“คิงเพาเวอร์รางน้ำ”บูมสงกรานต์เที่ยวสนุกช้อปสนั่น 13-17เม.ย.สาดโปรปัง-สมาชิกใหม่รับ3ฮ็อต4เครือข่าย

“คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” จัดเต็มบิ๊กแคมเปญเที่ยวสนุกช้อปสนั่นสงกรานต์เมืองกรุง 13-17 เม.ย.66 กับแคมเปญปัง “SUMMER EXPLORATION: EXPLORING NEW POSSIBILITIES สาดความสนุกสุดซิ่ง” ชมมินิคอนเสิร์ต ช้อปลุ้นโชคเล่นเกมแบบไทย สมัครสมาชิกใหม่ในงานรับไปเลยสิทธิ์ 3 ฮ็อต และอีกเครือข่าย 4 แบรนด์ “คิงเพาเวอร์-มหานครสกายวอล์ค-X8-รร.พูลแมนคิงเพาเวอร์”

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดยิ่งใหญ่แคมเปญดับร้อน “SUMMER EXPLORATION: EXPLORING NEW POSSIBILITIES สาดความสนุกสุดซิ่ง” ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ต้อนรับประเพณี “สงกรานต์ ประจำปี 2566” สัปดาห์นี้มีไฮไลท์ที่ “คราวน์ เอเทรียม” คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 ปลุกกระแสนักท่องเที่ยว นักช้อป แวะมาที่เดียวจบครบทุกความสุขสนุกสนาน

เมื่อ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” จัดอลังการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดสงกรานต์ปีใหม่ไทย นำความสนุกสนานกับความบันเทิงมามอบให้ทุกคนเต็มรูปแบบ ไฮไลต์วันแรก 13 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ตสองศิลปิน “มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ “อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์” ควงคู่กันสร้างสีสันมอบความสุขกับทุกคนอย่างใกล้ชิด

แล้วห้ามพลาด !! ลุ้นเป็นผู้โชคดีเล่นเกมกับศิลปินเพื่อรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียงนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้ามาร่วมเล่นเกมในงาน หรือจะร่วมสนุกในเกมออนไลน์กับการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Kingpowerofficial แล้วลุ้นรับพัดพร้อมลายเซ็นต์และรูปถ่ายศิลปิน

จากนั้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566 “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” จัดเต็มขบวนเดินประกอบการแสดงสงกรานต์ บรรเลงดนตรีสดสร้างปลุกความสนุกสนานแบบไทย พร้อมด้วยวงดนตรีสุนทราภรณ์ วงเพลงไทยสากลแห่งแรกของไทยขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่ และขบวนแสดงการร่ายรำประกอบหุ่นละคร สะท้อนวัฒนธรรมของไทย และกิจกรรมอีกมากมาย มาแล้วจะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวสงกรานต์แห่งวิถีไทย

แนะนำให้ช้อปที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” เพื่อร่วมสนุกเต็มเหนี่ยว เริ่มจาก “ช็อปครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จ” นำมารับสิทธิ์ร่วมสนุกได้ 3 เกม และ “ช้อปครบ 8,000 บาท” ร่วมสนุกเพิ่มเป็น 5 เกม ภายในงานมีเกมการละเล่นสนุกแบบไทย อย่าง เกมปากระป๋องซู่ซ่า เกมตกเป็ดน้อยกลอยใจเกมยิงบอลหรรษา เกมโยนห่วงสุดซิ่ง เกมตุ๊กตาเต้นระบำ รวมทั้งลุ้นรับของรางวัลสุดแซ่บสัญลักษณ์จังหวัด เช่น พัดสาน พระนครศรีอยุธยา มาลัยผ้าขาวม้า ขอนแก่น รวมทั้งบัตรกำนัล และสินค้าไทย

ตลอดเทศกาลสงกรานต์ที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” เชิญชวนทุกคนร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “องค์หลวงพ่อโสธรจำลอง” เสริมสิริมงคลโดยได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ตรง “ลานบุษบก” รวมทั้งดีไซน์ซุ้มองค์พระตกแต่งด้วยงานจักสานไม้ไผ่จากภาคเหนือของไทย เป็นฝีมือศิลปินของขึ้นชื่อ VASSANA DESIGN ผู้ออกแบบชะลอม APEC 2022 ได้นำลายโบราณพื้นฐานมาประยุกต์สรรค์สร้างเป็นของใช้ของตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ส่วน “คิง เพาเวอร์ ศรีวารี” ใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชวนทุกคนมาสาดความซิ่งให้สุด สนุกกับเกมเด่น ๆ ไม่แพ้กันตลอดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566 เพลิดเพลินกับเกมโยนห่วงสุดซิ่ง เล่นฟรี! 1 เกม เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ พิเศษ! สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ Scarlet รับสิทธิ์เล่นเพิ่มได้อีกถึง 2 เกม แล้วยังจะได้ชมการแสดงหุ่นละครเล็กจากอักษรา และรับฟรี! น้ำตาลปั้นสุดเปิ๊ดสะก๊าด เมื่อสมัครสมาชิกภายในงาน

