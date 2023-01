“เจ้าสัว” ชูวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้แนวคิด CHAOSUA

พร้อมปรับรูปแบบการทำงานตอบรับคนรุ่นใหม่

นาทีนี้คงไม่มีใคร ไม่รู้จัก “เจ้าสัว” หรือ บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด ที่ส่งต่อความอร่อยมากกว่า 60 ปีกับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูป จากการ Transform Brand ครั้งใหญ่ในเพียงไม่กี่ปี “เจ้าสัว” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถเจาะใจผู้บริโภคในฐานะ “ขนมขบเคี้ยว” จนขึ้นชื่อไปไกลถึงต่างประเทศ ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะ “เจ้าสัว” ไม่ได้มุ่งทรานฟอร์มแบรนด์เพียงอย่างเดียว แต่ยังทรานฟอร์มวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิทัล โดยให้ความสำคัญที่ “บุคลากร” ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ภายใต้กลยุทธ์ ความเชื่อ การปฎิบัติ ‘ปลุกพลัง…เพิ่มคุณค่าองค์กร’

เปิดแนวคิดการบริหารคน สูตรไม่ลับ ในตำรับ “เจ้าสัว”



คุณณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว)จำกัด กล่าวว่า ในยุคแห่งดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แบรนด์ “เจ้าสัว” ต้องพร้อมปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากทีมหลังบ้านเราไม่แข็งแรง ดังนั้น เราจึงมุ่งพัฒนา “คน” ให้เติบโตไปพร้อมกัน ด้วยองค์กรของ “เจ้าสัว” ที่อยู่มานาน จึงเกิดความท้าทายในเรื่องของความหลากหลายในเจเนอเรชั่น เราจึงหาวิธีทำงานที่สามารถเชื่อมกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรการบริหารคนยุคใหม่ของเจ้าสัว C-H-A-O-S-U-A ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานที่หล่อหล่อมให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับ Core Values ของเจ้าสัว ประกอบ ด้วย 7 ตัวอักษร C-H-A-O-S-U-A คือ C – COURAGE TO CHANGE กล้าเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเป็นความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ H – HEART WORK ทำงานด้วยใจ ที่เน้นความใส่ใจในการทำงาน มีวินัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ A – AGILITY ความรวดเร็วในการทำงาน ชูการปฎิบัติงานในเชิงรุก กระตือรือร้น ขยันและมีพลัง ทำให้งานเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว O – OWNERSHIP ความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานให้เหมือนเป็นธุรกิจของตัวเอง โดยกำหนดเป้าหมายเดียวกันเพื่อประสบความสำเร็จไปพร้อมกับองค์กร S – SUPPORT TEAM สนับสนุนและทำงานเป็นทีม เน้นการปฎิบัติงานเป็นทีมเพื่อก้าวสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ด้วยความร่วมมืออย่างเต็มใจ ตลอดจนการวางระบบงานที่ดีเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น U – UPLIFT PERFORMANCE ยกระดับการทำงานอยู่เสมอ มุ่งการทำงานอย่างมีคุณภาพ หมั่นประเมินและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ เพื่อมองหาระบบและวิธีการปฎิบัติงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ และA – ALWAYS POSITIVE THINKING การคิดบวก รวมถึงการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนการรับความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา แม้กระทั่งความเชื่อ โดยเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และได้รับการปฎิบัติเฉกเช่นเดียวกันอย่างเท่าเทียม

“ทุกๆ Core Value ที่ตั้งขึ้นมาล้วนมีความสำคัญในการหลอมรวมองค์กรเจ้าสัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ที่สะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือการมีความกล้า C – COURAGE TO CHANGE กล้าเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสินค้า การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ กล้าที่จะ TRANSFORM BRAND จากของฝากมาเป็น EVERYDAY CONSUMPTION ลงทุนงบด้านการตลาดเพื่อ TRANSFORM BRAND การจ้าง PRESENTER กล้าขยาย DISTRIBUTION ไปตาม MODERN TRADE, CVS ETC เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค และ A – ALWAYS POSITIVE THINKING การคิดบวก ซึ่งไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์อะไรก็ตาม ทั้งการล๊อคดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด -19 และช่วงที่ราคาเนื้อหมูหรือวัตถุดิบในประเทศสูงสุดตั้งแต่เคยมีมา เจ้าสัวยังคงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพร้อมรับมือกับปัญหา ด้วยการคิดบวก ส่งผลให้เจ้าสัวก็ยังยืนหยัดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง” คุณณภัทร กล่าวจบ

