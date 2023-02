เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดตัวเมตาเวิร์สแพลตฟอร์ม MNIVERSE โลกเสมือนจริง (VIRTUAL WORLD) ปักธงเป็นรีเทลแรกในประเทศไทย ที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 3D – IMMERSIVE – INTERACTIVE WEB 3.0 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BE VIRTUAL FOR REAL EXPERIENCES” พร้อมผนึกพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 18 องค์กร 8 ประเภทธุรกิจ สร้างประสบการณ์ใหม่ครบทุกมิติ ให้คุณสร้างตัวตนในรูปแบบ AVATAR และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายในโลกเสมือนเวอร์ชวลช้อปปิ้ง, ชมสตรีมมิ่งหนังและคอนเสิร์ต เสริมทักษะกับกิจกรรมสัมมนา อบรมหลักสูตรต่างๆ และเพลิดเพลินไปกับดิจิตอลอาร์ตแกลเลอรี่ พิเศษร่วมฉลองเปิดตัว MNIVERSE ลุ้นรับรถยนต์ TOYOTA YARIS รุ่น SPORT มูลค่า 609,000 บาท และรางวัลอื่นอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพียงคลิกร่วมสนุกผ่าน M CARD APPLICATION, www.Mniverse.co , www.facebook.co.th/Mniverseworld ได้ตั้งแต่วันนี้

คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MISS VORALAK TULAPHORN; CHIEF MARKETING OFFICER, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำ FUTURE RETAIL เดอะมอลล์ กรุ๊ป มุ่งมั่น และพัฒนาINNOVATION อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักช้อปยุคดิจิทัล และจากความสำเร็จ ที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสีสันความสนุกให้กับลูกค้าผ่านแคมเปญต่างๆ ตั้งแต่ปี 2019 ไม่ว่าจะเป็น AR TECHNOLOGY, GAMIFICATION, VIRTUAL TECHNOLOGY (VR), VIRTUAL STORE, NFT BLOCK CHAIN TECHNOLOGY, MIX REALITY TECHNOLOGY (MR) ทำให้ในปี 2566 นี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เปิดตัว MNIVERSE โลกเสมือนจริง (VIRTUAL WORLD) นำเทคโนโลยี 3D-IMMERSIVE-INTERACTIVE WEB 3.0 ผสมผสานกับเกม มาสร้างเป็นแพลตฟอร์ม VIRTUAL LIFE SPACE & COMMUNITY ให้ผู้คนจากทุกมุมโลก สามารถสร้างตัวตน เข้าสู่โลกเสมือนอย่างเต็มรูปแบบผ่าน MNIVERSE เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ 18 องค์กร 8 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) แบรนด์ JUBILEE DIAMOND, บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด , บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เจ้าของแพลตฟอร์ม PLERN แอปพลิเคชันฟังเพลงชั้นนำ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด, อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท, โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรสส์ บางกอก สยาม, วีรันดา รีสอร์ท พัทยา นาจอมเทียน, เวอโซ หัวหิน – วีรันดา คอลเล็กชัน, บริษัทซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, และแบรนด์แฟชั่นในเครือ JASPAL GROUP อาทิ JASPAL, CCDOUBLEO และCPS-CHAPS โดยมุ่งเน้น 3 แกนหลัก PLAY-TO-EARN, PLAY-TO-WIN และ PLAY-TO-LEARN โดยให้สร้างพื้นที่และจัดกิจกรรมการตลาดกับผู้คนในโลกเสมือนได้ตลอด 24 ชั่วโมง นับเป็นรีเทลแห่งแรกในประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สสร้าง VIRTUAL WORLD รองรับโลกรีเทลแห่งอนาคต ตอบสนองไลฟ์สไตล์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN Z กลุ่มคนที่ชอบเล่นเกมส์ หรือกลุ่มคนที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งจะเป็นทั้ง VIRTUAL COMMUNITY VIRTUAL MALL และ VIRTUAL PLAYGROUND ในอนาคตที่เชื่อมต่อทั้งโลกเสมือนและโลกจริงเข้าไว้ด้วยกัน โดยคาดว่าในช่วง 4 เดือนแรกหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ คาดการณ์จะมีผู้ท่องโลก MNIVERSE กว่า 100,000 USER และมีจำนวนผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆกว่า 500,000 ครั้ง”

สำหรับวิธีการวาร์ปเข้าสู่โลกใหม่ MNIVERSE สามารถเข้าผ่านได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ M CARD APPLICATION , www.Mniverse.co และ www.facebook.co.th/Mniverseworld โดยเข้าผ่านทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นสามารถสร้าง AVATAR และเลือกชุดแต่งกายในแบบของคุณได้หลากหลายตามเทศกาล อาทิ ช่วง SUMMER พบกับเสื้อผ้าสไตล์ ON THE BEACH , ชุดเทศกาลสงกรานต์ จาก VIRTUAL COLLECION โดยแบรนด์ชั้นนำสุด EXCLUSIVE เพื่อใส่ในโลกเสมือน และสามารถคลิกซื้อเสื้อผ้าคอลเลคชั่น EXCLUSIVE เพื่อใส่ในโลกจริงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถร่วมพูดคุยกับผู้คนในโลกเสมือน (M CITIZEN) แบบ INTERACTIVE ในรูปแบบ VOICE หรือ TEXT CHAT และพบกับศิลปินดาราคนโปรดในรูปแบบ AVATAR ที่มา LIVE! MEET & GREET พร้อมกันนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้เปิดตัว THE MALL LIFESTORE สาขาแรกที่อยู่ในโลกเมตาเวิร์ส โดยสามารถคลิกช้อปในโลกเสมือน แล้วรอรับสินค้าจริง นอกจากนี้ MNIVERSE ยังมอบความบันเทิงอีกมากมาย อาทิ ดูสตรีมมิ่งหนังใหม่ และไลฟ์คอนเสิร์ตแบบ EXCLUSIVE เข้าสัมมนาหาความรู้ใหม่จากสถาบันการศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และพัฒนาตัวเองกับคอร์สเรียนออนไลน์จาก SkillLane แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย ตลอดจนเพลิดเพลินไปกับดิจิตอลอาร์ต แกลเลอรี่จากศิลปิน NFT ที่จะผลัดเปลี่ยนเข้ามาแสดงผลงานให้ชมและสามารถคลิกซื้อได้เลย พร้อมสนุกไปกับ 3D เกม MNIVERSE RUN และ MNIVERSE CAR RACING ที่ MNIVERSE PLAYGROUND และกิจกรรมอีกมากมายที่จะเพิ่มเติมในเฟสต่อไป โดยสามารถสะสม M COIN รับสิทธิพิเศษ และของรางวัลมากมายที่ใช้ได้ทั้งในโลกเสมือนและในโลกจริง (REAL FUN) พิเศษ ร่วมฉลองเปิดตัว MNIVERSE

จัดแคมเปญ “LET’S GO MNIVERSE” ลุ้นรับรถยนต์ TOYOTA YARIS รุ่น SPORT มูลค่า 609,000 บาท โดยร่วมสนุกได้ทุกวัน กับกิจกรรม SURPRISE GIFTS รับของรางวัลอีกมากมาย

5 โซน MNIVERSE ที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย

1.M LIFESTORE ห้างสาขาใหม่ที่เนรมิตขึ้นมาในโลกเสมือน พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษและโค้ดส่วนลดจากหลากหลายแผนก อาทิ BEAUTY HALL, WOMEN & MEN FASHION, POWER MALL, SPORTS MALL, THE LIVING, WATCH GALLERIA, BETREND และ GOURMET MARKET โดยลูกค้าสามารถคลิกช้อปสินค้าได้ทันทีผ่าน COM

2.M SHOPPING COMPLEX โซนศูนย์การค้า กับหลากหลายร้านค้า แบรนด์ดัง และพันธมิตรที่มามอบสิทธิพิเศษให้มากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ FASHION , ENTERTAINMENT และ LIFESTYLE พิเศษช่วงเปิดตัว MNIVERSE ฟินกับสิทธิพิเศษจากเดอะมอลล์ และรางวัลจากพาร์ทเนอร์มากมาย อาทิ

-รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี และคูปองส่วนลด จากโรงภาพยนตร์ชั้นนำ อาทิ SF CINEMA และ MAJOR CINEPLEX

-ดีไซน์เสื้อผ้าแบรนด์ดังสำหรับ AVATAR และสั่งซื้อได้จริงผ่าน MNIVERSE เท่านั้น

-รับโค้ดดูหนัง ซีรีส์ และฟังเพลงฟรี จาก WeTV , MONOMAX และ PLERN

3.MNIVERSE SOCIAL CLUB โซนการเรียนรู้ , สัมมนา และเวิร์คช็อปต่างๆ ดังนี้

SKY BAR : ชมตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ และรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จาก SF CINEMA

ชมตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ และรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จาก SF CINEMA CO – WORKING SPACE: รวมความรู้ เสริมทักษะ กับหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ถือเป็นแพลตฟอร์มสอนหลักสูตรออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด อาทิ พบหลักสูตร TUXSA ปริญญาโทออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SkillLane เรียนออนไลน์ก็รับปริญญาได้ ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา BUSINESS INNOVATION (M.B.A.) และปริญญาโท DATA SCIENCE FOR DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION เสริมความรู้กับคอนเทนต์สนุกๆ โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ หลักสูตร AR/VR พลิกโฉมการเรียนรู้แห่งโลกเสมือนจริง, GAME CHANGE 5G เปลี่ยนโลกสู่อนาคต, บรรยายพิเศษเรื่อง METAVERSE กับความท้าทายในโลกการศึกษา เป็นต้น

รวมความรู้ เสริมทักษะ กับหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ถือเป็นแพลตฟอร์มสอนหลักสูตรออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด อาทิ เสริมทักษะความรู้จากหลักสูตร SkillLane ที่น่าสนใจ พร้อมรับโค้ดส่วนลดสุดพิเศษใน MNIVERSE เท่านั้น เช่น หลักสูตรการลงทุนให้ได้กำไรในทุกตลาด, การติวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ การใช้ Excel เพื่อลดเวลาทำงาน และการเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพ

