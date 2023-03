อิ่มอร่อยแบบจัดเต็ม สุดคุ้ม พร้อมสุขใจ กับแคมเปญ “อิ่มสุขไปด้วยกัน”

จัดเต็มอิ่มครบทุกสไตล์ครั้งแรกกับการมอบความสุขให้ลูกค้าทรูและดีแทค

กับแคมเปญ “อิ่มสุขไปด้วยกัน” เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำ ตัวจริง Food Destination ที่ดีที่สุดในทุกย่าน ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า กว่า 500 ร้านค้า ที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้ลูกค้าทรูและดีแทคได้อิ่มอร่อยกับส่วนลดจากร้านอาหารชื่อดังหลากหลายสัญชาติตอบโจทย์นักกินทั้งหลายได้อิ่ม ฟิน กับทุกรสชาติ ความอร่อย ทั้งของคาว ของหวาน เครื่องดื่มยอดนิยมมากมาย ร้านดัง อาทิ KOI The , OISHI , Shabushi , Laem ChaRoen , You & I , Sushiro , TP Tea , Nam nam Pasta and tapas ,The Pizza Company , Sizzler , Swensen’s ,BaanbenjarongPai , Shabu Tomo , S&P , Hua Seng Hong , Chabuton , Ootoya , Sukishi Korean Charcoal Grill , เอี่ยวไถ่ , Cold Stone Creamery , Katsuya , Yogurt Land , Olino , Fuji ,Breadtalk ,Sushi Den , Haagen-Dazs , McDonald’s , Black Canyon ฯลฯ

Advertisment

พร้อมมอบโปรฯจุกๆ ให้อิ่มกันทั้งประเ ทศ กับ 3 ความสุข

Advertisement

อิ่มสุข 1 ทรูพอยท์และดีแทครีวอร์ดคอยน์ แลกอิ่มอร่อยรับส่วนลดร้านอาหาร สูงสุด 50 บาท จาก 38 แบรนด์ดัง พิเศษยิ่งกว่าสำหรับลูกค้าทรูแบล็คและดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER แลกส่วนลดค่าจอด 20 บาท ณ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล พระราม 2 และเซ็นทรัล บางนา อิ่มสุข 2 รับส่วนลดมื้อเด่น สูงสุด 50% จากร้านอาหารชื่อดัง อิ่มสุข 3 ทุกการแลกทรูพอยท์และดีแทครีวอร์ดคอยน์ ผ่านแคมเปญยังได้ร่วมแบ่งปันสุขสู่น้องๆ ให้แก่บ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ​ ให้น้องๆ ได้อิ่มและมีความสุขไปด้วยกันเพราะทุกคะแนนที่แลกใช้จะถูกหักไปบริจาคเมื่อจบแคมเปญ เพื่อมอบเป็นอาหาร อุปกรณ์เพื่อการศึกษา และทุนการศึกษานับเป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สังคมไทยน่าอยู่ เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยการให้และมีความสุขร่วมกันอย่างแท้จริง มาอิ่มสุขไปด้วยกัน เพียงรับประทานอาหารที่ร้านภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

ที่ร่วมรายการ ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 2566 – 15 มิ.ย. 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true.th/campaigns/bettertogether-cpn

Advertisement

ยกทั้งแกงค์ มาร่วมอิ่มคุ้ม ไปกับ แคมเปญ “อิ่มสุขไปด้วยกัน” รับโปรฯแรง หลายต่อ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย ทุกการแลกทรูพอยท์และดีแทครีวอร์ดคอยน์ผ่านแคมเปญ ได้มีส่วนร่วมอิ่มใจไปกับการเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” เพียงรับประทานอาหารที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ที่ร่วมรายการ ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2566