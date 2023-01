วันสยาม ฉลองตรุษจีนกระต่ายทอง เปิดแคมเปญ “ONESIAM Golden Prosperous Chinese New Year 2023” เร่งเครื่องต้นปี 2566 กระหน่ำแคมเปญต่อเนื่อง

กลุ่มวันสยาม ผนึกกำลังโกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เร่งเครื่องต้นปี 2566 กระหน่ำแคมเปญต่อเนื่อง ฉลองตรุษจีนกระต่ายทอง เปิดแคมเปญ “ONESIAM Golden Prosperous Chinese New Year 2023” ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ปลุกกำลังกระตุ้นการจับจ่ายสู่ระบบเศรษฐกิจ กระหน่ำอีเว้นท์และตกแต่งศูนย์ฯ สร้างบรรยากาศคึกคักต้อนรับทั้งนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมอัดแคมเปญรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีนภายใต้มาตรการสุขอนามัย

Advertisment

นางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ไตรมาสแรกของปี 2566 นี้ ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีสำหรับธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้า ด้วยปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ การที่ประเทศจีนผ่อนคลายมาตรการส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่มีการจับจ่ายสูงในปีนี้มีกำหนดช่วงเทศกาลอยู่ในเดือนมกราคม ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่งคาดว่าบรรยากาศจะคึกคักมากกว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิด พร้อมกันนี้ภาครัฐยังมีมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันกระตุ้นการจับจ่าย เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย กลุ่มวันสยาม ได้จัดเตรียมแคมเปญส่งเสริมการตลาดแบบจัดเต็มต่อเนื่องด้วยงบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับไตรมาสแรกของปี 2566 ไว้กว่า 500 ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีทราฟฟิคผู้คนเข้ามาจับจ่ายในศูนย์การค้ากลุ่มวันสยามกว่าวันละ 450,000 คน

Advertisement

สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เพื่อต้อนรับนักช้อปชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กลุ่มวันสยาม ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์ภายใต้แคมเปญ “ONESIAM Golden Prosperous Chinese New Year 2023” ซึ่งประกอบด้วยมหกรรมอีเว้นท์ตรุษจีนปะกระต่ายทองที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โปรโมชั่นสุดคุ้มทั้งจากศูนย์ฯ และร้านค้าแบรนด์ดังที่พร้อมมอบความสุข ความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัว

สำหรับโปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน กลุ่มวันสยาม ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 จัดเต็มด้วยโปรสุดพิเศษ กับ “Golden Prosperous Chinese New Year 2023” แคมเปญโปรโมชั่นรับปีกระต่ายทอง สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เพียงช้อปตามเงื่อนไข รับทันทีVIZ Coin และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ที่สยามพารากอน แลกรับสูงสุด 500 VIZ Coin สยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับสูงสุด 400 VIZ Coin และสยามเซ็นเตอร์ แลกรับสูงสุด 200 VIZ Coin รวมถึงแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และยังมีโปรโมชั่นพิเศษจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ พบกับเมนูใหม่ต้อนรับปีใหม่ เมนูราคาพิเศษ และรับโปรโมชั่นทานฟรี เมื่อรับประทานอาหารตามเงื่อนไขที่กำหนด

Advertisement

พิเศษสำหรับ สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เฉพาะวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 พบโปรโมชั่น “Lucky Day Lucky Deal Chinese New Year 2023” ช้อปที่สยามพารากอน แลกรับ 1,000 VIZ Coin และบัตรกำนัลร้านอาหารมูลค่า 1,000 บาท สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ 500 VIZ Coin เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมพบกับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point เพิ่มสูงสุดถึง 5,000 คะแนน

นางธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจสยามพารากอน บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “เช่นเดียวกับทุกปีที่ สยามพารากอน โดยเฉพาะที่พาร์ค พารากอน จะได้จัดมหกรรมอีเว้นท์ฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับปีนี้ สยามพารากอน จัดงาน The Grand Celebration of Golden Prosperity นำโชว์นาฏลีลาจีนสุดตระการตา ชุด “จือฉื่อชิงลวี่” หรือ “ขุนเขาสีเขียวคราม” โดยแรงบันดาลใจของการแสดงชุดนี้มาจากหนึ่งในสิบสุดยอดผลงานจิตรกรรมจีน ภาพเชียนหลี่เจียงซานถู หรือ ทิวทัศน์ขุนเขาสายน้ำพันลี้ การแสดงชุดนี้ถ่ายทอดความงดงามอ่อนช้อย มีท่วงท่าที่สง่างาม ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกับมีคนจากสมัยราชวงศ์ซ่งออกจากภาพวาดมาร่ายรำให้ชมอย่างใกล้ชิด และยังมีการแสดงเชิดสิงโตและมังกรชุดใหญ่สุดอลังการ และไฮไลท์พิเศษ คือการรวมศิลปินนักแสดงระดับท็อปที่สุดในประเทศไทยมาร่วมงานในเทศกาลตรุษจีนทุกวัน ระหว่าง 20 – 22 มกราคม 2566 นอกจากนี้ สยามพารากอนได้ตกแต่งพื้นที่ทั้งบริเวณคาสเขต และบริเวณภายในศูนย์ฯ ด้วยงานอินสตอลเลชั่นอาร์ทกระต่ายทอง เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล โดยกระต่ายทองเป็นตัวแทนของความคึกคัก เต็มเปี่ยมด้วยพลังและความมีชีวิตชีวา นำมาซึ่งความรุ่งเรือง มั่งคั่ง ความสุข และความสนุกสนาน

ด้านสยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis หรือเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทนด์ จัดเต็มด้วยการฉลองตรุษจีนในรูปแบบแปลกใหม่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ในงาน Siam Center presents The Rabbit Year of Luck and Love โดยนำงานศิลปะแนวกราฟฟิตี้สตรีทสไตล์ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินชื่อดัง ชนิดา วรพิทักษ์ แห่ง Cuscus the Cuckoos มาใช้เป็นธีมตกแต่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุข และความสนุก รับปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ไอเดียอเวนิวจัดทำเป็นอาร์ทเดคคอเรชั่นให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับการถ่ายภาพ พร้อมกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างมีสไตล์ โดยสยามเซ็นเตอร์ ร่วมมือกับ SANOOK เปิดบูธทำนายโชคชะตาและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในปี 2566 อย่างมีความสุข ขณะที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดเตรียมสินค้าใหม่ล่าสุด ด้วยสินค้าแฟชั่นคอลเลคชั่น สปริง/ซัมเมอร์ 2023 ที่ส่งตรงมาจากเมืองแฟชั่นทั่วโลกมาให้เลือกช้อปอย่างสนุกในวันจ่ายจนถึงวันเที่ยวตลอดเทศกาลตรุษจีน

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าชาวไทย ยังสามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน ที่กลุ่มวันสยามได้มีโปรโมชั่นเสริมพิเศษ “ช้อปดีมีคืน ช้อปเพลินเกินคุ้ม” ระหว่างวันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยช้อปปิ้งพร้อมแสดงใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับ 800 VIZ Coins (สยามพารากอนจำกัด 800 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์จำกัด 400 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่จำกัด 400 รางวัล ตลอดรายการ)โดย 1 VIZ Coin มูลค่า 1 บาท สามารถนำไปใช้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันสยาม หรือ ONESIAM SuperApp ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุด Redemption ภายในศูนย์ฯ

ฉลองตรุษจีนปีกระต่ายทอง และกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก พร้อมรับความคุ้มค่ากับแคมเปญ “ONESIAM Golden Prosperous Chinese New Year 2023” ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วันสยาม ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-610-8000