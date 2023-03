ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. โชว์ความยิ่งใหญ่ในธีม “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นำสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศมาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มี.ค. 66

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 48 ปี มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2566 ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานจากก้าวแรกถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัล Talent of the year ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. รางวัลชนะเลิศการเขียนบทความทางวิชาการ และรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และกล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ ส.ป.ก.

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านการถือครองที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งการดำเนินการตลอดระยะเวลา 48 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ส.ป.ก. ในการดำเนินภารกิจไปสู่เป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคยให้แนวการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบาย เอาไว้ ซึ่ง ส.ป.ก. สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อนำพาพี่น้องเกษตรกรให้สามารถเติบโตและแข่งขันต่อไปได้ท่ามกลางสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอำนวยความสะดวกในการทำเกษตร ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตเพื่อผลิตสินค้าสู่ตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร สามารถวางแผนธุรกิจ ผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ การส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่าและการทำเกษตรตามแนวทางของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 48 ปี ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยได้ด ฝำเนินการจัดที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรไปแล้วกว่า 36 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินกว่า 2.9 ล้านราย รวมทั้งได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. จำนวน 10 จังหวัด 24 พื้นที่ นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมและการดำรงชีพของเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม