เปิดศักราชใหม่ เซ็นทรัลพัฒนา ฉลองตรุษจีนปีกระต่ายมหาเฮง

“ The Great Chinese New Year 2023” ชวนปักหมุดเสริมความปัง ณ จุดเช็คอินกระต่ายมงคลที่ศูนย์การค้า 10 สาขาทั่วไทย

เทศกาลตรุษจีนนับเป็นช่วงการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่มักจะทำกิจกรรมเสริมพลังกาย พลังใจ ความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว ทั้งอำนาจบารมี ความมั่งคั่งร่ำรวย การงานความสำเร็จ ความรัก และสุขภาพดีตลอดทั้งปี ปีนี้เซ็นทรัลพัฒนาจัดเต็มสร้างปรากฏการณ์ The Great Power of Synergy การผนึกกำลังครั้งสำคัญของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศจัดงาน “The Great Chinese New Year 2023” มอบประสบการณ์การฉลองเทศกาลตรุษจีน จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบที่เดียว ตอกย้ำการเป็น The Best Festive Destination of All Time ที่ดีที่สุดของไทย พร้อมเชิญชวนร่วมเช็คอินรับพลังกับประติมากรรมกระต่ายมงคล “The Lucky Rabbits Project” ที่ศูนย์การค้าการค้าเซ็นทรัล 10สาขาทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ก.พ. 66

ประติมากรรม“The Lucky Rabbits Project” กระต่ายมงคลขนาดยักษ์ ได้รับการสร้างสรรค์จากวัสดุรักษ์โลกและวัสดุท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละภาค เพิ่มเติมแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกับการปลุกพลังแห่งความโชคดี เสริมดวงบารมี ให้ปีนี้เป็นปีที่มีแต่ความสุขสมหวังตลอดปีและตลอดไป

เซ็นทรัล เชียงราย : The Forest Lucky Rabbit อำนวยพร ความสุขสมบูรณ์ ผลงานความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรัล เชียงราย และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาดอยตุง) ร่วมสร้างสรรค์ ประติมากรรมกระต่าย THE FOREST สูงกว่า 4 เมตร รังสรรค์ขึ้นมาจาก ไม้ใบ และดอกไม้ รายล้อมไปด้วยกระต่ายตัวน้อยจากไม้ไผ่สานเหลือใช้ ท่ามกลางสวนไม้ดอกสีสันสดใส ตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวความงดงามแห่งการอนุรักษ์ผืนป่า และปกปักพืชพันธุ์ รวมถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ แสดงถึงความสุขสมบูรณ์ และยั่งยืน

: อำนวยพร ความมั่งคั่งร่ำรวย ผลงานความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรัล พระราม 2 และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุจากธรรมชาติคือ “ดิน” ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สะท้อนความงดงามและคุณค่ารวมถึงแสดงถึงการอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ “ดิน” อย่างสร้างสรรค์และรู้ค่า เซ็นทรัล พระราม 3 : The Golden Rabbit อำนวยพร โชคลาภ พบกับประติมากรรมกระต่ายทองคำสูงกว่า 4 เมตร ที่โลดแล่นอย่างร่าเริงอยู่บนสระบัว ฉลองนักษัตรกระต่ายน้ำมงคล พรั่งพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สุขสมหวัง และโชคลาภ ท่องไปในอาณาจักรที่งดงาม ของเทพธิดาฉางเอ๋อแห่งสรวงสวรรค์

: อำนวยพร ความรัก ด้วยประติมากรรมกระต่ายจากดอกโบตั๋นในสวนแห่งสรวงสวรรค์ เพื่อสร้างความเบิกบาน เปล่งประกาย เปรียบเป็นตัวแทนของความสนุกสนานฉับไว ท่ามกลางความสวยงามจากดอกไม้มงคลนานาพรรณตั้งตระหง่านกลางดวงจันทร์ เป็นนิทานปรัมปราเปรียบเปรยถึงความฝันอันสวยงามและยิ่งใหญ่ เซ็นทรัล อยุธยา : กระต่ายผ้าลายอย่าง สร้างสรรค์จาก “ผ้าลายอย่าง” อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชาวไทย เสน่ห์แห่งเมืองกรุงเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น กระต่ายทั้ง 4 สีสูงกว่า 2 เมตร รายล้อมด้วยดอกโบตั๋น เพื่ออำนวยพรความราบรื่น ความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นสิริมงคล ตลอดทั้งปี

: จากความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรัล โคราช และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เนรมิตหุ่นฟางกระต่ายมงคลความสูงกว่า 5 เมตร ที่สร้างสรรค์จากฟางข้าว ก่อให้เกิดเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่พิเศษและมีความหมาย ด้วยแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อของชาวจีนที่ว่า เทพเจ้ากระต่ายบนดวงจันทร์ ที่เชื่อว่าเป็น สัญลักษณ์ของความแข็งแรง และพลานามัยที่สมบูรณ์ เป็นที่มาของกระต่ายแห่งจันทรา อำนวยพรเรื่องสุขภาพดีและแข็งแรง เซ็นทรัล ขอนแก่น : กระต่ายมองดวงจันทร์ในคืนปีใหม่ อำนวยพร ครอบครัวกลมเกลียว ออกแบบมาจาก “หวดนึ่งข้าว” สื่อถึงการได้กลับมาบ้านของชาวอีสานในช่วงปีใหม่ กระต่ายตัวอ้วน และลูกกระต่าย ตั้งอยู่กลางสวน ที่มีไฟประดับคล้ายกระต่ายวิ่งเล่นอยู่บนท้องฟ้าจากแนวคิด มองดวงจันทร์ในคืนปีใหม่ ผลงานออกแบบของม๊าเดี่ยว อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจและกลับมาพัฒนาอีสาน ร่วมกับ พชร ชนาเทพาพร นักครีเอทีฟเด็กรุ่นใหม่ และกลุ่มนักสานไม้ไผ่ อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ไฮไลท์ของผลงานคือขนตาของกระต่ายที่ขยับขึ้นลงได้เสมือนกระต่ายมีชีวิต

: อำนวยพร ความมั่งมี และความรุ่งโรจน์ สร้างสรรค์ขึ้นมาจาก วัสดุพื้นถิ่นแสดงอัตลักษณ์ของชาวอุบล ด้วยผ้าทอลายสีสันแห่งท้องฟ้ายามต้องแสงพระอาทิตย์ในช่วงเช้าที่สว่างไสวไปด้วยแสงแห่งความรุ่งโรจน์ตลอดปี รวมถึงภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผ่านลวดลายของผ้ากาบบัวแสงแรก ที่สร้างจากความวิวับของลำแสงมาเป็นมัดหมี่ทางเส้นยืน และลายริ้วท้องฟ้าทาบทับเหนือแผ่นผา มีการนำเอารูปลักษณ์ผ้าขาวม้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาเรียบง่ายของท้องถิ่น มาขับเน้นความสำคัญของสุริยะเทพให้มีความโดดเด่นด้วยการทอลวดลายสวัสดิกะด้วยเทคนิคมัดหมี่ที่ชายผ้า และเล่าเรื่องราวและขั้นตอนของการทำผ้าทอของเมืองอุบล ผ่านใยไหม เส้นไหม เส้นฝ้าย แสดงออกมาผ่านผลงานศิลปะแห่งพื้นถิ่นจากธรรมชาติที่สะท้อนความงามแสงแรกแห่งสยาม

พร้อมชูจุดไฮไลท์สร้างความสิริมงคลที่คุณไม่ควรพลาด อาทิ

ส้มมงคลที่เยอะที่สุดครบที่สุดใน Chinese Market, อิ่มอร่อยกับเมนูมงคลร้านดังระดับมิชลิน และ Street food ร้านดังที่รวมมาไว้ที่นี่ที่เดียว ครั้งแรกของการนำศาสตร์แห่ง “งิ้วไทย” นำโดยอาจารย์ “เม้ง ป.ปลา” ผสมผสานการแสดงละครเวทีแบบมิวสิคัล พร้อมชมโชว์เชิดสิงโตมงคล คณะมังกรหยกสามพรานและคณะสิงโตมังกร ลูกเจ้าพระยา รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมจีนตลอดทั้งงาน

เซ็นทรัล เวสต์เกต เนรมิตมหกรรมโคมไฟจีนที่ใหญ่ที่สุด, จับจ่ายอาหารและสินค้ามงคลใน Chinese Market ที่ครบที่สุดในย่าน, กิจกรรมแจกส้มมงคล และชมศิลปะวัฒนธรรมจีนที่หาชมยาก

อลังการกับ Rabbit Inflatable สูงกว่า 5 เมตร กลางศูนย์การค้าฯ ท่ามกลางสวนดอกไม้มงคล เซ็นทรัลเชียงใหม่ เสริมมงคลกับเมนูอาหารมงคลจากร้านดังในงาน Chiangmai China Town, Chinese Tea Bar จิบชาส้มเมนูพิเศษและเมนูชาเพื่อสุขภาพ, ช้อปสินค้ามงคล ราคาพิเศษ

พบความสุข ความสมหวังตลอดปีกระต่ายทองกับงานฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ได้ที่ “The Great Chinese NewYear 2023” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ก.พ. 66 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชันของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ได้ที่เฟซบุ๊ก CentralPattana