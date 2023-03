“อันดามันดา ภูเก็ต” ชวนคนรักปาร์ตี้ สาดความสนุกชุ่มฉ่ำครั้งแรกในภูเก็ต “Andamanda Songkran Festival” งานสงกรานต์ที่รวมดีเจ ระดับโลกไว้ที่เดียว

เตรียมชุดว่ายน้ำแซ่บๆ พร้อมฉ่ำไปด้วยกันช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพราะ อันดามันดา ภูเก็ต ร่วมกับ กลุ่มบริษัท พราว, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท พรีเมียมไทยแบรนด์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้า ฉลองเบย์ รัม และ บริษัท เพอร์นอดริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เอาใจคนรักปาร์ตี้สไตล์ EDM จัดงาน “Andamanda Songkran Festival” The Ultimate Pool Party in Phuket ครั้งแรกกับงานสงกรานต์ที่สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ในบรรยากาศที่สุดแห่งปาร์ตี้กลาง The Great Andaman Bay หรือทะเลเทียมขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตารางเมตร จัดเต็มโปรดักชั่น แสง สี เสียง ท่ามกลางสวนน้ำให้ความรู้สึกถึงปาร์ตี้ระดับพรีเมียม โดยได้อิมพอร์ต DJ ชั้นนำระดับโลก นำโดย “TIESTO” ดีเจชาวดัตช์ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “THE GODFATHER OF EDM” เป็น DJ อันดับที่ 15 ของโลก, “Lucas and Steve” ดีเจหนุ่มดูโอ้ซึ่งติดอันดับ DJ Ranking ที่ 84 จาก DJ MAG ในปี 2022, “OWNBOSS” กับผลงานรีมิกซ์ จนติดชาร์ตอันดับ 1 ของ Beatport, “Liu” ดีเจหนุ่มหน้าหวาน ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ และ DJ ชาวไทยแถวหน้า

เรียงคิวกันกระโดดขึ้นเวทีปลดปล่อยความมันส์สู่เมืองภูเก็ต กับการแสดง Full Show เต็มอิ่มน็อนสต็อป 4 ชั่วโมงรวด ทำให้ทุกคนแดนซ์ได้ตลอดคืนอย่างไม่มีเบื่อ ซึ่งความสนุกสนานทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 ที่สวนน้ำอันดามันดา จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งแรก !!

สำหรับคนที่รักปาร์ตี้ เสียงเพลง และบิกินี่ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลดนตรี “Andamanda Songkran Festival” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 ที่สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต เริ่มจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บัตร Regular ราคา 2,500 บาท / แพ็กเกจ VIP ราคา 11,500 บาท (บัตร Regular 4 ใบ + Cabana 1 หลัง) / แพ็กเกจ VVIP ราคา 100,000 บาท (บัตร Regular 10 ใบ + Villa 1 หลัง + เครื่องดื่ม Free Flow + Private Service) พิเศษ!!! สำหรับ 500 ท่านแรกที่ซื้อบัตรทุกประเภท ฟรีบัตรเข้าสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ต สามารถซื้อบัตรและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.andamandaphuket.com และ www.ticketmelon.com