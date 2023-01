“มารีน่า อบราโมวิช” ศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตระดับโลก แถลงข่าวงาน “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022” เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้!!

“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022” เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ โดย มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญกับ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิดใหม่ CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข

Advertisment

Advertisement

“มารีน่า อบราโมวิช” ศิลปินคอนเซปชวลและเพอร์ฟอร์มแมนซ์ระดับโลก แถลงข่าวบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “History of Long Durational Work and MAI” ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา18.00 – 20.15 ณ​ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กว่า 50 ปีที่ผ่านมา “มารีน่า อบราโมวิช” ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกศิลปะการแสดงจากทั่วโลก โดยผลงานมักเป็นการทดลองต่อสู้กับร่างกายและจิตของเธอ มารีน่า อบราโมวิช ยังเคยร่วมแสดงผลงานกับบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่สองครั้งก่อนในปี พ.ศ. 2561 และ 2563 และสำหรับในครั้งนี้เธอแสดงผลงานวิดีโอ 9 ชิ้นที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ สำหรับธีม CHAOS : CALM (โกลาหล : สงบสุข) รวมถึง 2 ผลงานที่ได้มาสร้างสรรค์ในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วย

“มารีน่า อบราโมวิช” ให้สัมภาษณ์ว่า “ในช่วง พ.ศ.2564-2565 ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความวุ่นวาย และสิ้นหวังจากสงคราม โรคระบาด และภัยธรรมชาติ คุณสมบัติที่สำคัญมากของศิลปินทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่เป็นออกซิเจนของสังคม แต่ยังต้องสร้างความหวังและดึงจิตวิญญาณของคนขึ้นมาได้ด้วย ศิลปินจะต้องสามารถช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัย ความสงบสุข และความเชื่อมั่นต่อโลกใบนี้ และการบรรยายในครั้งนี้จะรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการแสดงสด ผ่านสื่อภาพและวิดีโอที่แสดงถึงศิลปะของการแสดง พร้อมอธิบายความสัมพันธ์ของการแสดงและสื่ออื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ฉันจะอธิบายถึงประวัติการแสดงสดแบบต่อเนื่อง ที่ไม่ใช่แค่ในเชิงทัศนศิลป์ แต่ยังพูดถึงด้านดนตรี โอเปร่า และในโรงละคร อยากจะพูดถึงผลงานแสดงแบบต่อเนื่องร่วมสมัย และแนะนำผู้ชมให้รู้จักกับ Abramovic Method (วิถีอบราโมวิช)

Advertisement

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 กับแนวคิด CHAOS : CALM (โกลาหล : สงบสุข) ผลงานของฉันจะดีลกับความขัดแย้งอยู่เสมออยู่แล้วซึ่งเมื่อจะแสดงถึงความขัดแย้ง ฉันจะมองหาไปที่จุดกึ่งกลางของมัน มันมีคำพูดเก่าแก่ของซูฟี (Sufi) ที่บอกว่า “สิ่งที่แย่ที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุด” เมื่อเราท้าทายกับขีดสุดของร่างกายและจิตใจแล้ว เราจะสามารถพาตัวเองไปสู่จุดที่อยู่อีกขั้วนึง แล้วเราจะพบกับความสงบและสันติสุข ผลงานที่แสดงอยู่นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ โกลาหล (Chaos) ซึ่งประกอบไปด้วยงานของฉันคือ AAA-AAA, Sea Punishing, 8 Lessons on Emptiness, The Scream, and Dragon Head ส่วน สงบสุข (Calm) จะมีผลงาน City of Angels, Boat Emptying, Stream Entering 2, The Kitchen และ The Current

สำหรับความประทับใจที่สุดในกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟ็คของคำว่า โกลาหล และ สงบสุข คุณจะต้องเผชิญหน้ากับตัวคุณเองกับทั้งเสียงรบกวน มลภาวะทางอากาศ รถติด และเหล่าฝูงชนบนถนน และในเวลาเดียวกันนั้นเอง คุณก็จะพบกับ วัดที่มีคนนั่งทำสมาธิ คนสวดมนต์ภาวนา และความรู้สึกสงบอย่างสมบูรณ์แบบ ฉันชอบความขัดแย้งนี้ และสำหรับศิลปิน ที่นี่ช่างเป็นเมืองที่ให้แรงบันดาลใจให้คุณได้เตร็ดเตร่ไปทั่ว แล้วคุณก็จะได้ค้นพบกับอะไรใหม่ๆ ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน

ติดตามช่องทางจัดจำหน่ายบัตรได้ทาง https://www.ticketmelon.com/bangkokartbiennale/worksofartandmai ราคาบัตร 3,000 / 2,000 / 800 / 300 บาท หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Instagram : Bkkartbiennale