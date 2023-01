สุข เศร้า เปี่ยมแรงบันดาลใจ กับเลคเชอร์พิเศษจาก ศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตระดับโลก “มารีน่า อบราโมวิช”

ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กับ Bangkok Art Biennale 2022 (BAB 2022) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญกับ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ที่จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานคร ได้ก้าวเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยในอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นจุดหมายของนักเดินทางผู้รักงานศิลปะจากทั่วโลก

นับเป็นการผลักดันคุณค่าทางศิลปะ คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม สู่คุณค่าทางศิลปกรรม เพื่อยกระดับให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์แก่เมือง และชุมชน ทั้งชุมชนศิลปะ และชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต การบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ซึ่งปีที่ผ่านมาบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้ชวนผู้คนไปสัมผัสเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Bangkok Art Biennale 2022 “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” ภายใต้แนวคิด “CHAOS : CALM” หรือ “โกลาหล : สงบสุข” โดยมีแก่นของแนวคิดคือ การค้นพบความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวาย สามารถนำไปสู่ความรู้และโอกาสต่าง ๆ แม้จะเผชิญกับยุคการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทุกอย่างยังมีความโกลาหลก็ตาม โดยเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะจาก 73 ศิลปิน 35 สัญชาติ ชั้นนำทั่วโลก ที่จะมาสร้างความอลังการและความยิ่งใหญ่ให้กับวงการศิลปะไทย ด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัย มากกว่า 200 ผลงาน บนสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 12 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566

และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ห้อง Ballroom 1-2 บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้ขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยในไทยอีกครั้งกับการจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “History of Long Durational Work and MAI” โดยเชิญ มารีน่า อบราโมวิช (Marina Abramović) ศิลปินคอนเซ็ปชวลอาร์ตและเพอร์ฟอร์มแมนซ์อาร์ต (Performance Art) ระดับแนวหน้าที่เคยฝากผลงานไว้มากมาย

เจ้าของรางวัล Golden Lion สาขา Best Artist (ศิลปินยอดเยี่ยม) ที่ Venice Biennale ในปี 2540 จากผลงานวิดีโอจัดวาง และการแสดงชื่อ “Balkan Baroque” ในปี 2551 เธอได้รับเหรียญเกียรติยศ Austrian Commander Cross จากการสนับสนุนด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และในปี 2556 กระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสยังได้รับเธอเป็น Officer to the Order of Arts and Letters นอกจากรางวัลเหล่านี้แล้ว เธอยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีกมากมายจากสถาบันทั่วโลก รวมถึงได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในฐานะผู้บุกเบิกศิลปะประเภท Performance Art และผู้ผลักดันศิลปะร่วมสมัย

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเนื้อหาการบรรยายครอบคลุมเรื่องราวที่มาที่ไปของศิลปะประเภทเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ต ความท้าทาย ความรู้สึก การใช้ศิลปะในการเยียวยาจิตใจ รวมถึงมีการนำเสนอตัวอย่างผลงานที่ Marina เคยทำ และปิดท้ายด้วยที่มาที่ไปการก่อตั้งมูลนิธิ Marina Abramović Institute (MAI) ในฐานะสถาบันที่อยากผลักดันวงการศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถูกถ่ายทอดตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง บนน้ำเสียงอันสุขุมลุ่มลึกของ Marina ต่างเรียกทั้งเสียงปรบมือ เสียงหัวเราะ หรือแม้กระทั่งเสียงสะอื้นจากผู้ชมอยู่เป็นระยะ ที่ล้วนแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างดี

แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมได้มากที่สุดคือช่วงสุดท้ายกับการมอบประสบการณ์พิเศษให้ผู้เข้าชมที่ Marina เชิญผู้ฟังทุกท่านร่วมทำ Workshop ไปพร้อมๆ กันเป็นระยะเวลา 12 นาที ตั้งแต่ฝึกทำสมาธิ กะพริบตา ฝึกออกเสียง สัมผัสร่างกายตัวเอง หรือแม้กระทั่งสบตากับคนที่ไม่เคยรู้จัก ก่อนจะจบกิจกรรมบรรยายในครั้งนี้ด้วยการถามตอบอย่างน่าประทับใจ

สำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวทั้งหมด สามารถรับฟังหัวข้อบรรยายพิเศษ ‘History of Long Durational Work and MAI’ โดย Marina Abramović ได้ที่ : https://www.bkkartbiennale.com/media/marina-abramovic-history-of-long-durational-work-and-mai