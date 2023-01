FutureTales Lab ฉายภาพ 4 อนาคตที่เป็นไปได้กับ Metaverse

FutureTales Lab by MQDC ฉายภาพอนาคตโลกเสมือน 4 รูปแบบพร้อมให้ดาวน์โหลดเพื่อแบ่งปันความรู้

Advertisment

9 มกราคม 2566, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาจัดตั้งโดย MQDC (FutureTales Lab by MQDC) สำหรับรวบรวม วิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์อนาคต ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์อนาคต ทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการของเราที่จะต้องตระหนักและรู้เท่าทันเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีและผลกระทบที่อาจส่งผลต่ออนาคตของสรรพสิ่ง ดังนั้น เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ และโลกเสมือนหรือ metaverse เป็นหนึ่งในหลายงานวิจัยที่ศูนย์ฯให้ความสำคัญ”

Advertisement

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา (FutureTales Lab by MQDC) กล่าวว่า วิวัฒนาการและนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของทุกอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจระบบนิเวศที่เราดำเนินการอยู่ “ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และความก้าวหน้านั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำด้วยการคิดเชิงคาดการณ์อนาคต และใช้หลักคาดการณ์อนาคตที่เหมาะสม”

การศึกษา metaverse ของศูนย์วิจัยทำให้มีรายงานออกมา 2 ฉบับ รายงานแรก ศูนย์วิจัยฯ ค้นพบสี่อนาคตที่เป็นไปได้ของ metaverse บนสมมติฐานของการกระจายอำนาจ (decentralization) เมื่อจับคู่กับสองส่วนสำคัญของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รายงานที่สองคือการทดลองทางความคิดเรื่อง “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมตาเวิร์สสามารถหักล้างทฤษฎีที่มีมายาวนานได้” รายงานนี้เป็นการชวนให้ทุกคนมาคิดและจินตนาการไปด้วยกันว่าการรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราในอนาคตข้างหน้าอย่างไร

ใน ‘Metaverse Building Blocks: The Four Scenarios’ รายงานของศูนย์วิจัยฯ ค้นพบสี่สถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งสามารถเล่าออกมาเป็นภาพได้ดังนี้

Advertisement

สถานการณ์ที่ 1: ดินแดนแห่งความเท่าเทียม (Autonomous Arcadia) ดึงชื่อมาจากลักษณะการดำรงอยู่และการดำเนินงานที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกันได้ ในอนาคต Virtuality ทำให้เกิดสังคมที่มีส่วนร่วม อนุญาตให้มีการผสมผสานระหว่างความเป็นจริง ทางกายภาพ และดิจิทัล ซึ่งสมาชิกทุกคนในสังคมเห็นคุณค่าและรู้สึกหวงแหน

สถานการณ์ที่ 2: สรวงสวรรค์ราคาแพง (Paid Paradise) เป็นอนาคตที่การขาดการทำงานร่วมกันระหว่างในส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ทำให้เกิดความแตกแยกที่ลึกยิ่งขึ้นในโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่กว้างขึ้น สิ่งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมกัน

สถานการณ์ที่ 3: สวรรค์ของชนชั้นสูง (Elite Elysium) เป็นตัวแทนของ “หอคอยงาช้าง” การเข้าถึงการใช้งาน metaverses เป็นสิทธิพิเศษและถือเป็นตัวบ่งชี้สถานะ – มีเพียง ‘ชนชั้นสูง‘ ของสังคมเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงความเป็นจริงนี้ ในขณะที่ชนชั้นอื่นไม่มี

สถานการณ์ที่ 4: กลเกมส์สิทธิบัตร (Leapfrog) บริษัทฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ทำข้อตกลงเพื่อเข้าถึงการพัฒนาและนวัตกรรม ผู้บริหารของแต่ละบริษัทต่างโยนสิทธิบัตรเข้าไปเผาในกองเพลิงเพื่อแสดงออกถึงการทำงานร่วมกัน แม้ว่าบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆจะออกมาบอกว่าพวกเขาจะทำตาม (โดยมีข้อเรียกร้องมากมาย) แม้ว่าอุปกรณ์จะทำงานร่วมกันได้ แต่ราคาของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ก็จำกัดการมีส่วนร่วมและการเติบโต อาจดูคล้ายว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น – แต่การปิดกั้นทางการจ่ายกำลังฉุดรั้งสังคมไว้

รายงานฉบับที่สอง ‘จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Metaverse สามารถหักล้างทฤษฎี (ที่มีมายาวนาน) ได้‘ เป็นแบบฝึกหัดความคิดหรือที่เราชอบเรียกในศูนย์วิจัยฯว่า “ยิมนาสติกทางจิต” เพื่อท้าทายรูปแบบการคิดและจิตใต้สำนึก การวิจัยเชิงสำรวจนี้จะชวนให้คิดว่าการมี metaverse อาจส่งผลกระทบต่อวิธีที่เราเข้าใจโลกรอบตัวเราหรือไม่และอย่างไร ก่อนจะเปิดอ่านงานวิจัยนี้ขอให้คุณเปิดใจให้กว้าง เพราะเนื้อหาค่อนข้างจะเข้าถึงยาก (abstract)

E-book ฉบับเต็มสามารถดาวโหลดได้แล้วที่เวปไซต์ของ FutureTales Lab by MQDC

Metaverse Building Blocks | The Four Scenarios : https://www.futuretaleslab.com/research/metaversebuildingblock



What if the Metaverse Could Disprove (Long-Held) Theories? : https://www.futuretaleslab.com/research/whatifmetaverse



ทำความรู้จักกันมากขึ้นคลิก www.futuretaleslab.com

หรือติดตามได้ทาง

https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC



http://www.youtube.com/futuretaleslabbymqdc



https://www.blockdit.com/futuretaleslab



https://www.linkedin.com/company/futuretaleslabbymqdc/



https://twitter.com/futuretales_lab