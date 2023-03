บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching เปิดให้บริการจัดหาคู่ สำหรับกลุ่มคนโสดไฮเอนด์สูงสุด นักธุรกิจ เซเลบ ดารา นักการเมือง ฑูต

บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ยกระดับบริการจัดหาคู่ ระดับไฮเอนด์ ขึ้นสู่ระดับ สุดยอดของความไฮเอนด์ ด้วยบริการจัดหาคู่ แพคเกจ “One Life” ค่าบริการจัดหาคู่ เริ่มต้นที่ 690,000 บาท ต่อปี

แพคเกจจัดหาคู่ สำหรับกลุ่มคนโสดผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งคนไทย และต่างชาติในไทย เอเชีย และทั่วโลก โดยมุ่งที่นักธุรกิจ เซเลบ นักการเมือง วงการฑูต ดารานักแสดงในวงการบันเทิง ที่ต้องการตามหา jigsaw เดียวของชีวิตที่ขาดหาย

บริษัทจัดหาคู่ ระดับไฮเอนด์ Bangkok Matching เปิดมายาวนานกว่า 18 ปีในไทย ยกระดับบริการจัดหาคู่สู่ระดับไฮเอนด์สูงสุด ด้วยการขยายการให้บริการจัดหาคู่ ไปยังกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในไทย และต่างประเทศ ด้วยแพคเกจบริการจัดหาคู่ “One Life” ซึ่งมีค่าบริการจัดหาคู่ ‘เริ่มต้น” ที่ 690,000 บาท หรือประมาณ 20,000 US Dollar ต่อปี โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนโสดชายหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งคนโสดที่สมัครแพคเกจ One Life คือกลุ่มเซเลบ ผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ วงการฑูต กลุ่มนักแสดง ดารา นักธุรกิจ ทั้งในไทยและจากทั่วโลก

คุณบี กุลชุลี ทรัพย์สินอุดม ไนแลนเดอร์ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching เล่าว่า บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ได้เปิดให้บริการจัดหาคู่คนโสดเป็นครั้งแรก เมื่อ 18 ปีที่แล้ว โดยเริ่มต้นจากการบริการจัดหาคู่ให้กลุ่มคนวัยทำงานทั่วไทย ทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มคนโสดในไทย ไม่นานหลังจากก่อตั้ง บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในไทย และสื่อนอกเป็นจำนวนมาก ทำให้ชื่อเสียงการบริการจัดหาคู่โด่งดัง และได้รับความสนใจจากคนไทย และคนต่างชาติทั้งในไทย ในเอเชีย และทั่วโลก ไม่ว่าจะจากประเทศแถบเอเชียข้างเคียงอย่าง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือในแถบเอเชีย แปซิฟิค อย่าง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศต่างๆในยุโรป อเมริกา และ แคนาดา เป็นต้น

เมื่อดำเนินธุรกิจจัดหาคู่มาเรื่อยๆ คุณบีพบว่าคนโสดที่ติดต่อเข้ามาใช้บริการจัดหาคู่ ของ บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงมากๆ ทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ ทั้งคนไทยเอง หรือคนต่างชาติจากประเทศต่างๆ แม้แต่ชายหนุ่ม หญิงสาวผู้เพรียบพร้อมในวงการฮอลลีวูด วงการทีวี entertainment วงการกีฬา วงการฑูต และวงการธุรกิจต่างๆ และแม้แต่กลุ่มคนโสดวัยรุ่น เจ้าของธุรกิจ Start up ต่างๆ กลุ่มคนเหล่านี้ต่างเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เพรียบพร้อมทุกด้านในชีวิต มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงธุรกิจ สังคมของตน หรือมีชื่อเสียงระดับประเทศ ระดับโลก แต่ยังตามหาคนที่ใช่คนนั้นไม่พบ โดยมีอายุตั้งแต่ 25 – 75 ปี

นั่นจึงเป็นที่มา ที่คุณบี และ บริษัทจัดหาคู่ ระดับไฮเอนด์ Bangkok Matching ได้ขยายธุรกิจบริการจัดหาคู่ เข้าสู่แพคเกจจัดหาคู่ระดับไฮเอนด์ที่สุดในไทย แพคเกจหาคู่ One Life ให้สำหรับกลุ่มคนโสดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิต ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเลือก ระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะเขาและเธอเหล่านั้น can have it all in Life กลุ่มคนโสดที่ประสบความสำเร็จกลุ่มนี้ที่มักทุ่มเทเต็มร้อยให้กับทุกสิ่ง ดังนั้น เขาและเธอต่างมองหา the best คนนั้น สำหรับตนเองด้วยเช่นกัน

