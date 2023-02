ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ชวนดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเติมความหวานกับคนรัก ต้อนรับเดือนแห่งความรัก จากร้านคาเฟ่สุดฮิตชั้นนำ

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ ไอซีเอส Lifestyle Complex แห่งใหม่ย่านฝั่งธนบุรี ชวนดื่มด่ำกับโลกสีชมพู เติมความหวาน ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก พร้อมเติมเต็มบรรยากาศสุดโรแมนติกวิวแม่น้ำเจ้าพระยา จากร้านอาหารสุดฮิตภายในไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

เสิร์ฟความหวานให้หัวใจอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม จากร้านคาเฟ่และขนมหวานชื่อดังในไอคอนสยาม

วาเลนไทน์ปีนี้ จูงมือคนที่คุณรักมาเติมเต็มความหวานกับร้านคาเฟ่และขนมหวานชั้นนำ เริ่มต้นด้วยร้าน Coffee Beans by Dao ชั้น G ร้านคาเฟ่กับวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ทางร้านต้อนรับเดือนแห่งความรักแบบหวานฉ่ำจัดเต็ม กับ “Lovebirds Collection” เซตขนมสุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ มัดรวมขนมเมนูโปรดในดวงใจและเมนูใหม่น่าลอง ในดีไซน์สุดน่ารักละลายใจเพื่อวาเลนไทน์นี้เท่านั้น ในเซตประกอบด้วย Signature Chocolate Brownie บราวนี่สูตรเด็ดของทางร้านที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกเทศกาล, Crunchy Almond Brownie บราวนี่กรุบกรอบผสมอัลมอนด์ รสชาติหวานนัว ทานได้เพลินๆ ไม่มีเบื่อ, Crunchy Milo Milk Chocolate ช็อกโกแลตนมผสมไมโลที่สายหวานต้องร้องว้าว, Raspberry Crumble Bar เพิ่มความไม่จำเจด้วยครัมเบิ้ลบาร์รสราสเบอรี่ หวานอมเปรี้ยวกำลังดี, Red Velvet Brownie Cheesecake ปิดท้ายด้วยชีสเค้กเรดเวลเวตที่รสชาติเข้มข้นลงตัวสุดๆ เซตนี้ ราคาเพียง 495.- บาทเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2566

ถัดมากับร้านคาเฟ่และเบเกอรี่รสชาติเยี่ยม ร้าน Brix Dessert Bar ชั้น G เสิร์ฟความหวานกับเมนู Darling Crème Brulee Toast ทางร้านนำขนมปังเก่าแก่สุดคลาสสิคของฝรั่งเศสอย่าง Brioche ไปชุบกับคัสตาร์ด จากนั้นนำไปอบด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก สอดไส้กับสตรอว์เบอร์รี่พร้อมกับคุกกี้และไอศกรีม เมนูพิเศษที่รับรองว่าทุกคู่รักจะติดใจแน่นอน

หรือจะเลือกดื่มด่ำกับเครื่องดื่มสุดชิครสชาติดีท้อปปิ้งแน่นจาก ร้าน GAGA ชั้น G ในเทศกาลแห่งความรักปีนี้ พบกับเมนูสุดพิเศษ GAGA Valentine’s Special! จับคู่เซตหวานฉ่ำรับวาเลนไทน์ให้กับคนพิเศษตลอดเดือนเเห่งความรัก ได้แก่ เมนู Choc-O-Berries (M) + White Honey (M) เพียง 191.- บาท, Choc-O-Berries (M) + Black Honey (M) เพียง 191.- บาท, Choc-O-Berries (M) + GAGA Overload (M) เพียง 199.- บาท เติมความหวานได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2566 และพิเศษ! เฉพาะวันวาเลนไทน์ที่ 14 ก.พ.2566 วันเดียวเท่านั้น เมนู Choc-O-Berries (M) ลดพิเศษ 15.- บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สวรรค์ของคนรักกาแฟ แนะนำร้าน Pacamara Coffee Roasters ชั้น G เป็นร้านที่ทุกคนควรมาปักหมุด เพราะทางร้านคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอัดแน่นด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพระดับพรีเมียม วาเลนไทน์นี้ พาคามาร่ามอบส่วนลดพิเศษฉลองเดือนแห่งความรักให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างมากมาย อาทิ โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิก PACAMARA APPLICATION รับส่วนลดพิเศษ 20% เมื่อสั่งเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น และ FILTER COFFEE และ พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน ซื้อเครื่องดื่มแก้วที่ 2 รับส่วนลดพิเศษ 50% โดยเลือกได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 2566

