คิงเพาเวอร์บูมตรุษจีนKING POWER CHINESE NEW YEAR ปีเถาะ!!ช้อปมั่งคั่งเสริมมงคลพิเศษแจกสิทธิอื้อ19-29ม.ค.66

คิง เพาเวอร์ จัดมหกรรมฉลอง “ตรุษจีนปีกระต่าย” กับบิ๊กแคมเปญ “KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION” 19-29 ม.ค.66 ช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ เสริมมงคลพิเศษ ! รับ ‘ปี่เซียะ’ รุ่นพิเศษ จากไลลา Leila Amulets ร่วม 4 กิจกรรม ช้อป 10,000 และ 20,000 บาทขึ้นไป หรือสมัครสมาชิกรับสิทธิ์มากมาย พร้อมใช้มาตรฐานปลอดภัย SHA PLUS รับทัวร์จีนเต็มรูปแบบ

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปี 2566 ด้วยการจัดแคมเปญ “KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION” ช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ ระหว่าง 19 – 29 มกราคม 2566 เชิญชวนนักเดินทางมาร่วมฉลองปีแห่งการเริ่มต้นใหม่กับกิจกรรม “เสริมมงคล” และรับสิทธิพิเศษ ! เมื่อช้อปปิ้งในแคมเปญรับทันที ‘ปี่เซียะ’ รุ่นพิเศษจากไลลาหรือLeila Amulets

โดย “คิง เพาเวอร์ ได้จัดบรรยากาศฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับมงคลรับปีกระต่ายได้มาบรรจบครบ 60 จึงได้อัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ “สี่ราชาสวรรค์ จาตุมหาราชา” มาให้นักเดินทางได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” โดยได้อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นไม้พยุงแกะสลักและมีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาดความสูง 1.3 เมตร ปัจจุบันประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ

“สี่ราชาสวรรค์ จาตุมหาราชา” เป็นผู้พิทักษ์โลกทั้งสี่ทิศ หรือที่รู้จักในนาม ซื่อต้าจินกัง (ท้าวจตุโลกบาล)ผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ตัวเหวินเทียนหวาง เจิงจ่างเทียนหวาง ฉือกว๋อเทียนหวาง และกว่างมู่เทียนหวาง

ส่วนกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตลอด 7 วัน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 นักช้อปสามารถนำใบเสร็จรับเงินมารับความมงคลที่จัดเตรียมมากมายกับ 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รับสิทธิ “อิ่มมงคลกับเมนูเส้นเสริมมงคล” สร้างพลังใจให้ชีวิตราบรื่นยืนยาว มีความสุข และร่างกายแข็งแรง เพียงช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป หรือสมัครสมาชิกใหม่ Scarlet รับสิทธิ์ได้จาก “ร้าน No Name Noodle” ร้านราเมน “ไร้ชื่อ” กับเมนูราเมนสูตรเฉพาะสุดพิถีพิถันจองยากที่สุดในกรุงเทพฯ

ทางร้านได้รังสรรค์เมนูใหม่พิเศษเป็นครั้งแรกที่ได้เส้นราเมนชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ทางร้านนำมาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อลูกค้า คิง เพาเวอร์ เฉพาะงานนี้เท่านั้น กับเมนูชื่อ “คาเอเดะ” ราเมนที่ผสมผสานของ 3 น้ำซุปและ 3 โชยุ เคี่ยวจนเข้ากันอย่างกลมกล่อมรับประทานคู่กับเส้น Hirauchi Men

กิจกรรมที่ 2 ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป หรือเป็นสมาชิกใหม่ Scarlet ลุ้นรับ “ปี่เซียะ”เสริมความมั่งคั่ง เรียกทรัพย์ และหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคล รุ่นพิเศษจาก Leila Amulets (ไลลา) แบรนด์วัตถุมงคลสุดฮิต จัดทำสีพิเศษเฉพาะ คิง เพาเวอร์ ผลิตเพียง 99 ชิ้น เท่านั้น หรือแลกรับ “โคมจีนสีแดง” ซึ่งสามารถนำมาเพ้นท์รูปตนเอง หรือคนที่รัก โดยนักวาดภาพชื่อดัง PRINCE.S.COLLECTION และ VOLTAPSS ได้ด้วย

กิจกรรมที่ 3 ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป หรือเป็นสมาชิกใหม่ Scarlet รับสิทธิทำนายดวงชะตา เสริมดวง ให้เฮงรับตรุษจีน จากกิจกรรม Fortune Telling โดย 2 หมอดูชื่อดัง อ.พรชนก ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย และ อ.นรินทร์ชลี กังวานวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์สากล จะทำนายทายดวงชะตาผ่านเสียงแบบส่วนตัว พร้อมลุ้นทริปท่องเที่ยวไหว้พระเสริมมงคลในไต้หวัน

กิจกรรมที่ 4 รับอั่งเปาพร้อมสิทธิพิเศษ ตลอดเทศกาลตรุษจีนระหว่าง 19 – 29 มกราคม 2566 ทาง คิง เพาเวอร์ ได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษไว้เตรียมต้อนรับนักเดินทางทุกคน กับการ “ช้อปรับความเฮงกับอั่งเปาส่วนลด” พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายฉลองเทศกาลตรุษจีนตามสาขาที่เปิดบริการทุกวัน ได้แก่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ศรีวารี เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

นักเดินทางและสมาชิกสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมก่อนช้อปเพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ Add LINE Official Account : @kingpower หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP หรือโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop

สำหรับเทศกาลตรุษจีน 2566 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นปีของนักษัตรเถาะ ตามความเชื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน ความโชคดี จะนำพาความสุขและความสำเร็จเข้ามาสู่ชีวิตทุกคน สอดคล้องกับสถานการณ์ดำเนินชีวิตปัจจุบันกลับสู่ปกติอีกครั้งอย่างมีสุขอนามัย และทั่วโลกสามารถออกเดินทางได้เหมือนที่ผ่านมา อันเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ที่จะกลับมามั่งคั่ง ยั่งยืน อีกครั้ง

ในฐานะที่ คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวชั้นนำ เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเปิดให้ชาวจีนเดินทางต่างประเทศรวมถึงทยอยมาเมืองไทยได้แล้ว จึงเตรียมแผนรองรับนักท่องเที่ยวจีนและนักเดินทางทั่วโลกด้วยบริการตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล และแคมเปญต่าง ๆ กระตุ้นการใช้จ่ายเงินสร้างเศรษฐกิจไทยให้คึกคักตลอดปี 2566

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้าน “สุขอนามัย” ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการรณรงค์พนักงานผู้ให้บริการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น และเน้นย้ำใช้หลักการ SHA Plus สถานประกอบการของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ทุกแห่ง ยกระดับมาตรฐานและได้รับการรับรองตามข้อปฏิบัติ ทุกประการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้ KING POWER CARE POWER

รวมทั้งได้เสริมเรื่องบริการพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว นักช้อป นักเดินทาง ทุกคน สามารถซื้อสินค้าเมื่อมีไฟลต์บิน ผ่านบริการ King Power Click & Collect ช้อป ดิวตี้ ฟรี ออนไลน์ รับของง่ายที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออก อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ก่อนออกเดินทางจนถึง 2 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องบิน

ร่วมฉลองตรุษจีนปีกระต่ายกับกิจกรรมความสุขช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ตั้งแต่ 19-29 มกราคม 2566 ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเสริมสิริมงคลให้ชีวิตตนเอง

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen