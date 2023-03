“TCEB”โชว์ข่าวดี!!ปี’66Fโกยรายได้ไมซ์เพิ่มฉลุยเกินเป้า10% เร่ง3โปรเจกต์“ประชุมเมืองไทย-Expo2028-เอ็กซิบิชั่นโลก”

TC3EB” ตีปีกปี’66รายได้ส่อเค้าเพิ่มเกินเป้า 10% แนวโน้มทะลุ 1 แสนล้าน ลุยเคลื่อนทัพใหญ่ 3 โปรเจกต์ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เทงบ 20 ล้าน เพิ่มยอด 30,000 ราย ใช้เงินเฉียด 200 ล้าน โค้งสุดท้าย“ชิงเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket Thailand” คนไทยโหวตแล้วกว่า 1 ล้านเสียง เพิ่มแต้มต่อวันตัดสิน 21 มิ.ย.นี้ และ“โกยเอ็กซิบิชั่น&คอนเวนชั่นโลก”จัดในไทย มี.ค.-ส.ค.นี้ 7 งาน จับตา 2 งานยักษ์ World Congress WCN 2023 กับ World Chiness Entrepreneurs Convention นักธุรกิจจีนทั่วโลกมารวมกันในไทย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผยว่า วางแผนเดินหน้าภารกิจหลักนำอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศฟื้นตัวได้เร็วทำรายได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2566 เดิมตั้งไว้ 96,000 ล้านบาท คาดจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเป้าได้ถึง 10 % เพราะตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 มีงานระดับนานาชาติเข้ามาจัดทั้งในศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และโรงแรมต่าง ๆ โดยได้เร่งกระตุ้นตลาดควบคู่ไปด้วย 3 โครงการ ได้แก่

โครงการที่ 1 “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” สนับสนุนงบประมาณจัดงานไมซ์ในประเทศเริ่ม 1 เมษายน-22 สิงหาคม 2566 จะกระตุ้นไมซ์จัดในประเทศได้กว่า 30,000 คน สร้างรายได้ตรงเข้าระบบเศรษฐกิจเกิน 180 ล้านบาท “กลุ่มเป้าหมาย” จะให้บริษัทจัดงาน โรงแรม และธุรกิจเกี่ยวข้องเข้ามาลงทะเบียนเป็นฐานข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com ของทีเส็บอย่างเป็นระบบคาดการขอรับงบจะหมดเกลี้ยงภายในเดือนเดียวจำนวน 20 ล้านบาท เน้นจัดไมซ์ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 สนับสนุนไม่เกิน 15,000 บาท/งาน เพื่อจัดกิจกรรมภายใน 1 วัน ต้องจัดไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คาดจะมีผู้สนใจจัดงาน 650 กลุ่ม รูปแบบที่ 2 สนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท/งาน เพื่อจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน วันแรกไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง วันที่สองไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง คาดจะมีผู้สนใจจัดงาน 350 กลุ่ม

ผู้จัดจะต้องเลือกให้เข้าเกณฑ์ 1 ใน 7 ประเภท ได้แก่ 1.การประชุม (meeting) 2.จัดสัมมนา 3.การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (incentive) 4.การฝึกอบรมหรือเทรนนิ่ง 5.กิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคม CSR 6.จัดพนักงานสัมพันธ์หรือ Outing 7.ศึกษาดูงานหรือ Field Trip โดยมีกิจกรรมประชุมบวกกับพนักงานสัมพันธ์

โครงการที่ 2 การแสดงพลังโค้งสุดท้ายชิงเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เดือนมีนาคมนี้ทั้ง 5 ประเทศที่ผ่านเข้ารอบต้องจัด Symposia ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกจัดเสร็จแล้ว คือ Thailand Symphosia มีสมาชิก BIE ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกือบ 20 ประเทศ ตลอดงานมีกว่า 150 คน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นำทีมรัฐและเอกชนไปแสดงพลังกรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Future of Life : Living in Hamony, Sharing Prosperity” ประกาศความพร้อมภูเก็ตและประเทศไทยผ่านปฏิญญาภูเก็ต/Phuket Declaration ในเวทีโลก จะสนับสนุนประชาคมโลกสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล สร้างมรดกและอนาคตที่ยั่งยืน สร้างความเป็นดีอยู่ดีมีความสุข รุ่งเรืองทัดเทียม

โดยมีคุณพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดร.วีรไทย สันติประภพ เลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอ โมเดล “โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนยาเสพติด นำไปสู่โครงการพัฒนาทางเลือกอันหลากหลายในการดำเนิชีวิตอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างคนและชุมชน ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นายจิรุตถ์กล่าวว่า ยังมี “พลังธุรกิจเอกชน” ที่ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) นำทุกจังหวัดทั่วไทย ผนึกกำลังนักธุรกิจไทยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำ กลุ่มธุรกิจธนาคาร กลุ่มพลังงาน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม กลุ่มสายการบิน กลุ่มรีเทล กลุ่มเครื่องดื่ม สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย ช่วยกันหาเสียงสนับสนุน เปิดให้คนเข้ามาร่วมโหวต “ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand :We SUPPORT EXPO 2028 PHUKET THAILAND” ข้อมูลเมื่อ 7 มีนาคม 2566 มีผู้ร่วมโหวตให้ภูเก็ตแล้วมากถึง 1,010,403 ราย

ทีเส็บจะนำ 1 ล้านเสียงโหวตไปเสนอในวันดีเดย์ 21 มิถุนายน 2566 ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวันตัดสินผลการแข่งขันชิงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 เพื่อแสดงถึง “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ” ที่สนับสนุนเมือง/City ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมทำให้เกิดความได้เปรียบคู่แข่งประเทศอื่น ๆ

โครงการที่ 3 การระดมงานไมซ์ทั่วโลกมาจัดในประเทศช่วงมีนาคม-มิถุนายน 2566 กำลังมีงานคอนเว็นชั่นและเอ็กซิบิชั่น ขนาดใหญ่หลายงานทยอยจัดทุกเดือน

งานแรก “VIV Asia 2023” ระหว่าง 8-10 มีนาคม 2566 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ใช้พื้นที่ 31,007 ตารางเมตร จัดแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ใหญ่ที่สุดในอาเชีย มีผู้เข้าร่วมเกือบ 60,000 ราย ต่างชาติ 49,000 คน และไทยกว่า 10,000 คน สร้างรายได้มากถึง 3,284 ล้านบาท โดยมีผู้แสดงสินค้าจากทั่วโลก 130 ประเทศ 1,300 ราย เป็นบริษัทไทย 100 บริษัท

งานที่ 2 Meat Pro Asia 2023 จัดเป็นครั้งแรก ใน VIV Asia ระวห่าง 8-10 มีนาคม 2566 เป็นงานแสดงสินค้าด้านกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย มีทั้งธุรกิจผลิตไข่ สัตว์ปีก สัตว์เนื้อแดง อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม อาหาร เข้าร่วมครบ มีผู้เข้าร่วมงานมากสุดจากต่างประเทศ 5,615 คน สร้างรายได้กว่า 370 ล้านบาท

งานที่ 3 Asia-Pacific Association for International Education Annaul Conference and Exhibition ระหว่าง 13-17 มีนาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในหัวข้อ “Towards a Sustainable Future for International in the Asia Pacific” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความร฿และพัฒนาด้านการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาของไทยและเอเชียแปซิฟิก คาดจะมีคนร่วมาน 1,500 คน สร้างรายได้ 99 ล้านบาท

งานที่ 4 World Congress of Nephrology :WCN 2023 เป็นงานคอนเว็นชั่นใหญ่สุดของโลก จัดระหว่าง 30 มีนาคม-2 เมษายน 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำเสนอนวัตกรรมโรคไต มีคนลงทะเบียนแล้วกว่า 5,000 คน คาดจะสร้างรายได้ 264 ล้านบาท ซึ่งจะมีแพทย์และบุคลการการแพทย์รุ่นใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญสาขาไตพร้อมนวัตกรรม และเทคโนโลยี มากมาย

งานที่ 5 Agritcehnica Asia ระหว่าง 22-24 พฤษภาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้า เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร คาดจะมีคนเข้าร่วม 4,061 คน สร้างรายได้กว่า 80 ล้านบาท

งานที่ 6 The World Chiness Enterpreneurs Convention :WCEC วันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานเปิดเวทีความร่วมมือของผู้ประกอบการจีนทั่วโลกจะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผลักดันสู่ยุคดิจิทัล คาดจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คน สร้างรายได้ราว 198 ล้านบาท ในงานนี้จะมีอินเซ็นทีฟเข้ามาร่วมด้วยอีกไม่ต่ำกว่า 15,000 คน

งานที่ 7 The 29th International Motessori Congress ระหว่าง 2-5 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานแลกเปลี่ยนความรู้การศึกษาเพื่อโลกใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน สร้างรายได้ 198 ล้านบาท

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza