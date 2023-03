สิ้นสุดการรอคอย!!! เตรียมพบกับ “Van Gogh Alive Bangkok” นิทรรศการศิลปะดิจิทัลระดับเวิลด์คลาสที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก จัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทย ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 31 มี.ค. – 31 ก.ค. ศกนี้ ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

Grande Experiences ผู้สร้างและผู้ผลิตเจ้าของลิขสิทธิ์ Van Gogh Alive ร่วมกับ Live Impact Events ผู้ถ่ายทอดและนำเสนอประสบการณ์ระดับโลก และ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ กับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัล อิมเมอร์ซีฟระดับโลก ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Van Gogh Alive Bangkok” (แวนโกะห์ อะไลฟ์ แบงค็อก) รวบรวมผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของจิตรกรชาวดัตช์ Vincent Van Gogh (วินเซนต์ แวนโกะห์) ศิลปินผู้โด่งดังและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก มาจัดแสดงให้ผู้คนที่สนใจงานศิลปะได้เรียนรู้และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ พร้อมสัมผัสและเปิดประสบการณ์การรับชมในรูปแบบ Immersive Multi-Sensory Experience ที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมกว่า 8.5 ล้านคนใน 80 เมืองทั่วโลก อาทิ ปักกิ่ง, เบอร์ลิน, เดนเวอร์, ลอนดอน, มาดริด, มอสโก, โรม, ซิดนีย์, แฟรงค์เฟิร์ต, นาโกย่า และกัวลาลัมเปอร์

ครั้งแรกในประเทศไทย!!! ดื่มด่ำไปกับโลกศิลปะและชีวิตของศิลปินระดับโลก Vincent Van Gogh (วินเซนต์ แวนโกะห์) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “I dream my painting, and then I paint my dream” จัดแสดงให้ชมตลอด 4 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566 บนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 4,120 ตารางเมตร ของ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ร่วมสำรวจชีวิต ตีความความคิด ความรู้สึก และสภาพจิตใจของแวนโกะห์ในช่วงปี 1880 – 1890 ผ่านผลงานมาสเตอร์พีซชิ้นเอกทั้งภาพเขียน ภาพสเก็ตช์ ภาพพิมพ์ ที่สมบูรณ์ที่สุดรวมจำนวนกว่า 3,000 ภาพ ในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตผ่านเทคโนโลยี SENSORY4tm ซึ่งเป็นการฉายภาพแบบคาไลโดสโคปบนพื้นและกำแพงขนาดยักษ์สูงกว่า 6 เมตร ประกอบเพลงคลาสสิกระบบเซอร์ราวด์คุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับห้องจำลองของภาพวาดสุดโด่งดัง “Bedroom of Arles” และ Reality Art Space ให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงความรู้สึก หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไปในโลกแห่งจินตนาการของศิลปินชื่อก้องโลกได้อย่างครบทุกมิติผ่านผลงาน อาทิ The Starry Night, Café Terrace at Night, Night Coffee,Yellow House, Daubigny’s Garden, Noon – Rest from Work และ Wheat Field with Crows นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับแฟนๆ แวนโกะห์กับ “Van Gogh Café by After You” ที่รังสรรค์เมนูขนมและเครื่องดื่มขึ้นมาพิเศษเฉพาะในนิทรรศการนี้เท่านั้น และโซนขายของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟมีจำหน่ายสำหรับงาน “Van Gogh Alive Bangkok” เท่านั้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษกับนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Van Gogh Alive Bangkok” สุดยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ราคาบัตร VIP 1,490 บาท, บัตรทั่วไป 990 บาท, บัตร Early Bird 690 บาท (ใช้ได้ถึง 30 เม.ย. 2566) และบัตรนักเรียน/นักศึกษา 480 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICONSIAM