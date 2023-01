เตรียมพบกับ เซ็นทรัล รามอินทราโฉมใหม่ แลนด์มาร์กใหม่สุดฮิปที่ดีที่สุดของย่านรามอินทรา

ในคอนเซ็ปต์ Everyday Good Vibes เปิดยิ่งใหญ่ 20 ม.ค. 66 นี้

เตรียมนับถอยหลังพบกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รามอินทรา โฉมใหม่ โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ โดยมาในคอนเซ็ปต์ Everyday Good Vibes ด้วยลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายใน และดีไซน์ ambience ใหม่ทั่วทั้งพื้นที่ พร้อมเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของการใช้ชีวิต เตรียมปลุกย่านศักยภาพรามอินทราให้กลับมามีสีสันอีกครั้ง 20 ม.ค. 2566 นี้

Good design สร้างสรรค์ Ambience ใหม่ ทั่วทั้งศูนย์การค้า

‘Sanctuaristic Nature’ คือคอนเซ็ปต์การออกแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ด้วยสถาปัตยกรรมที่ชูความโดดเด่นของพื้นที่สีเขียว ผสานรายละเอียดงานดีไซน์เพื่อมอบบรรยากาศแห่งความร่มรื่น อบอุ่น และผ่อนคลายเพื่อเป็น Your everyday good vibes ของชาวรามอินทรา

Good shopping experience ช้อปปิ้งแบรนด์ดัง ครบครัน ในคอนเซ็ปต์ใหม่ทั้งศูนย์ฯ

เตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่ของการช้อปปิ้ง ด้วยการผนึกกำลังกับห้างเซ็นทรัล คู่กลุ่มธุรกิจอันดับหนึ่ง อาทิ Supersport แหล่งรวมสินค้ากีฬาที่ครบครันที่สุด,โรงหนัง SF และ B2S โฉมใหม่,TOPS, พร้อมจัดเต็มแม็กเน็ตใหม่รวบรวมร้านดัง ครบครันทุก Categories ทั้งแฟชั่น ร้านอาหาร กีฬา ศูนย์รวมธนาคารและไอที ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ครบครันของผู้คน อาทิ UNIQLO, BEAUTRIUM, CROCS, ALL ABOUT YOU เป็นต้น

Good Food destination รวมร้านอาหารที่ดีที่สุดในย่านรามอินทรา

อาทิ ชาบูโทโมะ (SHABU TOMO) สาขาแรกของย่าน, สลัด แฟ็คตอรี่ (Salad Factory) พร้อมพบกับ Sizzler Dining ชิลเอาท์ แห่งใหม่ ราคาหลักร้อยวิวหลักล้าน เห็นพื้นที่สีเขียวกว่า 180 องศา, STARBUCKS, BAR B Q PLAZA, COCO ICHIBANYA, FUJI, HACHIBAN RAMEN, KATSUYA, KFC, MK, PERPER LUNCH, SANTA FE’, SHABUSHI BY OISHI, S&P, YAYOI, แม่ศรีเรือน, BAKE A WISH, KOI THE, KAMU KAMU และ POTATO CORNER เป็นต้น

Good instagrammable landmarks จุดถ่ายรูปทั่วศูนย์ ถ่ายได้ทุกมุม

ปักหมุด ห้างเซ็นทรัล กับจุดเช็กอินสนามมวยจำลอง คูลที่สุดในย่านด้วยคอนเซ็ปต์แปลกใหม่อย่าง “มวยไทย” ร่วมสมัย พร้อมงานศิลปะความเป็นไทยอย่างลงตัว พลาดไม่ได้ จุดถ่ายรูปสุดน่ารัก สดใสของน้องกระต่าย ผลงาน ลันลัน-ด้วยรัก ผดุงวิเชียร นักออกแบบเวทีระดับโลก Society of Illustration (2020, 2021) Los Angeles

Good & Green convenience แลนด์มาร์กแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี Eco-living

เตรียมเปิดจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ลดมลพิษทางอากาศ, Outdoor green living space และสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู เร็วๆ นี้

โดยเซ็นทรัล รามอินทรา เป็นศูนย์การค้าที่อยู่เคียงข้างย่านรามอินทรามาตลอด 29 ปี และเตรียมนับถอยหลังสู่การพลิกโฉมศูนย์การค้าสู่การเป็น New Urbanized Community ที่ดีที่สุด สะท้อน Commitment ของเซ็นทรัลพัฒนาในการเป็น ‘Place Maker’ นักพัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร ย่านรามอินทรา หนึ่งในทำเลศักยภาพที่สำคัญ ทั้งในด้านธุรกิจ และการคมนาคมที่สะดวก เซ็นทรัล รามอินทราโฉมใหม่จะเข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน มอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต พร้อมยกระดับย่านนี้ให้กลายเป็นเดสติเนชั่นแห่งใหม่ที่ครบครันด้วยสินค้าและบริการคุณภาพ และเป็นแหล่งคอมมูนิตี้สำหรับทุกคน ทั้งกลุ่มครอบครัว คนทำงาน และคนรุ่นใหม่

20 ม.ค. 2566 นี้ พบกับงานฉลองการปรับโฉมใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ของ เซ็นทรัล รามอินทรา แลนด์มาร์กใหม่สุดฮิปของย่าน ด้วยไฮไลท์ในงาน อาทิ Mini concert “มีน – แปลน” และ Event happening ตื่นตาตื่นใจทั่วทั้งศูนย์การค้า พลาดไม่ได้กับ ของรางวัลมากมาย สำหรับสมาชิก The 1 โปรโมชั่น พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% หรือ บัตรเครดิตชั้นนำ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิดเงินคืนสูงสุด 23% หรือ ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน จากบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ (บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ และบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะ วัน) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เป็นต้น และโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้า ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 28 ก.พ. 2566

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/CentralRamindra/