ด้านคนรักการดื่มชา ขอชวนมาจิบชาพร้อมสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายความหอมหวาน กับร้าน

TWG Tea Salon & Boutique ชั้น G ร้านชายอดนิยมระดับโลกสัญชาติสิงคโปร์ ตกแต่งบรรยากาศร้านด้วยความหรูหรา ราวกับนั่งดื่มชาและทานขนมรสเลิศอยู่ในดินแดนสวรรค์ ทางร้านจัดเมนูพิเศษสำหรับฤดูกาลแห่งความรักตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ “ซีเคร็ท วาเลนไทน์ เมนู” ขนมหวานสำหรับช่วงเวลาแห่งความรัก มาพร้อมกับเค้ก เลม่อนมูส ที่มีส่วนผสมของชาเลม่อน บุช ที เสิร์ฟคู่กับทิรามิสุรูปหัวใจ ที่มีส่วนผสมจากชา วาเลนไทน์ เบรคฟาสต์ ที เสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนหรือเย็น หรือ ม็อคเทลสองแก้ว มาดื่มด่ำกับสวรรค์ของคนรักชาได้แล้ววันนี้ โทร. 095-890-2697 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line Official Account @TWGTEATH

สายไอศกรีมเลิฟเวอร์ห้ามพลาด กับร้าน Swensen’s ชั้น 4 ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยเมนูอย่างหลากหลาย อาทิ “วาเลนไทน์สตรอว์เบอร์รีโอเวอร์โหลด” สตรอว์เบอร์รีสดฉ่ำๆ ที่จะมาเติมเต็มให้ทุกหัวใจพองโต กว่าที่เคย เริ่มต้นเพียง 99.- บาท, “วาเลนไทน์ สตรอว์เบอร์รีโอเวอร์โหลด แฟนซี”, “วาเลนไทน์ สตรอว์เบอร์รีโอเวอร์โหลด ดูโอ”, “วาเลนไทน์ สตรอว์เบอร์รี ช็อกโกแลตฟองดู” และ “สตรอว์เบอร์รีบันนี่ บิงซู เซต” บันนี่คุกกี้ ออนท็อปบนบิงซูนมสูตรพิเศษจากสเวนเซ่นส์ ท็อปแบบอันลิมิตด้วยสตรอว์เบอร์รีสด มาสดชื่นพร้อมเติมความหวานได้แล้ววันนี้

ชวนสาวกชาลองชาชั้นดีส่งตรงความอร่อยจากไต้หวันสู่ไอคอนสยาม กับร้าน Dakasi ชั้น 5 ร้านชานมไต้หวันขึ้นชื่อ ที่เป็นแบรนด์บุกเบิกชานมไข่มุก วาเลนไทน์นี้ พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษ “ดาคาซี่สตรอว์เบอร์รี” ท้อปปิ้งหนุบหนับ เคี้ยวสนุก ชาหอมละมุน อร่อยฟินสุดๆ ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่น 2 แก้วเพียง 127.- บาท จากราคา 170.- บาท สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

มาเติมความสดชื่นต่อกันกับร้าน Taning ชั้น 6 เป็นร้านชามะนาวสไตล์กวางโจว ส่งตรงความอร่อยจากเมืองจีน วันแห่งความรักนี้ ถาหนิงชวนบอกรักต้อนรับวันวาเลนไทน์ กับแคมเปญ ลุ้นรับตั๋วหนังฟรี พร้อมรับเครื่องดื่มใหม่ฟรี เพียงโพสต์รูปกับถาหนิง พร้อมทั้งแชร์โพสต์นี้ ลงบนโซเชียลมีเดีย ติดแฮชแท็ก #TaningValentine และแท็ก @คนพิเศษของคุณ ก็สามารถลุ้นรับสิทธิ์ได้ทันที โดยแคมเปญนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 12 ก.พ. 2566

