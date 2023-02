“TCEB” เปิดแผนไมซ์5ปีหน้า 2566-70 โกยเฉียด 1 ล้านล้าน ชู TCEB Go นำไทยผงาดเวทีโลกปี’66ฟื้นรายได้แสนล้าน

“TCEB”เปิดแผนไมซ์ 5 ปีหน้า 2566-2570 นำไทยผงาดตลาดโลกลุยกวาดรายได้รวม 9.45 แสนล้านบาท เดินหน้ายุทธศาสตร์ TCEB Go โชว์แนวรุกตลาดไมซ์ในประเทศและต่างชาติ 5 ด้าน ปี’66 ดันแคมเปญ “ปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ/Thailand MICE to Meet You Year 2023” ฟื้นเศรษฐกิจกว่า 1 แสนล้านบาท

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผยว่า ทีเส็บได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ TCEB Go ปลุกกระแสพันธมิตรทั้งหมดร่วมขับเคลื่อนไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางไมซ์ด้วยนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนร่วมกัน คาดการณ์ตลอดแผน 5 ปี จะมีนักเดินทางไมซ์รวมกว่า 160 ล้านคน ประมาณการรายได้กว่า 945,000 ล้านบาท เริ่มจากปี 2566 เน้นใช้แคมเปญ “ปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ 2566 หรือ Thailand MICE to Meet You Year 2023” เร่งกระตุ้นการจัดงาน สร้างรายได้กระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วประเทศ

โดยตั้งเป้าตลอดปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) จะมีนักเดินทางไมซ์รวม 18,550,000 คน สร้างรายได้ 109,000 ล้านบาท แบ่งเป็น “ไมซ์ต่างชาติ” 760,000 คน ทำรายได้ 50,000 ล้านบาท และ “ไมซ์ในประเทศ” 17,790,000 คน ทำรายได้ 59,000 ล้านบาท

ช่วง “ไตรมาส 1” ปี 2566 ระหว่างตุลาคม-ธันวาคม 2565 มีนักเดินทางไมซ์เข้ามาทั้งสิ้น 7,934,099 คน สร้างรายได้ 28,528 ล้านบาท แบ่งเป็น

“ไมซ์ต่างชาติ” 183,618 คน ทำรายได้ 12,028 ล้านบาท มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 งานแสดงสินค้า 97,015 คน ทำรายได้สูงสุด 6,876 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชุมองค์กร 55,687 คน ทำรายได้ 3,238 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 ประชุมวิชาชีพ 17,653 คน ทำรายได้ 1,063 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 13,263 คน ทำรายได้ 851 ล้านบาท

“ไมซ์ในประเทศ” 7,750,481 คน สร้างรายได้ 16,500 ล้านบาท แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 งานแสดงสินค้ามากสุด 7,308,525 คน ทำรายได้ 14,815 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ประชุมวิชาชีพ 304,826 คน ทำรายได้ 1,109 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 ประชุมองค์กร 129,054 คน ทำรายได้ 537 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 8,076 คน ทำรายได้ 39 ล้านบาท

ขณะที่ยุทธศาสตร์ TCEB Go ตามแผน 5 ปีหน้า จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์และผลักดันไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางไมซ์โลก 5 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 T : Thailand As Global MICE Leader มุ่งผลักดันประเทศไทยเป็นผู้นำจัดกิจกรรมไมซ์ระดับโลก เพื่อเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งสร้างพันธมิตรและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ดึงงานนานาชาติเข้ามาจัดในไทย เช่น งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ประมูลสิทธิ์ร่วมกับหน่วยงานดึงงานภายใต้โครงการ One Ministry, One Convention ร่วมกับกระทรวงการคลังดึงงาน Annual Meetings of the International Monetary Fund และ งาน World Bank Group 2026 ร่วมประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2572 เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket Thailand

ทีเส็บวางแผน “ขยายฐาน 2 ตลาดใหม่” ตลาดแรก “อิสราเอลและตะวันออกกลาง” เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ตลาดที่ 2 “เอเชียกลาง” เช่น คาซัคสถาน และ “รักษา 2 ตลาดเดิม” คือ ตลาดหลัก “เอเชียแปซิฟิก” เช่น กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา/เวียดนาม) อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน “ตลาดรอง” อเมริกาเหนือ และยุโรป

