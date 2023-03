“ลีโอ” คว้า 2 รางวัล แบรนด์ยอดเยี่ยมและสุดยอดช่องแบรนด์ LEO Thailand เวที Thailand Social Awards 2023

แบรนด์ “ลีโอ” โชว์ผลงานสร้างสรรค์ด้านการทำตลาดโดดเด่นบนโลกโซเชียลมีเดีย กวาด 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลแบรนด์สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย(Finalist Best Brand Performance on Social Media) และรางวัลช่องแบรนด์ยอดเยี่ยมบนยูทูป(Best Brand Channel on YouTube) จากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ได้การยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งมอบให้กับแบรนด์สินค้าและบริการที่สร้างผลงานโดดเด่นในการด้านทำแคมเปญการตลาด สื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์

นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า แบรนด์ลีโอให้ความสำคัญกับการทำการสื่อสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภค โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่ปัจจุบันเข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ได้เป็นอย่างดีในวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่นการนำ Music Marketing มาเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube และ Facebook fanpage : LEO Thailand จนได้การตอบรับจากฐานแฟนด้วยจำนวนยอดวิวและเอ็นเกจเมนต์ที่ดี ซึ่งต้องขอบคุณทุกเสียงโหวตที่ลีโอได้รับกลับมา และแบรนด์ลีโอจะพัฒนาการสื่อสารตลาดควบคู่ไปกับสร้างสรรค์คอนเทนท์ใหม่ๆ บนช่องทางออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ แบรนด์ “ลีโอ” สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Finalist Best Brand Performance on Social Media ซึ่งมีผู้ชนะจาก 29 สาขา เช่น กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม ยานยนต์ ธนาคาร ฯลฯ และช่อง LEO Thailand บนแพลตฟอร์มยูทูป ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Performance on Platforms)

ที่ผ่านมา แบรนด์ลีโอ พยายามสื่อสารและเชื่อมโยงแบรนด์ เพื่อสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยยกการแสดงดนตรีสดมาอยู่บนโลกออนไลน์ เช่น การแสดงคอนเสิร์ตผ่าน LIVE บนช่องทาง Facebook และช่องทาง Youtube LEO Thailand ก็มีการนำเสนอรายการ Entertainment มากมาย ด้วยคอนเทนต์ Music Marketing ที่ทำให้ทุกคนเหมือนได้ฟังเพลงในบรรยากาศไลฟ์สดได้ทุกวัน ต่อยอดจากกิจกรรมในพื้นที่หรือคอนเสิร์ตออนกราวด์ ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเอ็นเกจเมนต์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับให้ผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ได้มากขึ้น เติบโตทั้งด้านยอดผู้ชมและผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งที่แบรนด์มอบประสบการณ์รวมกันมันส์กว่าสร้างเอ็นเกจเมนต์ จนครองใจกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับงาน Thailand Social Awards 2023 จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด นับเป็นเวทีระดับประเทศ ที่ได้จัดอันดับความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียขององค์กรธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายแวดวง อาทิ สายวิชาการ การตลาด สื่อและโฆษณา เข้ามาร่วมพิจารณาตัดสิน