กุมภานี้ ชวนคนรักมาออกเดทสุดแสนโรแมนติก กับร้าน James Boulangerie ชั้น 6 อีกหนึ่งร้านบรรยากาศดีกับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยา สำหรับ วันที่ 14 ก.พ. วันวาเลนไทน์นี้ ทางร้านชวนเติมเต็มความอบอุ่นให้กับคนที่คุณรัก ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดให้จองเพื่อสำรองที่นั่งสำหรับ Valentine Dinner ได้แล้วแต่ตั้งวันนี้เป็นต้นไป ในราคาเพียง 7,000++ บาท/Couple กับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ Creamy Pumpkin Soup with Hidden Gift from the Sea, Seared Duck Breast with Sweet&Sour Pepper Sauce และ Crème Pâtissière Sable Breton with Homemade Vanilla Ice Cream

หรือจะเลือกอิ่มอร่อยกับครัวซองต์สัญชาติฝรั่งเศสจากร้าน Susan Croissant ชั้น 6 วันแห่งความรักนี้ ทางร้านส่งมอบของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจ Valentine set box กับ 4 เมนูพิเศษ อาทิ Dahlia – ชูครีมแสนอร่อยเคลือบดาร์คช็อกโกแลตเข้มข้น และ แอลมอนด์สติ๊ก สอดไส้ด้วยครีมช็อกโกแลตส้ม เนื้อนวลเนียน ทั้งนุ่มเบาและอร่อยสุดๆ ตกแต่งด้านบนด้วยเชอรี่ลูกโต พร้อมด้วยแมคคาเดเมียคาราเมล, Peony – โครนัทสอดไส้ช็อกโกแลตกานาชผสมเฮเซลนัท เคลือบผิวด้วยซอสช็อกโกแลต โรยทับด้วยผงมะพร้าวทั่วทั้งชิ้น น้ำตาลฟองดองรูปดอกไม้แสนสวย และกูสเบอร์รี่พรีเมียมท็อปอยู่ด้านบนสุด, February 14th – ทาร์ตขนาดกำลังดีราดด้วยแยมมิกซ์เบอรรี่ และ ครีมรสลิ้นจี่ทำเอง เพิ่มเท็กซ์เจอร์และรสชาติให้น่าสนใจด้วยวานิลลาครัมเบิ้ล สดชื่นยิ่งขึ้นด้วยเยลลี่โฮมเมดทับทิม และผลไม้พรีเมียมคัดเกรดจากตระกูลเบอร์รี่นานาชนิด, December 25th – ทาร์ตรสเลิศ ประกอบขึ้นด้วยคัสตาร์ดครีมโฮมเมด และแยมแอปเปิ้ลแสนอร่อย เพิ่มความสวยงามเสริมรสชาติด้วยแอปเปิ้ลทอร์ชรูปทรงกุหลาบ และแอปเปิ้ลสุดพรีเมียม

สำหรับคู่รักซารางเฮสายเกาหลี ขอแนะนำไอศกรีมเม็ดจิ๋วแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร จากร้าน Minimelts ชั้น 6 เดือนแห่งความรักนี้ ทางร้านชวนอินเลิฟไปกับเมนู LOVE OVERLOAD ไอศกรีมไซส์ใหญ่ เลือกได้ถึง 3 รสชาติ มาพร้อม Sprinkle กับ Whipped Cream Valentine สีชมพูสุดน่าทาน ในราคา 109.- บาท สัมผัสรสชาติความอร่อยตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

ใครหลงรักซาลาเปาเนื้อนุ่ม แนะนำให้ลองร้าน Bang Bao ชั้น 6 เป็นร้านซาลาเปาสูตรเก่าแก่ กับแป้งที่มีความเหนียวนุ่ม กินคู่กับไส้คาวหรือหวานก็อร่อย หรือแม้กระทั่งกินเปล่าๆ แบบหมั่นโถวก็ยังต้องติดใจ วาเลนไทน์นี้ ทางร้านเสิร์ฟเมนู หมั่นโถวเรด คู่หวาน ในราคาเพียง 100.- บาท