แพคเกจ One Life เป็นแพคเกจบริการจัดหาคู่สำหรับผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ที่มีทุกอย่างเพรียบพร้อมแล้วในชีวิต สิ่งเดียวที่เฝ้าตามหา คือ จิ๊กซอร์เดียวในชีวิตที่หายไป ซึ่งก็คือ “คนรัก” “คนที่ใช่” คนนั้นเท่านั้น คนที่จะมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนปุยเมฆนั้นด้วยกัน เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศระดับ Luxury “work hard, play harder และ enjoy every moment every minute in life” ด้วยกัน

โดยกลุ่มคนที่เพียบพร้อมระดับนี้ มักเป็นบุคคลที่ทุ่มเทเต็มที่กับการทำงาน และต้องการคู่ชีวิตที่มาเติมเต็มชีวิตของเขาและเธอ คนๆนั้นที่มีชีวิต ชีวา มีความทุ่มเท และมุ่งมั่นในชีวิตเช่นกัน

แพคเกจบริการจัดหาคู่ One Life มาพร้อมกับการให้คำปรึกษาเรื่องการออกเดท การปรับตัวด้าน Culture shock กรณีความสัมพันธ์ของคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมมาเจอกัน การเดินทางไปพบกับลูกค้าท่านนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศ หรือในไทย รวมถึงการพบกับคุณพ่อคุณแม่ของคนโสดเหล่านั้น เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการในการมองหาคู่ครองครั้งนี้จากมุมมองของคุณพ่อ คุณแม่ของคนโสดท่านนั้นๆ อีกด้วย

แพคเกจบริการจัดหาคู่ One Life ยังรวมไปถึงบริการ concierge service ระดับ VIP ซึ่งทีมงานบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching จะช่วยประสานงาน และเตรียมการทุกอย่างให้ตามร้องขอ เช่น การจัดเตรียมสถานที่ออกเดท การจองร้านอาหาร จองรถลีมูซีน ในทุกๆ เดท จองสปา จองตั๋วเครื่องบิน จองห้องพักทั้งในไทยและทั่วโลกให้เพื่อการออกเดทสุดประทับใจ ตลอดช่วงอายุสมาชิก

บริษัทจัดหาคู่ไฮเอนด์ Bangkok Matching ให้บริการจัดหาคู่ทั้งสำหรับชาย หญิง, และกลุ่ม LGBTQ เช่น ชาย ชาย และ หญิง หญิง ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันนี้ คุณบียังเป็นผู้เดียวที่บินไปพบลูกค้ากลุ่ม One Life ในต่างประเทศ สำหรับในไทย จะเป็น Senior Matchmaker โดยก่อนเดินทางไปพบ ลูกค้าต้องชำระเงินค่าที่ปรึกษาจำนวน 5 หมื่นบาทก่อน (โดยหากนอกเหนือเขตกรุงเทพและปริมณฑล ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าเดินทาง และที่พักตามจริงให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปพบอีกด้วย) และบริษัทจะคืนเงินจำนวน 5 หมื่นบาทนี้ให้ โดยหักจากแพคเกจที่ลูกค้าต้องจ่าย เมื่อสมัครแพคเกจ One Life แล้ว บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching จำเป็นต้องเรียกร้องการชำระเงินจำนวน 5 หมื่นบาทก่อนการพบกันนอกสถานที่ เพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจจริงในการใช้บริการจัดหาคู่แพคเกจ One Life ของบริษัท อนึ่ง หากลูกค้าเป็นผู้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ที่บริษัทเอง จะไม่มีค่าปรึกษาจำนวน 5 หมื่นบาทนี้

คุณบีกล่าวว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆ เหล่านี้ล้วนต่างมีทุกอย่างพร้อมสรรพ มีบ้าน หรือ อพาร์ทเม้นท์หลังใหญ่ รถสปอร์ตคันหรูจอดเรียงราย ทุกคนต่างบอกคุณบีว่า ชีวิตเขาและเธอขาดสิ่งเดียวเท่านั้นในชีวิตตอนนี้ นั่นคือคนรักที่จะมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนปุยเมฆด้วยกัน คุณบีกล่าวเสริมว่า คนโสดระดับ One Life ตีว่าจำนวน 80 ใน 100 คน มักไม่ได้ตั้งสเปคอะไรมากมายเลยในตัวคนที่ตามหา สำหรับชาย พวกเขามักขอเพียงให้หญิงมีงานทำ ภูมิใจในงานทีตนทำ เป็นคนยิ้มแย้ม แจ่มใส นิสัยน่ารัก มองโลกแง่บวก ติดดิน ออกกำลังกาย ดูแลตนเอง ใส่ใจสุขภาพบ้าง สำหรับฝ่ายหญิง สิ่งที่เพิ่มมา คือ ชายที่มีการงานมั่นคงระดับหนึ่ง ไม่ต้องเท่าพวกเธอด้วยซ้ำ และมั่นใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำ เท่านั้นเองที่พวกเขาและเธอ กลุ่มสมาชิกระดับไฮเอนด์สูงสุดของเราตามหา

