“บุญรอดฯ- OR” เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” และ กาแฟพร้อมดื่ม “คาเฟ่อเมซอน” บรรจุขวด เสิร์ฟผู้บริโภค

“บุญรอดฯ” และ “OR” เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ หลังจากประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการ “ร่วมทุน” ผ่านบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มพร้อมดื่ม(RTD)ออกสู่ตลาด ตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาเขียว “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” บรรจุขวด ที่ผ่านกระบวนการ Cold Brew สร้างความแตกต่างจากในตลาด ยกระดับรสชาติระดับพรีเมียม และ กาแฟพร้อมดื่ม “คาเฟ่อเมซอน” นำเสนอความพิถีพิถันของการสกัดกาแฟเพียง 27 วินาที เพื่อให้ได้ทั้งรสชาติ กลิ่น และความรู้สึกในการดื่มที่ใกล้เคียงกับกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน

Advertisment

โดยวันที่ 30 มีนาคม 2566 ผลิตภัณฑ์ชาเขียว “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” และ กาแฟพร้อมดื่ม “คาเฟ่อเมซอน” บรรจุขวด ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และคุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วยนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ และนายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ OR ตลอดจนนายวรภัทร ชวนะนิกุล วรภัทร ชวนะนิกุล Chief Financial Officer, and Chief Strategy Officer และนายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัดร่วมงาน

Advertisement

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า บุญรอดฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยาวนานก้าวสู่ปีที่ 90 ไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพตอบสนองผู้บริโภค โดยบริษัทบุญรอดฯ มีแบรนด์สินค้าคุณภาพที่ครองใจผู้บริโภคอันดับ 1 หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มสิงห์, น้ำแร่เพอร์ร่า, โซดาสิงห์, สิงห์ เลมอน โซดา ฯลฯ และในปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ด้วยการร่วมมือกับ ปตท.ค้าปลีกและน้ำมันหรือ OR นำความเชี่ยวชาญ จุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายสร้างการเติบโตไปด้วยกัน และในปีนี้ได้ออก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ชาเขียวพร้อมดื่ม “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” และ กาแฟพร้อมดื่ม “คาเฟ่อเมซอน” เสิร์ฟกลุ่มเป้าหมาย

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (RTD) ร่วมกับบุญรอดฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม (กลุ่ม Lifestyle) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ในการสร้างพันธมิตรเพื่อหาโอกาสขยายธุรกิจ (Strategic Alliance) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเครื่องดื่มของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมยิ่งขึ้น (All Lifestyle) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR หรือ OR SDG ในด้านการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (D – DIVERSIFIED) ผ่านศักยภาพของ OR ที่จะเป็น Platform ในการกระจายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Advertisement

สำหรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม “ฮารุ” นำความเชี่ยวชาญของสิงห์ ที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชา ครบวงจรชั้นนำของเมืองไทยมาต่อยอดสู่เครื่องดื่มชาเขียวระดับพรีเมียม ที่มีกระบวนการสกัดชาผ่านกรรมวิธี Cold Brew ซึ่งให้ความสำคัญด้านอุณหภูมิและเวลาสกัดที่นานกว่าชาทั่วไป 2 เท่า สร้างความแตกต่างในตลาดและทำให้ได้เอกลักษณ์ของชาเขียวอย่างเต็มรสชาติ นอกจากนี้วัตถุดิบใบชายังผ่านการคัดสรรยอดอ่อนใบชาสายพันธุ์คุณภาพเกรดพรีเมียม ที่ปลูกอย่างพิถีพิถันด้วยกรรมวิธีเฉพาะจากแหล่งปลูกที่ถูกยอมรับในระดับโลก ทั้งนี้ ชาเขียวพร้อมดื่ม “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ที่รักสุขภาพ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ไปคาเฟ่ มองหาประสบการณ์ใหม่ๆ และดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความสุข เรียบง่ายผ่านการดื่มชาสไตล์ Cold Brew ที่มีความหอมนุ่มละมุน มีมิติของรสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

ส่วนกาแฟพร้อมดื่ม “คาเฟ่อเมซอน” เป็นการนำจุดแข็งของ OR ที่เชี่ยวชาญในการรังสรรค์เครื่องดื่มรูปแบบคาเฟ่มานานกว่า 20 ปี และเสิร์ฟผู้บริโภคชาวไทยกว่า 300 ล้านแก้วต่อปี มาบรรจุลงขวดเป็นครั้งแรก ซึ่งจุดเด่นคือการนำเสนอความพิถีพิถันการสกัดกาแฟร้อนเพียง 27 วินาที สูตรเฉพาะของคาเฟ่ อเมซอน เพื่อคงความเข้มข้น ให้ได้รสชาติ กลิ่นแท้ๆของกาแฟ มอบประสบการณ์ความรู้สึกในการดื่มที่ใกล้เคียงกับกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน

สำหรับชาเขียวพร้อมดื่ม “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” มาในรูปแบบขวดขนาด 440 มล. มี 2 รสชาติ ได้แก่ สูตรปราศจากน้ำตาล(Natural) และสูตรหวานน้อย (Mild Sweet) ราคาจำหน่าย ขวดละ 30 บาทส่วนกาแฟพร้อมดื่ม คาเฟ่อเมซอน เปิดตัวสู่ตลาดด้วย 3 รสชาติ ได้แก่ อเมซอนแบล็ค ราคาจำหน่ายขวดละ 29 บาท อเมซอนเอสเปรสโซ่ และอเมซอนลาเต้ ราคาจำหน่ายขวดละ 35 บาท โดยมาในรูปแบบขวดขนาด 200 มิลลิลิตร ส่วน โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์จะจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นแห่งแรก จากนั้นจะขยายสู่ช่องทางห้างค้าปลีก และช่องทางอื่นๆต่อไป