คุ้มสุด!! เมื่อ “สมัครสมาชิก ใหม่ คิง เพาเวอร์” ภายในงาน S2O :Songkran Music Festival 2023 ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2566 รับ 3 ฮ็อต ได้แก่ ฮ็อตที่ 1 รับโปรแรง เมื่อสมัครบัตร NAVY สมัครฟรี รับส่วนลด 5 % ส่วนบัตร SCARLET เติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก เพียง 10,000 บาท จากปกติ 20,000 บาท รับส่วนลดทุกการช้อป 10 % ฮ็อตที่ 2 สิทธิ์สุดคุ้ม ส่วนลดจากการช้อปผลิตในเครือคิง เพาเวอร์ทั้งหมด เช่น X8 Mulityply by eight คิง เพาเวอร์คอลเลคชั่น หรือใช้บริการที่ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก และบริการเลอสปาของโรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ หรือช้อปแบรนด์หลงไหล (LongLai) แบรนด์มหานคร และแบรนด์ Pastel

ฮ็อตที่ 3 รับสิทธิประโยชน์สมาชิกมากมาย แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 รับส่วนลดทันที ทุกการช้อปตลอดอายุสมาชิกสูงสุด 10 % และสะสมยอดช้อปครบปรับสถานะสมาชิกทันทีเพื่อรับส่วนลด 15 % ส่วนที่ 2 รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าปกติ เช่น สิทธิวันเกิดรับ Cash back 25 % X2 สิทธิ รับคุ้มกว่าด้วยกระรัตรีสอร์ต ทุกการช้อป 100 บาท รับ 1 กะรัต สิทธิเข้าใช้บริการ คิง เพาเวอร์เลาจน์ และคิง เพาเวอร์ สเปซ รวมถึงสิทธิใช้กะรัตแทนเงินสดทุก 1 กะรัต = 1 บาท

สมาชิกใหม่ที่สมัครบัตร NAVY SCARLET ยังสามารถพลัสความฮ็อตด้วยสิทธิประโยชน์และส่วนลดได้จากคิง เพาเวอร์ได้ อีก 4 เครือข่าย ได้แก่

1.รับส่วนลดคิง เพาเวอร์ 1,000 บาทตั้งแต่วันนี้ -30 เมษายน 2566

2.รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากบริการ King Power Click & Collect ได้ตั้งแต่วันนี้- 30 เมษายน 2566

3.สิทธิประโยชน์ที่ King Power Mahanakhon SkyWalk รับส่วนลด 20% ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566 และรับส่วนลด 50% เมื่อสมัครสมาชิกภายในงานเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 13 – 30 เมษายน 2566

4.สิทธิประโยชน์จากเครือโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) สิทธิที่ 1 สามารถสำรองห้องพักได้จนถึงวันที่ 10 เมษายน แล้วเข้าพักได้ตั้งแต่ 12– 16 เมษายน 2566 สิทธิที่ 2 ใช้บริการร้านอาหาร ควิซีน อันปลั๊ก นำมาใช้ได้ตั้งแต่ 13 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2566 สิทธิที่ 3 ใช้บริการ Le Spa ได้ระหว่าง 13 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 สิทธิที่ 4 ใช้บริการร้านอาหาร Tenko Omakase ได้ตั้งแต่ 13 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

เมื่อไปถึงสนามบิน สมาชิกต้องลองใช้ “King Power Space” เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของสมาชิก เป็นจุดพักสำหรับนักเดินทาง เพื่อให้ทุกคนที่กำลังเดินทางช้อปเก็บตกก่อนบินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิได้ทั้ง 2 โซนในพื้นที่อาคารฝั่งตะวันออก (East) และตะวันตก (West)

สุดฟินช้อปจัดหนักจัดเต็มต่อเนื่องวันนี้ – 30 เมษายน 2566 ได้ที่ คิง เพาเวอร์ 3 แห่ง ได้แก่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือสนามบินนานาชาติดอนเมือง รับฟรี! เมื่อช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 800 บาท ให้นำไปใช้เป็นส่วนลดช้อปออนไลน์ครั้งถัดไปโดยมียอดครบ 6,000 บาทขึ้นไป คูปองมีอายุนับตั้งแต่วันซื้อจนถึง 7 พฤษภาคม 2566

คิง เพาเวอร์ เปิดช่องทางให้ทุกคนได้เข้าถึง โปรโมชั่นพิเศษ และสมัครสมาชิก ในช่วงโอกาสทองที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย สมัครได้ที่ 1.จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา 2.LINE Official Account : @KINGPOWER หรือ 3.ช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร.02 – 338 – 7870 และ CHAT TO SHOP โดย Add LINE Official Account : @KP_ChatToShop เท่านี้ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าที่โดนได้อย่างสะดวกสบายทุกวัน

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสนห #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen