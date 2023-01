แกรี่ เมอร์เรย์ เดสติเนชั่น กรุ๊ป สุดยอดผู้บริหารแห่งปี คว้ารางวัล CEO of The Year

จากเวที Thailand Employer Brand Awards 2023

มร.แกรี่ เมอร์เรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เดสติเนชั่น กรุ๊ป จำกัด คว้า CEO of the Year 2023 สุดยอดผู้บริหารแห่งปีในงาน Thailand Employer Brand Awards. นำพาเดสติเนชั่น กรุ๊ปก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและโฮสเทลในประเทศไทย ในงาน Best Employer Brand Awards จัดขึ้นโดย World HRD Congress เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารดีเด่น และสามารถพลิกธุรกิจได้ด้วยทักษะความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เป็นเลิศ

มร.เมอเรย์ โชว์ศักยภาพ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส นำพาเดสติเนชั่น กรุ๊ป ข้ามผ่านช่วงโควิดระบาดครั้งใหญ่ด้วยความประสบความสำเร็จ ทั้งควบรวมหน่วยงานหลักที่ศูนย์กลาง ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ และขยายกิจการไปในเวลาเดียวกัน ย้อนกลับไปยุคโควิดระบาด เดสติเนชั่น กรุ๊ป ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งไม่เพียงทำให้บริษัทอยู่รอด แต่ยังสามารถขยายการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ทำให้สามารถซื้อกิจการรีสอร์ทขนาดใหญ่ และขยายฐานธุรกิจโฮสเทล ยกระดับบริษัทขึ้นมาเป็นกลุ่มธุรกิจโฮสเทลอันดับสองของโลกได้

กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อสองปีที่ผ่านมา คือ ธุรกิจบริการ โรงแรมและร้านอาหารหลายแห่งต้องปิดตัวลงอย่างถาวร ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เมื่อการเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก รัฐบาลจึงออกประกาศมาตรการเคอร์ฟิว และสั่งปิดร้านอาหารและโรงแรมต่างๆ เดสติเนชั่น กรุ๊ป เล็งเห็นถึงโอกาสที่บริษัทจะสามารถเข้าซื้อกิจการร้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้น และหันมาทำครัวกลาง และขยายฐานธุรกิจโฮสเทล จากเดิมซึ่งมีแค่ 5 โฮสเทล เพิ่มขึ้นมาเป็น 50 โฮสเทลอย่างทุกวันนี้

“ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลาแห่งการระบาดครั้งใหญ่ ความรับผิดชอบหลักของผมคือ ผมต้องทำทุกวิถีทางให้บริษัทอยู่รอดและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เราต้องปรับตัวและพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อทำให้พนักงานเรายังมีงานทำอยู่ได้ ทำให้เราสามารถจ่ายดอกเบี้ยธนาคารและผู้ให้กู้ของเราต่อไป เราพลิกวิกฤตของบริษัทให้เป็นโอกาส เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น เราเริ่มเดิมพันทางธุรกิจด้วยความเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย จะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนเมื่อยุคโรคระบาดอันเลวร้ายได้สิ้นสุดลง” มร.เมอร์เรย์ กล่าว

ทั้งนี้ รางวัล CEO of the Year ที่ มร.แกรี่ เมอร์เรย์ได้รับนั้น เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงานที่ร่วมแรงร่วมใจให้บริษัทก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากและพลิกวิกฤตเป็นโอกาส มร.เมอร์เรย์ ถือว่าเขาเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลแทนพนักงานทุกคนที่ทำให้บริษัทมาถึงจุดนี้ ความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เดสติเนชั่น กรุ๊ป เป็นองค์กรที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และพร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งละยั่งยืน

โดยรางวัล CEO of the Year ในปีที่ผ่านมา คุณพงศธร ทวีสิน จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล CEO of the Year นี้ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอื่น ในงานนี้ ได้แก่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงไทย แอ๊กซ่าประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงแรมอมารี โรงแรม ดิแอทธินี บริษัท อีริคสัน จำกัด อินโดราม่า เวนเจอร์ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส และเงินติดล้อ