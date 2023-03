จากเรื่องจริง!! สู่ซีรีส์ยอดนิยมใน Netflix สถาบันกวดวิชาเกาหลีใต้ มาเปิดที่เมืองไทย ใจกลางสยาม พร้อมเผยอาชีพติวเตอร์สร้างเม็ดเงินสะพัดหลายล้านล้านต่อปี

ซีรีส์ยอดนิยมในไทยกำลังมาแรงใน Netflix อย่างเรื่อง Crash Course in Romance กับเรื่องราวที่สร้างมาจากเค้าโครงเรื่องจริงจากการสัมภาษณ์ติวเตอร์ชื่อดังในประเทศเกาหลีใต้ นำเอาเรื่องราวมาปรับปรุงและถูกถ่ายทอดผ่านหน้าจอ กับการแข่งขันที่ดุเดือด ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา พร้อมเจาะลึกวงการติวเตอร์ นับเป็นอาชีพที่ใครๆ ก็อยากเป็น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อปีหลายล้าน หากอิงจากซีรีส์ที่สะท้อนผ่านตัวละครเอกอย่าง ชเวชียอล ครูติวเตอร์สอนพิเศษที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในวงกการศึกษามีรายได้สูงถึง สองหมื่นล้านวอนต่อปี หรือราว ห้าร้อยล้านบาท อีกทั้งการเรียนในสถาบันกวดวิชาในประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะสถาบันที่มีชื่อเสียงจะได้รับความนิยมสูงมาก ผู้ปกครองและนักเรียนจะแข่งขันอย่างมากเพื่อให้ได้เข้าเรียนในสถาบันนั้นๆ โดยซีรีส์ Crash Course in Romance สามารถตีแผ่เรื่องราวความจริงได้อย่างครบรส และสถาบันกวดวิชาดังกล่าวก็ได้มาเปิดที่ไทยอย่างเป็นทางการ

“Megastudy” คือสถาบันข้างต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดซีรีส์ดังกล่าว จากสถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้สู่สถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่งในประเทศไทย พร้อมแล้วกับการเปิดให้บริการ ยกมาตรฐานการเรียนแบบครบครัน ปักหมุดกลางสยาม และระดมติวเตอร์ระดับประเทศที่มีความรู้ ผ่านสนามสอบมาอย่างโชกโชนร่วมเสริมทัพความแข็งแกร่ง เพื่อชิงความเป็นหนึ่งสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย นอกเหนือจากติวเตอร์ระดับชาติแล้ว การวางแผนในการเรียนและการดำเนินชีวิตก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน “Megastudy” ประเทศไทย จึงได้เสริมทัพด้วยรุ่นพี่นิสิตจุฬาฯ ผู้มีประสบการณ์ในการเรียนและประสบผลสำเร็จในการสอบเข้ามหาลัย ที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างจริงจังด้านการเรียนและการใช้ชีวิต โดยมีการอิงจากงานวิจัยและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ อย่างมีหลักการเพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในทุกมิติของการเรียนการสอน

ทั้งนี้ “Megastudy” ประเทศไทย ได้คว้าผู้หญิงเก่งอย่างคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์สถาบันคนแรก สะท้อนการเป็นผู้ปกครองยุคใหม่ สวย เก่ง ทันสมัย ให้ความสำคัญกับการเลือกสถาบันกวดวิชาในฐานะผู้ปกครอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ดูแลจนสอบติด”

นอกจากนี้ “Megastudy” ประเทศไทย ยังส่งแคมเปญดี ๆ สำหรับนักเรียนที่เข้าสมัครเรียนจะได้รับ IPAD ฟรีจำนวน 1 เครื่อง เพื่อตอบโจทย์การเรียนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้อย่างมั่นใจทั้งการเรียนและการสอนอย่างครบถ้วน พร้อมมีคอร์สเรียนให้เลือกบริการหลากหลาย โดยสถาบันตั้งอยู่ที่ ชั้น 14 ตึก Siamscape ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094 945 5500 หรือ https://www.facebook.com/megastudyth