แบรนด์ดีแทคไม่หายไปไหน อยู่กับดีแทคมีแต่เฮง ซินเจียยู่อี่ ตรุษจีนปีนี้ ดีแทคจัดเต็ม แจกไม่อั้น!

แบรนด์ดีแทคยืนหยัด ไม่หายไปไหน มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการใช้งานเช่นเดิม ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ดีแทคจัดเต็มอั่งเปา แจกไม่อั้น! เพื่อขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่รักดีแทค มอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้มีความสุขกับไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบครบทุกสาย ทั้งสายมู สายช้อป และสายคุ้ม

Advertisment

นายฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “การควบรวมกิจการ ระหว่างดีแทคและทรูยังคงเดินหน้าและคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ในระหว่างนี้ลูกค้าของดีแทคจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แบรนด์ดีแทคจะยังคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะดีแทคให้ความสำคัญโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)ด้วยภารกิจส่งมอบคุณค่าของแบรนด์ด้วยแนวคิด “ให้คุณได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบที่ชอบ (Empowering you to live the life you truly want) ด้วยข้อเสนอที่มากขึ้น”

ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ดีแทคขออวยพรให้ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี ดีแทคได้รวบรวมบริการต่างๆมามอบอั่งเปาให้ลูกค้าทุกสายได้เฮงๆปังๆในปีกระต่ายทอง”

Advertisement

1.สายมู: ดีแทคชวนทุกคน ทุกค่าย ร่วมงานเช็กดวง ดูเบอร์ฟรี! รับตรุษจีนปีกระต่ายทอง

เช็กสุขภาพเบอร์พร้อมเลือกเบอร์ใหม่ กับอ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา หรือดูดวงฟรี! 4 ศาสตร์โดยนักพยากรณ์ชื่อดัง ทั้งศาสตร์ หินสีมงคล ลายมือ, ไพ่ทาโร่, โหราศาสตร์ไทย และตัวเลขอักษรรูน

Advertisement

พิเศษ! เปิดมงคลในงานรับฟรี! แผ่นทองเรียกทรัพย์จากวัดแชกงหมิว งานจัดในวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. บริเวณทางเชื่อม BTS พร้อมพงษ์ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2.สายช้อป: มือถือลดเต็มแรง ตลอดตรุษจีนนี้ มือถือรุ่นฮิตเริ่มแค่ 999.-

ใช้สิทธิ์ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีได้ เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นฮิตแบรนด์ดัง และมือถือ 5G หลายรุ่น เช่น Samsung Galaxy A04s, vivo Y30 5G, OPPO A17k และ Samsung Galaxy A23 5G พิเศษสุด! ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dtac.co.th/s/gTYJtCw มากกว่านั้น! ดีแทคแจกความคุ้มรับตรุษจีนกับ The new Galaxy ให้ สิทธิพิเศษรับเครื่องก่อนใคร! ฟรีประกันจอแตกนาน 1 ปี และรับสิทธิพิเศษอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท ลงทะเบียนเลยที่ https://www.dtac.co.th/s/J0hiyNl พร้อมกันนี้เรายังมี dtac Mobile Care Ultimate Package ดูแลมือถือคุณทั้งตัวเครื่อง หน้าจอและแบตเตอรี่ ด้วยอะไหล่แท้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ที่ลดสูงสุดถึง 25% สมัครเลยที่ https://www.dtac.co.th/s/T59etm9

3.สายคุ้ม: ดีแทค รีวอร์ด แจกอั่งเปา ลูกค้าดีแทครับฟรีได้ทันที 200 คอยน์!

ดีแทค รีวอร์ด แจกอั่งเปารับตรุษจีนให้กับลูกค้าดีแทคทุกคน เพียงเปิด ดีแทคแอป แล้วกดเข้าหน้ากิจกรรมแจกอั่งเปา ก็รับฟรี 200 คอยน์ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ตั้งแต่วันที่ 20-31 ม.ค. 66 แล้วเอาคอยน์มาใช้แลกดีลส่วนลดกับ ดีแทค รีวอร์ดได้เพียบ ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ฟู้ดเดลิเวอรี ไลน์สติกเกอร์ โทรฟรี เน็ตฟรี หรือจะเอาคอยน์ไปเล่นเกมลุ้นรับรางวัลใหญ่ก็ได้ และตั้งตารอได้เลยในเดือนหน้ามีดีลสุดปังมาสปอยล์ให้ลูกค้าดีแทคฟินกันได้สุดๆ ติดตามสิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร์ด กันได้เต็มที่ ที่ ดีแทคแอป(https://s.dtac.co.th/TDOR/b7vnou4o) และ dtac Line Official (https://www.dtac.co.th/s/LINE)