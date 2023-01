กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำค่านิยมหลัก ONE AXA เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารจาก AXA Group

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน ONE AXA Town Hall 2023: The Year of Growth เปิดบ้านต้อนรับ มร.เฟรเดริก เดอ กูร์ตัวส์ Group Deputy Chief Executive Officer (คนที่ 5 จากขวา) และ มร.จอร์จ

เดสโวซ์ Chief Strategy and Business Development Officer (คนที่ 4 จากซ้าย) โดยมี คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 4 จากขวา) พร้อมผู้บริหารระดับสูง กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และ แอกซ่าประกันภัย ให้การต้อนรับ ณ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ถนนพระราม 9

Advertisment

ทั้งนี้ มร.เฟรเดริก และมร.จอร์จ ได้พูดคุยถึงแนวทางในการขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่ความสำเร็จของกลุ่มแอกซ่า รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ และชื่นชมในศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญในตลาดเอเชียของกลุ่มแอกซ่า นอกจากนั้นผู้บริหารทั้งสองได้ร่วมพบปะกับพนักงาน และฝ่ายขาย พร้อมแจกอั่งเปาเนื่องในเทศกาลตรุษจีน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้