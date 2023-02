CP LAND สร้างแบรนด์เลิฟอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบความรู้สึกดีๆ เดือนแห่งความรัก

CP LAND สร้างแบรนด์เลิฟอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบความรู้สึกดีๆเดือนแห่งความรัก จับมือบอย

โกสิยพงษ์ เตรียมปล่อยมิวสิควิดีโอเพลงหัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ต้อนรับวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์นี้ เอาใจวัยรุ่นทุกเจน จาก Y2K สู่นิวเจน

Advertisment

หลังจากเปิดภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ’ ล่าสุดเห็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้งของบริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND จับมือกับเจ้าพ่อเพลงรัก บอย

โกสิยพงษ์ ที่ได้หยิบเอาเพลง ‘หัวใจผูกกัน’ เพลงฮิตระดับตำนานยุค Y2K ขึ้นมารังสรรค์เมโลดี้ใหม่ พร้อมเพิ่มท่อนแร็พให้ร่วมสมัย สามารถเต้นตามได้ เหมาะกับแนวเพลงยุคปัจจุบัน

Advertisement

โดยความร่วมมือครั้งนี้ CP LAND หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งกำลังเฟรช แบรนด์และสร้างแบรนด์เลิฟ (Brand Love) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ มีเป้าหมายที่ต้องการสร้างแบรนด์เลิฟ ให้เข้าถึงทุกเจนหลากหลายช่วงวัย​ โดยเน้นแกนความสุขความรักความผูกพัน​ในสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อกัน รวมถึงการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่มีความรักแบบหลากหลาย เป็นอิสระ มีการทำงานและไลฟสไตล์ Work Life Balance สามารถใข้ชีวิตแบบมีความสุข ทำในสิ่งที่ตนรัก ควบคู่กับงานประจำ ซึ่งแรงบันดาลใจยังสามารถเกิดขึ้นได้จากที่บ้าน ​จึงได้ร่วมกันหยิบเอาเพลงระดับตำนานมาอัพเกรด​ถ่ายทอดเรื่องราวให้เป็นเวอร์ชั่นที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ เมโลดี้ใหม่ พร้อมท่าเต้นสุดฮิปที่สามารถเต้นตามได้ทุกเพศทุกเจนเนอเรชั่นเข้ากับยุคสมัยใหม่

บอย โกสิยพงษ์ ได้ตั้งชื่อโปรเจ็คนี้ว่า หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น Happiness is All Around ซึ่งเนื้อหาเพลงจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ติดตามได้พร้อมกันทั่วประเทศในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ทุกช่องทาง Social Media ของ CP LAND Facebook: CP LAND, Instagram: CPLAND.Official, Youtube: CP LAND Official, Tiktok: CPLAND.Official และช่องทางของ Boyd Kosiyabong ในทุกมิวสิคสตรีมมิ่ง Spotify, Joox และ Apple Music

Advertisement

รับชม Teaser MV หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น “Happiness Is All Around” ได้แล้ววันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ https://bit.ly/3jCoan6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cpland.co.th

#CPLAND #CPLANDProperty #HappinessIsAllAround #หัวใจผูกกัน #คุณภาพเพื่อทุกชีวิต #AccessibleCommunitiesForLife #ซีพีแลนด์คุณภาพเพื่อทุกชีวิต #BrandRefresh #Rebranding #ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัว #บอย โกสิยพงษ์ #ให้แรงบันดาลใจเกิดขึ้นที่บ้าน

เกี่ยวกับบริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ซี.พี. แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cpland.co.th/home