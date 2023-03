กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง 4 มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ From Gen Z to be CEO ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็นซีอีโอตัวจริงเพิ่มอีก 10,000 ราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและให้โอวาทพิเศษในพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.รชฏ ขำบุญ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และน้องๆ เจนซี กว่า 1,700 คน เข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

นายจุรินทร์กล่าวว่า โครงการ CEO Gen Z เป็นนโยบายที่ตนมอบเป็นให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบัน NEA (สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่) เป็นผู้ดำเนินการ ต้องการปั้น Gen Z ให้เป็น CEO เพราะเด็กรุ่นใหม่น้อยคนที่อยากเป็นพนักงานองค์กร บริษัท ส่วนใหญ่อยากเป็นนายตัวเองก็ต้องมีธุรกิจตัวเอง ซึ่งเรียนในมหาวิทยาลัยก็ดีแล้ว แต่โครงการนี้จะเป็นโครงการพิเศษของกระทรวงพาณิชย์ให้ความรู้เชิงลึกบวกกับภาคปฏิบัติ มีผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จเป็น CEO ตัวจริง บริษัทระดับประเทศให้ความรู้ ให้เรียนจบแล้วสามารถนับหนึ่งเป็น CEO ได้อย่างถูกทิศทาง

ทั้งนี้มีหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัท ความรู้เบื้องต้นและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ไปจนถึงการใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และอธิบายแนวคิดต่างๆ ในการทำธุรกิจสากล หรือ Internationalization และพิเศษสำหรับน้องที่เรียนในวิทยาลัยอาชีวะหรือภาควิชาชีพมีหลักสูตรพิเศษเพิ่ม ลงลึกการผลิต การตลาด การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเกษตรการประมง สมาร์ทฟาร์ม ออร์แกนิค และสินค้าอาหารแห่งอนาคต

“โครงการนี้ทำมา 4 ปี มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั่วประเทศถึง 110 สถาบัน และ 3 ปีที่ผ่านมา ผลิต CEO Gen Z แล้วถึง 36,500 คน และปีนี้มาเริ่มเปิดโครงการที่นี่ โดยจัดทั้งหมด 13 รุ่น ตั้งเป้าทั้งปีไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ครบ 4 ปี จะมี CEO Gen Z ให้ประเทศไทย 46,500 คน สำหรับปีนี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่ มีนาคมถึงมิถุนายน เป็นเวลา 3 เดือน และผู้ที่ได้คะแนน 100 คนแรก จะได้รับโอกาสฝึกงานเป็นกรณีพิเศษกับพันธมิตรที่มาร่วมหลักสูตร บริษัทพันธมิตร เช่น ได้แก่ True / Huawei / Bitkub / EXIM Bank / P&G / Coro Brothers / DHL / iStudio by SPVI / SVOA และ BOL ร่วมให้ความรู้ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาทั้ง 110 สถาบันที่ร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ตลอด 4 ปี ขอบคุณน้องๆ Gen Z ทุกคน ขอให้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ จะเป็นตัวช่วยให้เราได้หน่วยกิตด้วยขณะที่เรียนหลักสูตรนี้ ให้เราสร้างเงินให้ตัวเอง ให้ครอบครัวและเป็นแม่ทัพสร้างเงินให้ประเทศของเราต่อไปอนาคต” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“ที่สุดของโอกาส ที่สุดแห่งการเป็น CEO อาจเป็นคุณ”กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO” ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://bit.ly/genz2023 หรือสแกนเพื่อสมัครผ่าน QR CODE

หรือติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/nea.ditp/