เตรียมพบมหกรรมจัดหางานธุรกิจบริการระดับอาเซียน วิทยาลัยดุสิตธานียกระดับสู่งาน ASEAN Hospitality Talent Fair

เป็นประจำทุกปีที่วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันสอนการโรงแรม การท่องเที่ยว และศิลปะการประกอบอาหาร ในเครือโรงแรมดุสิตธานี จะจัดกิจกรรมจัดหางานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีในงาน Hospitality Career Day ก่อนที่ปีที่แล้วจะปรับเป็นงานระดับประเทศ โดยให้ผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน พร้อมกับเปลี่ยนชื่องานเป็น Hospitality Talent Fair และปีนี้ก็เตรียมยกระดับขึ้นอีกขั้น ด้วยการเชิญธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจากเมืองไทย อาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกามาร่วมเปิดบูธ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้สมัครทั่วทั้งอาเซียนเข้าร่วมงานเพื่อหาโอกาสในการทำงานในงานนี้ ภายใต้ชื่องานว่า ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ onsite ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และรูปแบบ online ผ่านแพลตฟอร์ม Cvent

Advertisment

คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เมื่อปี ค.ศ 2015 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนแรงงานแก่กันในภูมิภาคอย่างง่ายดายและเป็นอิสระมากขึ้น โดยมีภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค เนื่องจากแต่ละประเทศล้วนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป อาเซียนจึงเป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวของนักเดินทางทั่วโลก

Advertisement

“แต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนล้วนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เช่นเดียวกับเอกลักษณ์ในการให้บริการ” คุณฟราวเกอะกล่าว “ดังนั้นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้นโยบาย AEC จึงเป็นโอกาสอันดีในการถ่ายโอนแรงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการบริการของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับเรื่องการบริการเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างจึงสนใจที่จะเข้ามาทำงานในเมืองไทย เพื่อเรียนรู้ด้าน Thai Hospitality ดังนั้นงาน ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีทั้งสำหรับชาวอาเซียนที่จะมาหางานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเมืองไทย ในขณะเดียวกันคนไทยที่อยากไปทำงานหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ก็สามารถมาเสาะแสวงหาโอกาสในงานนี้เช่นกัน ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อว่า การจัดงานในครั้งนี้จะมีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูมิภาคอาเซียนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะกลายเป็นเสน่ห์ที่ท้าทายให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเข้ามาสัมผัสหัวใจบริการตามแบบฉบับอาเซียน”

นอกจากจะมีตำแหน่งงานจำนวนมากจากธุรกิจในไทย อาเซียน และทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สปา บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ ที่มาเปิดบูธรับสมัครในงานแล้ว ยังมีเวิร์กช็อปน่าสนใจมากมาย อาทิ Secret to Working Abroad เผยเคล็ดลับการไปทำงานต่างประเทศ, Take Your CV to the Next Level ทำอย่างไรในการยกระดับ CV ให้น่าสนใจ รวมทั้งมี Talk จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมาร่วมแสดงทัศนะและแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ Bridging Generation: The Future of Hospitality Talent Management และ Global Hospitality Experiences: Careers Without Borders เพื่อติดอาวุธความรู้ให้แก่ผู้รับฟัง และพิเศษสุดสำหรับนักศึกษาที่อยากไปฝึกงานต่างประเทศ ในงานนี้ก็จะมีบริษัทที่ดำเนินงานด้านการส่งนักศึกษาไป internship ยังต่างประเทศหลายแห่งมาเปิดบูธด้วย โดยผู้ที่กำลังมองหางานสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Advertisement

งาน ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ (ข้างซีคอนสแควร์) ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ https://bit.ly/3JJYm2E