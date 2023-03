พบกับงานสัมมนา “EARTH JUMP 2023”

เปิดมุมมองเพิ่มวิสัยทัศน์ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนกับวิทยากรชั้นนำกว่า 30 ราย ครบทุกมิติในงานเดียว

ธนาคารกสิกรไทยเชิญร่วมงานสัมมนา “EARTH JUMP 2023 : New Frontier of Growth” ครั้งแรกที่รวบรวมสุดยอดผู้บริหารแถวหน้าจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 30 ราย ที่ครอบคลุมครบทุกมิติเพื่อนำพาธุรกิจไทยก้าวกระโดดสู่โอกาสการแข่งขันด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เพราะนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญ ภายในงานจะได้รับฟังแนวคิดและกลยุทธ์จากผู้ดำเนินนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครบที่สุดทั้งมุมมองภาครัฐจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำองค์กรชั้นนำในตลาดเงินตลาดทุน และประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง Case Study สุดล้ำจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง Baker & McKenzie และ McKinsey & Company และ Showcase จากสตาร์ทอัพ ที่มาพร้อมกับไอเดียสุดล้ำ ซึ่งนักธุรกิจที่กำลังมองหาโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ควรพลาด

สำหรับกิจกรรมภายในงานจะแบ่งเป็น 3 เวทีหลัก ดังนี้

เวทีกลาง New Frontier: เปิดวิสัยทัศน์นำพาทุกท่านก้าวเข้าสู่น่านน้ำใหม่ผ่านหลักคิดจากผู้นำองค์กรของภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และธุรกิจระดับโลก พร้อมปาฐกถาพิเศษจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำอีกมากมาย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกลางสิงคโปร์ (The Monetary Authority of Singapore) บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และ Amazon Web Services เป็นต้น

เวทีที่สอง Planet & Innovation: ฉายภาพโอกาสธุรกิจตามหลักการแห่งความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสนใจผ่าน Business Showcase จากองค์กรระดับโลก และสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บจก.ไปรษณีย์ไทย บจก.บี.กริม เพาเวอร์ Great Wall Motor (Thailand) บจก.หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บจก.กูเกิล เอเชียแปซิฟิก และ Carbonbase เป็นต้น​

เวทีที่สาม JUMP Startup Clinic: พื้นที่การเรียนรู้สำหรับสตาร์ทอัพ รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากที่ปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายระดับโลก รวมถึงโอกาสในการปรึกษาธุรกิจกับ Startup Clinic แบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ Baker & McKenzie, McKinsey & Company และ Beacon Venture Capital​

ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าหมายให้งานสัมมนา “EARTH JUMP 2023 : New Frontier of Growth” เป็นงานที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งความรู้ที่สดใหม่ แรงบันดาลใจ รวมถึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถปรับตัวให้ทันกระแสที่คนทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าไปในเส้นทางนี้ เพื่อพาธุรกิจไทยก้าวกระโดดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานสัมมนา “EARTH JUMP 2023 : New Frontier of Growth” จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด) คลิก https://kbank.co/3LrmGrv หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822