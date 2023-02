มัดรวมทุกกิจกรรมงานลุมพินีสถาน 4-5 ก.พ.66

4 – 5 กุมภาพันธ์นี้ ถ้ายังไม่มีโปรแกรมไปไหนช่วงบ่ายถึงค่ำ ชวนกันมาเดินเล่น เต้น ร้อง และรื้อฟื้นความทรงจำอาคารลุมพินีสถาน ณ สวนลุมพินีกัน

Advertisment

รื่นเริงพร้อมสาระไปกับกิจกรรมมากมายที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับพื้นที่วัฒนธรรมบันเทิงที่ทันสมัยที่สุดกลางพระนครในยุค 50s-60s ภายใต้แนวคิด Learning from the past to create the future.

ดูรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ จากภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่โพสต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลย

• Ballroom Dancing & Concert

• Swing Dance

• Art & Exhibition

• Talk & Walking Tour



• ไม่เสียค่าใช้จ่าย

• เปิดให้เข้างานได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป

• ภายในงานมีร้านอาหารไว้บริการจำนวน 15 ร้าน



กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก

• ธัชชา โดย กระทรวงอุดมศึกษาฯ

• กรุงเทพมหานคร

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

• คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

• มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ

#RevitalizingBangkok

#LumpiniHall

#ลุมพินีสถาน