NGG JEWELLERY เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ ‘ZOULLINK’ชูคอนเซปต์ Link the other half เชื่อมทุกช่วงความสัมพันธ์และความทรงจำผ่าน ‘แหวน’ ที่มีเพียงหนึ่งเดียว

แหวน เครื่องประดับสุดคลาสสิกที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปี การถือกำเนิดของแหวนมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ จะเป็นการนำหนังสัตว์ งาช้าง หรือเถาวัลย์มาสวมใส่เพื่อเป็นตัวแทนของความรักและคำสัญญาอันมั่นคง จนมาถึงยุคปัจจุบันที่เทรนด์การสวมใส่แหวนนั้นกลายเป็นความนิยมอันดับต้น ๆ ไปแล้ว เพราะนอกจากจะสวมใส่เพื่อสื่อถึงความรักที่มีให้คู่ของตนเองกันแล้ว แหวนยังสามารถบ่งบอกถึงตัวตนและรสนิยมของผู้ใส่ได้อย่างลงตัวและมีสไตล์ ดังนั้นนอกจากการเลือกซื้อแหวนแบบทั่วไปแล้ว จะดีกว่าไหมหากคุณสามารถเลือกและออกแบบเครื่องประดับชิ้นนี้เพื่อตัวคุณ หรือมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก และผูกพัน เพื่อเชื่อมทุกช่วงความสัมพันธ์และความทรงจำผ่านเครื่องประดับสุดคลาสสิกนี้

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับ ทอง เพชร อัญมณี และ นาฬิกา ตอกย้ำการเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่เปิดประสบการณ์การสวมใส่เครื่องประดับในสไตล์ของคุณ ส่งแบรนด์น้องใหม่ ‘Zoullink’ เพื่อตอบสไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบดีไซน์และเลือกสรรสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด รวมถึงชอบความเป็นอิสระในการคิด และพร้อมตีความหมายคำว่า รัก ผ่านแหวนในหลากหลายรูปแบบมากกว่าชาย-หญิง และการแต่งงาน แต่พร้อมเก็บเรื่องราวความทรงจำแสนพิเศษ และเชื่อมโยงให้ความรัก ความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้นในเครื่องประดับ ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า “การสร้างแบรนด์ ‘Zoullink’ เกิดจากเรามีจุดแข็งด้านการดีไซน์เครื่องประดับที่แตกต่างและสามารถดึงตัวตนของผู้สวมใส่ออกมาได้เป็นอย่างดี ประกอบกับเรามองเห็นว่าแหวนคือเครื่องประดับที่เป็นเทรนด์แฟชั่นในหลากหลายช่วงอายุ และไม่จำกัดเพศ รวมถึงปัจจุบันผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มักจะถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตนเองลงไปในสิ่งของ หรือเครื่องประดับ รวมถึงมีรสนิยมการเลือกซื้อสินค้าที่สามารถ Customize ตามไลฟ์สไตล์ ดังนั้น Zoullink จึงเป็นมากกว่าเครื่องประดับ แต่เป็นสิ่งที่สามารถบอกเล่าเรื่องเล่า ความทรงจำต่างๆ ผ่านแหวน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสวมใส่ หรือมอบเครื่องประดับสุดคลาสสิกนี้ให้เป็นของขวัญกับคนรัก ครอบครัว เพื่อนฝูง เสมือนเป็นตัวกลางในการบอกความรู้สึก ความทรงจำดีๆ ภายใต้คอนเซปต์ Link the other half ที่เชื่อมทุกช่วงความสัมพันธ์และความทรงจำพร้อมต้องการเป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนและบอกให้สังคมรับรู้ว่าความรักเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบที่ไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาว หรือคู่รัก แต่ความรักคือสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นจากความทรงจำ ความผูกพันธ์ ความรู้สึกดีๆ แบบไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสถานะ”

เครื่องประดับทุกชิ้นจากแบรนด์ Zoullink เกิดขึ้นจากคอนเซปต์ Link the other half ประกอบไปด้วยคำว่า Link to love เชื่อมทุกความรัก ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กัน ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม, Find the other part การใส่เครื่องประดับ Zoullink เหมือนเป็นการหาอีกครึ่งหนึ่งของคุณจนเจอ และ Communicate moments จิตวิญญาณที่สื่อถึงกัน ถือเป็นการสื่อสารของทุกความสัมพันธ์ ดังนั้นความพิเศษของแหวนที่ทุกคนจะได้รับคือ สามารถดีไซน์แหวนตัวเรือนเป็นทองคำแท้ 18K สุดพรีเมี่ยม ที่มีให้เลือกหลากหลายสีทั้ง White gold, Yellow gold, Pink gold และ Black gold รวมถึงเลือกการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นฝังเพชร ฝังพลอยในตัวแหวนได้ตามความชื่นชอบเพื่อให้ได้แหวนที่ถูกใจและบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราที่สุด และสิ่งที่จะทำให้ตัวแหวนดูล้ำค่าขึ้นนอกจากมูลค่าแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงทุกความสวยงาม ความสัมพันธ์ ความทรงจำ กับเรื่องราวที่คุณบอกเล่าผ่านแหวน ด้วยการสลักคำหรือข้อความสำคัญที่เป็น message สุดพิเศษที่มาจากตัวคุณ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำของคุณและคนที่คุณรัก ที่มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นบนโลก

ความเรียบง่ายแต่ลักซ์ชัวรี่ และแฝงไปด้วยความพิเศษไม่เหมือนใครนี้ คุณสามารถมอบให้กับคนรัก ผ่านเครื่องประดับสุดพิเศษจาก Zoullink แบรนด์เครื่องประดับน้องใหม่ที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับ แต่จะมาช่วยเก็บเรื่องราวความประทับใจ ที่ตั้งใจรังสรรค์ทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณเก็บช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับคนที่คุณรักด้วยของขวัญสุดพิเศษ เพราะZoullink เชื่อว่าทุกความสัมพันธ์นั้นสวยงามเสมอ มาร่วมเล่าเรื่องราวที่แสนพิเศษ ผ่านการดีไซน์แหวนวงสำคัญในแบบของคุณได้แล้ววันนี้ที่ NGG JEWELLERY 9 สาขาทั่วประเทศ เทอร์มินอล 21 พัทยา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, แฟชั่นไอส์แลนด์, สยามเซ็นเตอร์, เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล อยุธยา, เซ็นทรัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัล เวิลด์ หรือช้อปผ่านออนไลน์ www.nggjewellery.com และทาง Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery และมาร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่สวยงามในแบบคุณไปกับ Zoullink

#LinkToOtherHalf #NGGJEWELLERY #ZOULLINK