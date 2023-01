เด็กซ์ซอน เทคโนโลยีจัดกิจกรรม SHE DAY

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการ การตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมันและก๊าซในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม นำโดยนายอดิศักดิ์ มานะนัส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (ที่ 4 จากซ้าย) ได้เปิดงานกิจกรรม SHE DAY เป็นการเน้นย้ำการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพในเรื่องความปลอดภัย (Safety) อาชีวอนามัย (Occupational Health) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ทั้งนี้ ในกิจกรรม SHE DAY บริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานลุ้นรับของรางวัลและร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อีกทั้งยังได้แจกถุงผ้าพิมพ์โลโก้ SHE ให้กับพนักงานเป็นของที่ระลึกในงาน โดยมีจุดประสงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคำมั่นสัญญา SHE เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนความปลอดภัย (Safety) อาชีวอนามัย (Occupational Health) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายในสถานที่ทำงานดังนี้

อนุญาตให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที หากพบลักษณะการทำงานที่มีสภาพอันตรายและไม่ปลอดภัยเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

เคร่งครัดในการปฏิบัติตาม SHE เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บจากการทำงาน

มุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน ไม่ให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อองค์กรและชุมชนโดยรอบ

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม SHE DAY ให้พนักงานเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของบุคลลากรเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นจึงได้กำหนดคำมั่นสัญญา SHE มาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน ตลอดจนสร้างมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ” นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าว “เราได้มีการรณรงค์การลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์หรือเรียกว่า Zero Accident ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายชั่วโมงการทำงานที่ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุไว้ที่ 4 ล้านชั่วโมง ในขณะนี้ได้ผ่านชั่วโมงการทำงานโดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุไปแล้วกว่า 3 ล้านชั่วโมง โดยได้ทำการนับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเราได้ยึดพื้นฐานแนวคิด อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้” นางมัลลิกา กล่าวเสริม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ https://www.dexon-technology.com หรือ https://www.facebook.com/Dexontechnology