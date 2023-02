MEA เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ – ผู้ว่า กทม. ตอกย้ำความร่วมมือส่งเสริมการใช้ EV

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA ให้การต้อนรับ Mr.Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต​

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ภายใต้หน่วยงาน U.S. Department of State, Bureau of Energy Resource (ENR) ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (U.S. Embassy) ในการร่วมสนับสนุนข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านระบบไฟฟ้าต่าง ๆ การจัดทำแผนพัฒนา Smart City Roadmap การประเมินและจัดทำแผนรองรับการใช้ EV การจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนพลังงาน Energy Trading รวมถึงโครงการมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งในพื้นที่นำร่อง บริเวณถนนพระราม 4 พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก รวม 9 ตารางกิโลเมตร ครบทั้งหมดแล้วเป็นจำนวนกว่า 33,000 ชุด

สำหรับวันนี้ การมาร่วมเยี่ยมชมดูงาน EV Charging Station ของ MEA นั้น แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ Infrastructure สำหรับรองรับ EV Ecosystem ในพื้นที่ของ MEA มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้งการเพิ่มขึ้นของ Charging Station บนพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบการชาร์จภายในบ้านเรือนของประชาชน ซึ่ง MEA ยังมีบริการตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อให้ระบบการชาร์จเป็นไปตามมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้งาน

ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า MEA ได้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV เพื่อส่งเสริมการใช้ EV ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2555 MEA มีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาครอบคลุมทั้งในด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า และรูปแบบยานยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ มีการสร้าง MEA EV Application ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ EV อย่างครบวงจร สามารถค้นหาพิกัดสถานีอัดประจุไฟฟ้าของทุกแบรนด์ชั้นนำ มีการดำเนินโครงการมหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน. ปัจจุบันมีการตั้งสถานีชาร์จ 34 สถานี 138 หัวชาร์จ และอยู่ระหว่างขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการทั้งลูกค้าอย่างเพียงพอ

อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้มีการเติบโตของธุรกิจบริการสถานีชาร์จยานยนต์ EV ด้วยการประกาศใช้อัตรา Low priority ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสถานีชาร์จมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำ พร้อมอำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสถานีชาร์จ และให้คำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง Online ที่สามารถติดต่อกับ MEA ได้สะดวกตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

