เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างเหนือระดับไปกับสยามพารากอน พบมหกรรมท่องเที่ยวสุดลักซ์ชัวรี่ โรงแรมหรูทั่วไทย

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น ‘World Class Destination’ ผนึกกำลังโรงแรมระดับเวิลด์คลาสทั่วไทย เชิญชวนคนรักการท่องเที่ยวร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์เหนือระดับ กับมหกรรมท่องเที่ยวไทยสุดลักซ์ชัวรี่ “Siam Paragon World Class Vacation Fair” (สยามพารากอน เวิลด์คลาส แวเคชั่น แฟร์) รวมสุดยอด ดีลโรงแรม รีสอร์ท และเวลเนสเดสติเนชั่นระดับเวิลด์คลาส ทั้งแพ็กเกจที่พักสุดหรูในราคาสุดคุ้มค่า พร้อมพบกับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น พร้อมด้วยแพ็กเกจไดน์นิ่ง สปาทรีทเมนท์ และกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมาย สานต่อความสำเร็จงานท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์หนึ่งเดียวในไทย จัดต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม 2566 ณ แฟชั่น แกลเลอรี่ ชั้น 1 สยามพารากอน

เต็มอิ่มกับสุดยอดข้อเสนอที่ตอบทุกโจทย์การท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างเหนือระดับกับดีลสุดพิเศษ จากกว่า 40 โรงแรมสุดไฮเอนด์ทั่วไทย ครอบคลุมเดสติเนชั่นการท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งคนไทยและ นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ, พัทยา, หัวหิน, ภูเก็ต, สมุย และ พังงา อีกทั้งโรงแรมและสปาชั้นนำ ที่ได้รับรางวัลระดับโลกปีล่าสุด 2023 Forbes Travel Guide Star Award Winner อย่าง Capella Bangkok, Anantara Siam Bangkok, Siam Kempinski Hotel Bangkok Shangri-La Hotel Bangkok, The Peninsula Bangkok และ The Sukhothai Bangkok และพบกับโรงแรมที่มาร่วมนำเสนอแพ็กเกจในงานนี้เป็นครั้งแรกได้แก่ Kamalaya Koh Samui, La Miniera Pool Villas Patatya และ MASON Pattaya

นอกจากนี้ ภายในงานยังคัดสรรดีลเด็ดจัดเต็มทั้งแพ็กเกจที่พักสุดพิเศษ, ดีลโดนใจจากห้องอาหารชั้นนำ หลากสไตล์ให้เลือกสรร, สปาทรีทเมนท์สุดผ่อนคลาย และอีกมากมาย จากโรงแรมสุดไฮเอนด์ในกรุงเทพฯ ได้แก่ Banyan Tree Bangkok, Chatrium Grand Bangkok, Le Méridien Bangkok, Shangri-La Bangkok, The Peninsula Hotel Bangkok และ The Standard Bangkok Mahanakhon

พร้อมพบกับแพ็กเกจสุดพิเศษจากโรงแรมและรีสอร์ทหรูในจังหวัดจุดหมายปลายทางยอดนิยมต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Anatara Hotels & Resorts, Avani Hotels & Resorts และ S Hotels & Resorts พร้อมด้วย Cape & Kantary Hotels, Holiday Inn Resort Vana Nava Huahin, InterContinental Phuket Resort, Rayavadee, Sheraton Hua Hin Resort & Spa, Sheraton Hua Hin Pranburi Villas, So Hua Hin, The Nai Harn Phuket, The Ritz-Carlton Koh Samui, The Soul Resort, Trisala Phuket และ Vana Belle Koh Samui

สำหรับผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพ ยังมีแพ็กเกจพิเศษจากเวลเนสเดสติเนชั่นชั้นนำตอบโจทย์นักท่องเที่ยว สายรักสุขภาพ ได้แก่ Amatara Welleisure Resort, Chiva-Som International Health Resort และ THANN Wellness Destination

นางธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า “สยามพารากอน ในฐานะ ‘world-class destination’ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่โดดเด่นและแตกต่างด้วยการเน้นนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาสเพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการอย่างเหนือระดับ ด้วยความสำเร็จและกระแสการตอบรับอย่างล้นหลาม จึงได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งนับเป็นงานที่คนรักการท่องเที่ยวปักหมุดรอคอยมากที่สุดแห่งปี โดยวัตถุประสงค์แรกเริ่มเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวใน ช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 และมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย จนวันนี้เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง งานนี้จะยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญในการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตและมีสีสันมากยิ่งขึ้น ด้วยฐานลูกค้าของสยามพารากอนที่มีทั้งคนไทย, ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยที่ผ่านมาสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดสู่ภาคการท่องเที่ยวได้มากกว่า 500 ล้านบาท”

นอกจากนี้ พบกับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิต ttb, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp รับ 250 VIZ Coins เมื่อช้อปภายในงาน หรือ ซื้อแพ็กเกจผ่าน ONESIAM SuperApp ครบ 8,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข และพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KBank , บัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท รับเพิ่มสูงสุดถึง 1,250 VIZ Coins เมื่อซื้อแพ็กเกจผ่าน ONESIAM SuperApp ครบ 10,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข พิเศษเฉพาะวันที่ 1-12 มีนาคม 2566 เท่านั้น