นักเรียนทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มาแลกเปลี่ยนไทย ปลื้มอาหารไทยและวัฒนธรรมไทย “การเคารพผู้ใหญ่”

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand : ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย และนิวซีแลนด์ จัดโครงการเอเชียนซัมเมอร์โปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้ ปี 2566 สำหรับนักศึกษาทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (The Prime Minister’s Scholarship for Asia; PMSA) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมของไทยและนิวซีแลนด์

นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการเอเชียนซัมเมอร์โปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศไทยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (The Prime Minister’s Scholarship for Asia; PMSA) มาจากสองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;AUT) และ มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) เพื่อแนะนำนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ให้รู้จักกับประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษานิวซีแลนด์และนักศึกษาไทยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประทศไทยและนิวซีแลนด์

การเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยนักศึกษาทุน PMSA ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย และการเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง อาทิ การบรรยายเรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”, “เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, “เศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทย., การเข้าเยี่ยมชมศูนย์พันธุ์พืชภาคตะวันออกจังหวัดระยอง, ศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพาราม.สงขลานครินทร์, โดยได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆของไทย อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ม.สงขลานครินทร์, มทร.ศรีวิชัย (RMUTSV), มทร.ธัญบุรี (RMUTT) และ มทร.พระนคร (RMUTP) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย อาทิ การเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา, วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพฯ, การเยี่ยมชม จ.เชียงใหม่, กาญจนบุรี, กระบี่ และการร่วมฝึกทำเมนูอาหารไทย เมนูยอดฮิต “ผัดไทยกุ้งสดห่อไข่” ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร(RMUTP) เป็นต้น ซึ่งสร้างความประทับใจให้คณะนักศึกษาทุน PMSA ครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยน้องๆต่างพูดเป็นเสียวเดียวกันว่า อาหารไทยอร่อยมาก ราคาไม่แพง และประทับใจในความเป็นมิตรจิตใจดีของคนไทย วัฒนธรรมไทยและนิวซีแลนด์มีส่วนที่คล้ายกันมาก โดยเฉพาะการให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ของไทยคล้ายกันกับนิวซีแลนด์มาก ทั้งเคารพต่อผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ รวมถึงการให้ความสำคัญกับครอบครัวเพื่อนฝูง และอีกอย่างคือการให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและดูแลไว้เพื่อคนรุ่นหลัง

ไซรัส รัดด์ (Cyrus Rudd) เรียนทางด้าน จิตวิทยาและการบริหารการตลาด (Psychology / Marketing) อาหารที่ไทยอร่อยทุกอย่าง ราคาไม่แพง โดยเฉพาะพะแนง กับแกงเขียวหวาน วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ของไทยก็น่าสนใจมาก การมาไทยครั้งนี้ทำให้ได้เปิดประสบการณ์มากขึ้นได้รู้จักคนใหม่ๆได้เจอนักศึกษาจากไทยเป็นสิ่งประทับใจมาก

แอนนา ประสิทธิ์ดำรง (Anna Prasitdamrong ) เรียนด้านจักษุแพทย์ (Optometry) น้องแอนนาเป็น คนไทยที่เกิดและโตที่นิวซีแลนด์ บอกว่า ดีใจที่ได้กลับมาประเทศไทย คิดว่าวัฒนธรรมไทยกับนิวซีแลนด์ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่คนไทยพร้อมจะช่วยเหลือตลอดเวลาที่เราต้องการ และอยากฝากถึงเด็กไทยที่อยากไปเรียนนิวซีแลนด์ แค่มีความสุขไปกับมัน และเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ฝึกฝนภาษาเป็นส่วนหนึ่งกับมัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สวยมาก ในวันหยุดก็ออกมาใช้ชีวิตกับเพื่อนๆใช้เวลาในที่ที่สวยงามเหล่านี้ อย่าอุดอู้อยู่แต่ในห้อง ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ การศึกษาในนิวซีแลนด์มีประสิทธิภาพที่สูงมาก นิวซีแลนด์เตรียมพร้อมสกิลหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ในด้านวิชาการในการทำงานระดับสูงเท่านั้น แต่ยังได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ ซึ่งล้วนสำคัญในการทำงานไม่ว่าจะไปทำงานต่อในด้านไหน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz