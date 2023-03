JD FOOD ยกทัพความอร่อย จัดงาน Creating Taste for Good Life มอบประสบการณ์ด้านอาหารสุด Exclusive

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ JDF เป็นผู้ผลิตเครื่องปรุงรสและอาหารแปรรูปชั้นนำของประเทศ จำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อย คิดค้นกว่า 2,000 รสชาติ ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารยักษ์ใหญ่มากมายกว่า 300 ราย ด้วยการผลิตที่ทันสมัย มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ตนเอง (Own Brands) ตลอดระยะเวลา 20 ปี ได้จัดงาน JD FOOD Creating Taste for Good Life ในวันที่ 28 มกราคม 2566 ที่ Dear Tummy Lifestyle Supermarket ไอคอนสยาม

โดย JD FOOD ได้นำผลิตภัณฑ์ในเครือมาร่วมงาน ทั้งเครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง ตรา กินดี สูตรไทยต้นตำรับ มี 6 รสชาติให้เลือก อาทิ ซอสลาบ-น้ำตก, เครื่องแกงเขียวหวาน,เครื่องต้มยำน้ำข้น เครื่องแกงส้ม,เครื่องพะโล้, ซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ ภายใต้ concept “อร่อยง่ายๆ ไม่ใส่ผงชูรส เพราะเรา อยากให้คุณ กินดี” นอกจากนี้ยังมี ซุปเห็ดทรัฟเฟิลและซุปล็อบสเตอร์กึ่งสำเร็จรูปจากแบรนด์ GOOD EATS ได้รับตราทางเลือกสุขภาพ “EAT GOOD FEEL GOOD” และ ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ Coconut Chips ตรา Crispconut สำหรับคนรักสุขภาพ ผ่านการผลรอบโดยไม่ใช้น้ำมัน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย กรอบ หอมหวาน อร่อย และดีต่อสุขภาพ

ภายในงานมีการสาธิตการทำอาหาร Exclusive Cooking Showcase โดย เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ที่มารังสรรค์เมนูสุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์ของ JD FOOD ที่ใครๆทำ ก็อร่อยได้ง่ายๆ เหมือนมีเชฟมาทำให้กิน ซึ่งเชฟได้เตรียมเมนูพิเศษ ราเมงต้มย้ำกุ้งน้ำข้น(Ramen Shrimp TOM YUM) , แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย (Fish Ball Green Curry), น้ำตกไก่ย่าง (Spicy and Sour Grilled Chicken), แกงส้มหน่อไม้ ไข่ปลาริวกิว (Orange Curry Pickle Shoots with Ryukyu Fish Roe) , ขาหมูพะโล้ (Braised Pork Leg in Five Spices), ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋น (Stew Pork Boat Noodle) , พายล็อบสเตอร์ (Lobster Pie) ,พานาคอตต้ามะพร้าว (Coconut Panna Cotta) มาให้ลิ้มลองและเปิดประสบการณ์ความอร่อยไปด้วยกัน ตอกย้ำ JD FOOD Creating Taste for Good Life หลากหลายรสชาติ ความอร่อย ที่ JD FOOD สรรสร้าง เพื่อชีวิตที่ดีของคุณ