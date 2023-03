“แสนสิริ” ยืนหนึ่ง No.1 Brand คว้ารางวัลบริษัทอสังหาฯ เพียงรายเดียว ที่ New Gen อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

“แสนสิริ” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ยืนหนึ่งรายเดียวของวงการอสังหาฯไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ แห่งปี “องค์กรที่ New Generation คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด และ องค์กร 1 ใน 5 Top of Mind ในฐานะ Diversity & Inclusion Companies 2023 บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร จัดอันดับโดยผลสำรวจ QGEN บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน People & Organization กับการประกาศรางวัลครั้งใหญ่แห่งปี “QGEN Thailand Most Attractive Companies 2023” โดยแสนสิริ เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ เพียงรายเดียวที่ติดอันดับ ครองอันดับที่ 25 จาก 55 องค์กรกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและองค์กรระดับโลกในประเทศไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรม

โดยผลสำรวจของ QGEN Survey เผย Top 10 บริษัทที่คนทำงานอายุ 20 – 30 ปี อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ได้แก่ Google, PTT, Line, SCG, Shopee, Agoda, Apple, Toyota, C.P. Group และ Lazada ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง และเป็นที่คุ้นเคยสำหรับกลุ่มคนทำงาน ในขณะเดียวกัน เทรนด์การบริหารคนที่มาแรงในปี 2022 และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนทำงานมองหาจากองค์กรเช่นกันคือ D&I (Diversity and Inclusion) หรือการยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียมกันของคนในองค์กร ด้วยเหตุนี้ QGEN จึงมอบรางวัลพิเศษ Top of Mind Diversity and Inclusion Companies 2023 ให้กับอีก 5 บริษัทที่โดดเด่นด้านความหลากหลายในองค์กรมากที่สุดในมุมมองของคนทำงาน ได้แก่ Google, PTT, SCG, Sansiri และ Agoda

แสนสิริ ตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นตามแนวคิด “YOU Are Made For Life” ความใส่ใจ เข้าใจ และให้ความสำคัญกับทุกความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน โดยเอา “YOU” หรือ “คุณ”ทุกคนเป็นศูนย์กลางและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์แรงขับเคลื่อนสำคัญ คือ พนักงาน ( People) ของรางวัลเพียงหนึ่งเดียวนี้ “ QGEN Thailand Most Attractive Companies 2023” ที่แสนสิริ ได้เป็นตัวแทนแถวหน้าของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ความสำเร็จของรางวัลนี้มาจาก ความมุ่งมั่นของแสนสิริ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานของออฟฟิศและการทำงานรูปแบบใหม่ที่พื้นที่ทำงานและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมอยู่ในที่เดียวกัน รองรับการทำงานของ New Gen ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ มุ่งสู่การเป็น “ High Performance Organization” องค์กรที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง และเป็นองค์กรที่น่าทำงานที่สุด พร้อมดึงดูดคนเก่งร่วมงาน ตลอดจนตอบรับเทรนด์การทำงานแนวใหม่ผ่านพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อความสุข สนุกของคนรุ่นใหม่ ตอบรับเทรนด์การทำงาน ผ่าน 2 แนวคิด New way of Work การดีไซน์พื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสะดวกสบายเพื่อทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพงานที่ดีที่สุด และ New way of Life สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานและเน้นประสบการณ์การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