M GALLERY

โซนแสดงผลงานศิลปะ NFT ARTIST THAILAND ประเดิมด้วย ศิลปินหน้าใหม่ อาทิ FAHFAHS นักวาดภาพประกอบดีไซเนอร์คาแรคเตอร์ และทำแบรนด์ของตนเองภายใต้ชื่อแบรนด์ FAHFAHS เอาใจกลุ่มลูกค้าสายพาสเทล , Nariss นักออกแบบกราฟฟิกจากภาพยนตร์เรื่องกุมภาพันธ์, KBNeallaen, GITGO #Timmy-Goodboi, BKK BROS., Paeristar x WhiteWolf, ANOTHER STORY และอีกมากมาย ให้คลิกช้อปหรือโหลด NFT ได้เลยทันที

พบกับกิจกรรมสุดพิเศษจากโตโยต้า

เยี่ยมชมเครื่องประดับเพชร และร่วมสัมมนาความรู้ในการเลือกเพชรอย่างมืออาชีพ จาก JUBILEE DIAMOND

MNIVERSE ARENA เวอร์ชวลฮอลล์ขนาดใหญ่ ที่เปิดให้ศิลปินดังหรือพาร์ทเนอร์ สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ต หนัง โดยแบ่งเป็น VIRTUAL HALL ต่างๆ ได้แก่

CONCERT HALL

LIVE! MEET & GREET พบกับศิลปินสุดปังจาก 4NOLOGUE

ชมซีรีส์ฟรี โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก WeTV อาทิ ซีรีส์ไทย “กลรักรุ่นพี่ LOVE MECHANICS ”, ซีรีส์จีน “YOU ARE MY GLORY” (EXCLISIVE ที่ MNIVERSE เท่านั้น) พร้อมรับฟรี VIP CODE ไปดูกันต่อที่บ้าน

อาทิ ซีรีส์ไทย “กลรักรุ่นพี่ LOVE MECHANICS ซีรีส์จีน “YOU ARE MY GLORY” ที่ เท่านั้น) พร้อมรับฟรี ไปดูกันต่อที่บ้าน FORESTA ARENA

ชมตัวอย่างซีรีส์เข้าใหม่ทั้งซีรีส์เกาหลี, ญี่ปุ่น และจีน จาก MONOMAX อาทิ เรื่อง “ห้วงนิทรานำพารัก WHILE YOU WERE SLEEPING”, “สวัสดีโรบอทที่รัก A ROBOT IN THE ORANGE ORCHARD”, “ด็อกเตอร์ไวท์ ปริศนาลับคุณหมอ อัจฉริยะ WHITE ” พร้อมรับ FREE CODE โค้ดดูหนัง ซีรีส์ฟรี 30 วัน

อาทิ เรื่อง “ห้วงนิทรานำพารัก WHILE YOU WERE SLEEPING”, “สวัสดีโรบอทที่รัก A ROBOT IN THE ORANGE ORCHARD”, “ด็อกเตอร์ไวท์ ปริศนาลับคุณหมอ อัจฉริยะ WHITE ” พร้อมรับ โค้ดดูหนัง ซีรีส์ฟรี วัน PRIVATE HALL : ไลฟ์สตรีมมิ่งชมภาพยนตร์รอบพรีเมียร์รอบปฐมทัศน์ , รับโค้ดฟังเพลงฟรี จาก PLERN และอื่นๆ อีกมากมาย

MNIVERSE PLAYGROUND พื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถร่วมสนุกสุดมันส์ไปกับเกม MNIVERSE RUN วิ่งเก็บเพชร รับ M COIN และเกม MNIVERSE CAR RACING ซิ่งให้สุด แล้วไปรับคูปองส่วนลดสูงสุด 500 บาท จากบัตร SCB M ยิ่งเล่นมาก ยิ่งสะสม M COIN

ได้มาก สนุกกันได้ทุกวัน ไม่จำกัดเวลา

ร่วมท่องโลกเสมือนจริงที่จะทำให้คุณได้สนุกพร้อมรับของรางวัลมากมายกับแคมเปญ “LET’S GO MNIVERSE” ลุ้นรับ LUCKY DRAW รถยนต์ TOYOTA YARIS รุ่น SPORT มูลค่า 609,000 บาท เพียงแค่ JOIN MNIVERSE และคลิกแบนเนอร์ LET’S GO MNIVERSE รับ 1 สิทธิ์ สามารถร่วมสนุกได้ทุกวัน พร้อมสนุกกับกิจกรรม SURPRISE GIFTS รับเพิ่มอีก 10 สิทธิ์ และสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท พร้อมตะลุยสู่โลก MNIVERSE ง่ายๆเพียงลงทะเบียน ผ่านM CARD APPLICATION, WWW.MNIVERSE.CO, WWW.FACEBOOK.CO.TH/MNIVERSEWORLD ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

สำหรับแบรนด์หรือพาร์ทเนอร์ต่างๆที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกใหม่ไปด้วยกัน สามารถติดต่อได้ที่ Join-Mniverse@themall.co.th