ด้านที่ 2 C : Create Destination Competitiveness Through Diverse Local Identity ยกระดับศักยภาพรองรับกิจกรรมไมซ์แต่ละพื้นที่ โดยสร้างอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ให้หลากหลายด้วยประสบการณ์ที่มีคุณค่า พัฒนาและส่งเสริมชุมชนเครือข่ายในท้องถิ่น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พัฒนาเส้นทางสายไมซ์แต่ละจังหวัด และโปรดักซ์ไมซ์พรีเมี่ยม นำสินค้าและบริการท้องถิ่น เช่น ของที่ระลึก ของว่าง ของฝาก ส่วนที่ 2 ทำตลาดเชิงพื้นที่เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของเมือง (City DNA) แล้วพัฒนาสร้างจุดขายที่น่าจดจำ ส่วนที่ 3 ผลักดันงานเทศกาลท้องถิ่นเป็นระดับประเทศและนานาชาติ เช่น ถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต งานไหมนานาชาติ จ.ขอนแก่น

ด้านที่ 3 E : Execute Innovative MICE Solution ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมบริการไมซ์ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไมซ์ไทยในเวทีโลก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลักดัน MICE Intelligence Center เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจได้นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand MICE One Stop Service อำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ไมซ์ ส่วนที่ 3 เดินหน้าโครงการ MICE Winnovation ต่อเนื่อง จะเปิดตัวปีที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดงานและแก้ปัญหาจริง สามารถตอบโจทย์ครบวงจรทั้งผู้จัดผู้ร่วมและสถานที่

ด้านที่ 4 B: Build Agile and High Performance Organization มุ่งเป็นองค์การสมรรถนะสูงคล่องตัวทันโลก โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกลยุทธ์ AAA คือ เชื่อมโยงกระบวนการทำงาน (Alignment) เพิ่มความคล่องตัวการทำงาน (Agile) ทำงานเชิงโครงการแบบบูรณาการข้ามฝ่ายงาน (Agenda-Based) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency) สร้างศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและด้านจิตใจเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม/จริยธรรม ทำให้ทีเส็บเป็นองค์กรที่สร้างสมดุลย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากร

ด้านที่ 5 Go : Go for MICE Sustainability พลิกโฉมไมซ์ไทยด้วยความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ได้การรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับนานาชาติ Global Destination Sustainability Index และผลักดันให้องค์กรเกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 20121 การจัดการและบริหารธุรกิจอีเวนต์อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และสนับสนุนการจัดงานแบบคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon Neutral Event) ตั้งเป้ารณรงค์ให้ผู้จัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศเพิ่ม 450 องค์กร ต้องผ่านการรับรองการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Event Management Standard :TSEMS)

ปัจจุบันทีเส็บได้การรับรองให้สามารถออกใบรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านการจัดประชุมนิทรรศการด้านการจัดการ 5 สาขา ได้แก่ 1.การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 2.การจัดประชุม 3.งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 4.งานอีเวนต์ 5.จัดสถานที่จัดงาน ตามเป้าหมาย 5 ปีหน้าจะต้องทดสอบและรับรองมาตรฐานบุคลากรในอาชีพไมซ์ให้ได้ 500 ราย

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 จะนำไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติโลก โดยเน้นประมูลสิทธิ์งานศักยภาพสูงระดับโลกเข้ามาจัดในไทย ปีนี้เตรียมเป็นเจ้าภาพ “งานประชุมนานาชาติ” (Convention) ขนาดใหญ่” 5 งาน ได้แก่ 1.งาน World Congress of Nephrology ระว่าง 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2.งาน 29th International Montessori Congress วันที่ 2-5 สิงหาคม 3.งานAFECA Annual General Meeting 2023 เดือนตุลาคม 4.งาน 62nd ICCA Congress 2023 วันที่ 12-15 พฤศจิกายน และ 5.งาน World Allergy Congress (WAC) 2023 วันที่ 1-3 ธันวาคม

ต่อด้วย “งานแสดงสินค้า” (Exhibition) เดินหน้าส่งเสริม 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (12 S-Curve) เช่น งาน VIV Asia 2023 & Meat Pro Asia 2023 วันที่ 8-10 มีนาคม งานแปรรูปอาหารและหุ่นยนต์ งาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2023 วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน งานยานยนต์สมัยใหม่

“งานประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล” (Incentive) มีนาคม-พฤศจิกายน นี้ ยืนยันจะเดินทางเข้าไทยรวมกว่า 80,000 คน แบ่งเป็น 1.เอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ ประมาณกว่า 50,000 คน และ 2.สาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 30,000 คน

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen