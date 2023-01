หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ฟรี

โอกาสเรียนและทำงานที่นิวซีแลนด์มาแล้ว หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆ ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ฟรี พร้อมรับคำปรึกษาและแนะนำการศึกษาต่อปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (New Zealand Hybrid Degree Year 3) หลักสูตรเรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ที่ไทย 1 เทอม ก่อนบินไปต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ เรียนจบแล้วสามารถสมัครวีซ่าทำงานเต็มเวลาได้สูงสุด 3 ปีเต็ม

ภายในงาน ยังมีทุนการศึกษา $10,000 สำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยโอทาโก มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในนิวซีแลนด์ ในสาขาปริญญาตรีธุรกิจ การท่องเที่ยว และ Bachelor of Art ในหลากหลายสาขา เช่น Communication Studies – Economics – English and Linguistics – Film and Media Studies – Geography – Information Science – Philosophy, Politics and Economics – Psychology – Sport Development and Management – Statistics (ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอทาโก สมัครด่วนใกล้ปิดโครงการแล้ว)

ผู้สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ฟรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/3nWMRJ7