Education Trends มาแรงไร้ขีดจำกัด สำหรับเด็กเจนอัลฟา มุ่งพัฒนาประสบการณ์ ความฉลาด

ทักษะการใช้ชีวิต รวมไว้ครบแล้วที่แคมเปญ The Little Campus 2023

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับโรงเรียนชั้นนำในศูนย์การค้าเซ็นทรัล กว่า 140 สถาบัน เตรียมพร้อมเด็กยุคใหม่ สู่การเรียนในโลกอนาคต พัฒนา knowledge based เพิ่มสกิลให้เกิด wisdom based และ thinking based จัดคอร์สการเรียนรู้ผสมผสานทั้งวิชาการ และประสบการณ์นอกห้องเรียน บูรณาการสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัด ในแคมเปญ The Little Campus พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% และเมื่อซื้อคอร์สเรียนครบตามเงื่อนไข, รับ Gift Voucher จาก KOI The’ ทุกยอดการใช้จ่ายกับสถาบันที่ร่วมรายการกลุ่ม Education Zone, รับคะแนน The 1 เพิ่ม สูงสุด 1,600 คะแนน, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% และพิเศษสุดสำหรับ 13 ท่านแรก ของแต่ละสาขา ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ รับฟรี Gift Voucher จากทาง THE KLINIQUE มูลค่ารวมกว่า 1,440,000 บาท ตั้งแต่ 24 ก.พ. 66 – 15 พ.ค. 66 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 24 สาขาทั่วประเทศ

ความพิเศษของหลักสูตรต่างๆ ในแคมเปญ The Little Campus 2023 คือ การกระตุ้นให้เด็กๆ รู้จักกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง และลงมือทำ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่แฝงให้เด็กได้ใช้ความคิด เช่น การเล่นเกม การทำอาหาร การประกอบหุ่นยนต์ การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมีคอร์สไฮไลต์จากสถาบันการเรียนรู้มาตรฐานนานาชาติ ให้เลือกมากมาย เป็นที่ถูกใจคุณแม่ของน้องมาตา แห่งเพจ “แม่จ๋าๆ พามาตาไปเที่ยวหน่อย” ต้องพากันมาสำรวจ และทดลองเรียนหลายคอร์ส

BANGKOK MUSIC INSTITUTE หลักสูตรสอนเปียโนแบบ Tailor Made ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนเข้ากับเด็กๆ ได้ดี ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเรียนอยู่ที่บ้าน

สอนด้วยภาษาอังกฤษ 100% ผ่านกิจกรรม การเล่นที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้ทั้งภาษา กล้าแสดงออก เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง ROBOTHINK สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ และโค้ดดิ้ง อันดับ1 จากสหรัฐ อเมริกา ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการศึกษาในระบบ E-STEAM ที่ให้ทั้งความรู้ และเสริมสร้างทักษะต่างๆ รอบด้านอย่างบูรณาการ ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้เด็กๆ พร้อมรับมือกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และอนาคต

เชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมความฉลาดที่แตกต่างกัน และ “ความฉลาดสอนได้” โดยจะช่วยพ่อแม่ค้นหาความเป็นอัจฉริยะของลูกน้อยวัย 6 เดือนถึง 6 ปี ด้วยโปรแกรมจากประเทศ ให้เด็กๆ ได้พัฒนาสมอง และเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ABC COOKING STUDIO สตูดิโอสอนทำขนมเค้ก ขนมปัง และอาหารสไตล์โฮมเมดจากประเทศ ญี่ปุ่น ทั้งปั้นมือใหม่หัดทำ และน้องๆ ที่มีพื้นฐานให้พัฒนาฝีมือขึ้นไปอีก มีคลาสทดลองเรียนได้ ในราคาเพียง 1,000 บาท

โรงเรียนดนตรีอันดับ 1 จากประเทศ มีชื่อเสียงมานานกว่า 65 ปีสอนตั้งแต่เด็กเล็กวัย 1ขวบ ถึงระดับผู้ใหญ่ เปิดคอร์สสอนเล่นเปียโน กลอง ร้องเพลง กีต้าร์ ไวโอลิน เครื่องเป่า และอีกมากมาย Scientia เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริง ชุดอุปกรณ์ทดลองรายบุคคล เนื้อหาเข้มข้น สื่อการสอนชัดเจน เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทุกครั้งที่มาเรียน ห้องเรียนกลุ่มเล็ก และสอนด้วยนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง ปั้นเด็กๆ สู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกร และเทคโนโลยี ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี กับเหรียญรางวัลมากกว่า 300 เหรียญ มากกว่า 1,000 เกียรติบัตร จากการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศและนานาชาติของเด็กๆ ที่มาเรียนกับซายเอนเทีย

และคอร์สการเรียนรู้สนุกๆ ไร้ขีดจำกัด อีกมากมาย ปิดท้ายด้วยคุณแม่แวะเสริมความงามที่ THE KLINIQUE ที่มีรางวัลพิเศษให้สำหรับ TOP Spenders ของแคมเปญนี้ด้วย และยังมีดีลสุดพิเศษมากมายเฉพาะในแคมเปญ The Little Campus 2023 อาทิ

รับ ส่วนลดสูงสุด 50% และทดลองเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียนที่กำหนด)

เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป ผ่านสถาบันกลุ่ม Education Zone ที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี “ Unleash workshop กิจกรรมปลุกพลังสมองอย่างสมดุล” กับสถาบันพัฒนาศักยภาพ myDNA Thailand มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท (จำกัด 60 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 13 สาขาที่ร่วมรายการ)

เรียนสนุกไร้ขีดจำกัด กับแคมเปญ The Little Campus 2023 ตั้งแต่ 24 ก.พ. 66 – 15 พ.ค. 66 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 24 สาขาทั่วประเทศ ในกรุงเทพและปริมณฑล ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล พระราม 9 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัล รามอินทรา เซ็นทรัล อยุธยา เซ็นทรัล ศาลายา และเซ็นทรัล มหาชัย สาขาต่างจังหวัด ที่ เซ็นทรัล ศรีราชา เซ็นทรัล ขอนแก่น เซ็นทรัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล หาดใหญ่ เซ็นทรัล อุดร เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี และเซ็นทรัล ชลบุรี

รายละเอียดแคมเปญ คลิก

https://shoppingcenter.centralpattana.co.th/the-little-campus-2023

#TheLittleCampus2023 #เรียนสนุกไร้ขีดจำกัด #CentralPattana