ณ ปัจจุบัน บริษัทจัดหาคู่ไฮเอนด์ Bangkok Matching มีแพคเกจจัดหาคู่ 3 ระดับด้วยกัน

1. ระดับสูงสุด คือ แพคเกจหาคู่ One Life ค่าบริการจัดหาคู่เริ่มต้น 690,000 บาทต่อปี

2. รองลงมา คือ แพคเกจหาคู่ Platinum ค่าบริการเริ่มต้น 39,000 บาท – 590,000 บาท ต่อแพคเกจ ซึ่งราคาค่าบริการขึ้นกับสเปค และแพคเกจหาคู่ใหญ่ เล็ก และ

3. สุดท้ายคือ แพคเกจหาคู่ Silver แพคเกจค่าบริการจัดหาคู่ราคาถูกที่สุด เริ่มต้น 9,900 บาทต่อแพคเกจ ที่ต้องรอให้สมาชิกจัดหาคู่ แพคเกจ One Life และ Platinum เป็นฝ่ายเลือกตนก่อนเท่านั้น

คุณบีและทีมงาน บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ได้สร้างคู่รักมามากกว่า 9 พันคู่ และคู่แต่งงานกว่า 800 คู่ สมาชิกหาคู่บางท่านได้แต่งงานกับสมาชิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชื่อเสียงระดับเอเชีย และระดับ Top ในประเทศ การได้ทำให้คนสองคนมาพบกัน และรักกัน เป็นความสุขที่สุดในงานที่ทำทุกๆ วัน

คุณบียังกล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่า คนโสดหาคู่ชายหญิง ที่ยังลังเลว่าจะมาใช้บริการจัดหาคู่ ของ บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ดีหรือไม่ คุณบีบอกว่า เคยสังเกตเห็นคนโสดชายหญิงจำนวนหนึ่งที่เพียรสอบถามบริการจัดหาคู่ ของ Bangkok Matching แต่ยังไม่สมัคร ไม่ว่าจะเป็นเพราะเสียดายเงิน หรือไม่แน่ใจในบริการจัดหาคู่ของเรา คุณบีบอกว่า น่าเสียดายแทนเขาเหล่านั้น เรารู้ดีว่า สมาชิกหาคู่ของเรามีคุณภาพระดับใด เป็นใครในสังคม อีกทั้งยังเป็นคนน่ารัก นิสัยดี พื้นฐานจิตใจดี ตั้งใจหาคู่จริงจังกันทั้งนั้น หากชายหญิงเหล่านั้นต้องการมีคู่ โดยเฉพาะคู่ดีๆ หากเพียงสมัครเข้ามา เขาก็น่าจะได้คู่กันแน่ๆ คู่ดีๆ ถึง ดีมากๆ เสียด้วย คุณบีและทีมงานเห็นหน้าจอ Line Official หรือฟังสายสนทนาคนโสดติดต่อเข้ามาเหล่านั้น แล้วก็เสียดายแทน ถ้าเพียงพวกเขารู้ แต่ Bangkok Matching ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะได้บอกข้อมูลไปหมดแล้ว เหลือเพียงแต่พวกเขา ที่จะต้องตัดสินใจเอง บางที พรหมลิขิต ก็อยู่ที่ตัวเขาเองนั่นแหล่ะ ว่าเขาจะตัดสินใจทำ หรือไม่ทำอะไร พวกเขาเท่านั้นที่จะกำหนดชะตาชีวิตรักของตนเอง คุณบีกล่าวด้วยรอยยิ้ม

สนใจสมัครเป็นสมาชิกแพคเกจ One Life หรือสมาชิกแพคเกจอื่นๆ ของ บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ได้ที่ https://page.line.me/bangkokmatching หรือโทร 083 687 9343

Meet the Right Person

At the Right Time

At Bangkok Matching