ดื่มด่ำรสชาติน้ำผึ้ง จากร้าน Sugi Bee Garden ชั้น 6 ร้านคาเฟ่และขนมพร้อมน้ำผึ้งผสมน้ำผลไม้ชั้นเยี่ยมส่งตรงจากคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ตกแต่งร้านอย่างสวยงาม มีมุมให้แชะรูปแบบคูลๆ เดือนแห่งความรักนี้ เมื่อซื่อผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งผสมผลไม้ Sugi Bee Garden รสชาติใดก็ได้ ขนาด 500 กรัม หรือ 1,000 กรัม จำนวน 2 ขวด รับส่วนลด 14% ทันที ตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.พ. 2566

ไอซีเอส Lifestyle Complex ย่านฝั่งธนฯ ชวนมาเติมเต็มความหวานบอกรักในวันวาเลนไทน์

สายชาตัวยง ขอแนะนำความอร่อยจากชาสูตรดั้งเดิม ร้าน ชาตรามือ ชั้น G ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับ “ชากุหลาบตัวแม่” ในรูปแบบใหม่ “Love Rosie” ให้โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู เพิ่มความละมุน และสดใส ซาบซ่า ให้กับคุณในช่วงวาเลนไทน์ กับเมนู ชานมกุหลาบวิปชีส ราคา 65.- บาท ที่สุดแห่งความละมุนด้วยสัมผัสเนียนนุ่มจากวิปชีสนมสด ผสมผสานกลิ่นหอมของกลีบดอกกุหลาบชวนหลงไหล รสชาติโดนใจ อร่อยกลมกล่อม, ชากุหลาบมะนาวโซดา ราคา 65.- บาท เติมความกระปรี้กระเปร่าระหว่างวันด้วยรสชาติใหม่ของชากุหลาบในรูปแบบโซดาซ่า เพิ่มความหอมด้วยมะนาวสุดสดชื่น สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลอง มาดื่มชากันได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

จากนั้นมาเพิ่มความสุข กับร้าน “ชานมกระบอกมีความสุข” ชั้น G ที่ทางร้านอยากเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆ วัน ด้วยการคิดค้นเมนูพิเศษเหมาะสำหรับเดือนแห่งความรัก “Strawberry pink milk lover” โดยใช้ความหวานหอมของนมชมพู ผสมกับความหวานซ่อนเปรี้ยวของซอสสตรอว์เบอร์รีมาผสมกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมอบส่วนลดอีก 15.- บาท เมื่อซื้อเมนู “Strawberry pink milk lover” จำนวน 2 กระบอก ตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2566

สาวกคนรักเค้กต้องถูกใจ ร้าน “Bake A Wish” ชั้น G ทางร้านต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วยเซตของขวัญเค้กวาเลนไทน์แสนอร่อย ที่มีเฉพาะเทศกาลนี้เท่านั้น ประกอบไปด้วย Puppy Love Cake, Flower of Love, Rose Cake, Miss You Cake และรสชาติอื่นๆ อีกมากมาย วาเลนไทน์นี้มอบของขวัญเป็นเค้กสื่อรักกันเถอะ

หวานปิดท้ายกันด้วยร้าน White Story ชั้น G ร้านเบเกอรี่ชื่อดัง รสชาติสุดปัง สำหรับเดือนแห่งความรักนี้ พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้าครบ 401.- บาทขึ้นไป รับฟรี!! กระเป๋าผ้า หรือ โปสการ์ดลายหัวใจสุดน่ารัก ได้ทันที ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย

วาเลนไทน์ปีนี้ เชิญทุกท่านควงแขนคนที่คุณรัก มาร่วมอิ่มเอมเติมเต็มความหวานในบรรยากาศสุดโรแมนติกวิวแม่น้ำเจ้าพระยาให้หัวใจได้พองโต พร้อมลุ้นรับของรางวัลและส่วนลดมากมาย ที่ “ไอคอนสยาม” และ “ไอซีเอส” ถนนเจริญนคร สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM และ ICS