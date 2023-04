เอพี ไทยแลนด์ จัดแคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์ บ้านใหญ่ แจกคลั่ง 4 แพ็กเกจ 4 แพ็กเกจ สูงสุด 4 แสน ลดใหญ่ สูงสุด 5 ล้านบาท

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ เปิดเกมรุกตลาดบ้านเดี่ยว ไตรมาส 2 ย้ำความเป็นผู้นำตลาดบ้านเดี่ยวสำหรับคนเมือง

จัดแคมเปญใหญ่ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ แจกคลั่ง ลดใหญ่ เฉพาะผู้ที่จองและโอนบ้านเดี่ยวเครือเอพี ภายใน 30 มิถุนายนนี้

ต่อที่ 1 แจกคลั่งกับ 4 แพ็กเกจที่เลือกเองได้ มูลค่าสูงสุด 400,000 บาท กับทริปท่องเที่ยว ร้านอาหารระดับ Michelin Star ห้องพักสุดหรูระดับ 5 ดาว หรือสปาชั้นนำ

ต่อที่ 2 โอกาสเดียวกับส่วนลดพิเศษ ลดใหญ่ ลดจริง สูงสุด 5 ล้านบาท

พร้อมโปรลับ จองและโอนในวันที่กำหนด รับเพิ่มฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ฟรีแอร์ และผ้าม่าน

พบ #โปรยักษ์บ้านใหญ่ แจกใหญ่ ไม่ยอมใคร! กับบ้านเดี่ยวเอพีใน 30 ทำเล

แบรนด์ THE CITY – CENTRO – MODEN ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://apth.ly/APHugeHome

Advertisment

กรุงเทพฯ (18 เม.ย. 66) – นางพิมพรรณ ปรีชานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวพร้อมเดินเครื่องสร้างความคึกคักกระตุ้นดีมานด์บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ไตรมาส 2 ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ แจกคลั่งเลือกรับ 4 แพ็กเกจ มูลค่าสูงสุด 4 แสนบาท พร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด 5 ล้านบาท โดยได้ “กฤตย สุขวัฒก์” หรือ กิตโทน Voiceover Artist ชื่อดัง ที่ครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงแค่เสียง แต่รับบทบาทนำทีมบุกแจกโปรโมชันยักษ์ แจกใหญ่ ไม่ยอมใคร ให้กับผู้ที่จองและโอนบ้านเดี่ยวเอพี 3 แบรนด์คุณภาพที่เข้าร่วมแคมเปญทั้งสิ้น 30 โครงการ ได้แก่ THE CITY บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่เซกเมนต์ไฮเอนด์ CENTRO บ้านเดี่ยวดีไซน์โมเดิร์นสำหรับการเริ่มต้น และ MODEN บ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ สำหรับ Young Generation ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566

สำหรับรายละเอียดแคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ ประกอบด้วยต่อที่ 1 แจกคลั่งกับ 4 แพ็กเกจที่เลือกเองได้ มูลค่า 100,000 – 400,000 บาท กับแพ็กเกจที่ 1 พักผ่อนสบายในโรงแรม 5 ดาว แพ็กเกจที่ 2 ผ่อนคลายด้วย Luxury Spa แพ็กเกจที่ 3 รับประทานอาหาร Michelin Star และแพ็กเกจที่ 4 กับทริปท่องโลกแบบ Exclusive และโอกาสเดียวกับส่วนลดพิเศษกับ ต่อที่ 2 ลดใหญ่ ลดจริงในทุกโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยลดสูงสุดถึง 5 ล้านบาทกับแบรนด์ THE CITY รับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาทกับแบรนด์ CENTRO และบ้านเดี่ยวแบรนด์น้องใหม่ MODEN รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท พร้อมโปร ลับ เฉพาะผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด รับเพิ่ม! ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ฟรีแอร์ และผ้าม่าน

Advertisement

จุดเด่นของบ้านเดี่ยวเอพี นอกจากจะถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Functional is Beautiful หรือบ้านที่เข้าใจชีวิตแล้วนั้น อีกหนึ่งจุดขายที่ทำให้บ้านเดี่ยวเอพีประสบความสำเร็จอย่างมาก คือ บ้านใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมออกแบบให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อพัฒนาตัวบ้านให้ตอบโจทย์ในเรื่องความคุ้มค่า โดยเฉพาะมิติด้านพื้นที่ใช้สอย ทั้งงานสถาปัตยกรรมภายนอก ที่ส่งผลต่อพื้นที่ภายในบ้านที่เปิดกว้าง ร่วมกับการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องส่งมอบความรู้สึกที่มากกว่า ควบคู่ไปกับแพ็กเกจราคาขายที่ลูกค้ารับได้ เมื่อเทียบกับซัพพลายที่เสนอขายอยู่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ 30 โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ THE CITY บ้านเดี่ยวเซกเมนต์ไฮเอนด์ ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50-100 ตารางวาขึ้นไป พื้นที่ใช้สอย 386-580 ตารางเมตร ราคา 10.9 – 45 ล้านบาท แบรนด์ CENTRO บ้านเดี่ยวดีไซน์โมเดิร์นสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวเซกเมนต์กลางบน ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 ตารางวาขึ้นไป พื้นที่ใช้สอย 203-305 ตารางเมตร ราคา 4.59 – 15 ล้านบาท และแบรนด์น้องใหม่ MODEN บ้านเดี่ยวสำหรับคน Gen Z ที่ให้ความรู้สึกใหม่ ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 ตารางวาขึ้นไป พื้นที่ใช้สอย 163-227 ตารางเมตร ราคา 5.36 – 9 ล้านบาท

Advertisement

โดยโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญประกอบด้วย แบรนด์ THE CITY: THE CITY ติวานนท์ – งามวงศ์วาน,

THE CITY รามอินทรา 3, THE CITY บางนา, THE CITY วัชรพล, THE CITY พระราม 5 – นครอินทร์,

THE CITY จรัญฯ – ปิ่นเกล้า, THE CITY ปิ่นเกล้า – บรมฯ 3, THE CITY สะพานมหาเจษฎาบดินทร์,

THE CITY พระราม 9 – รามคำแหง, THE CITY รามอินทรา – วงแหวน และ THE CITY สุขสวัสดิ์ 64

แบรนด์ CENTRO: CENTRO บางนา – กิ่งแก้ว, CENTRO อ่อนนุช – สุวรรณภูมิ, CENTRO พหลฯ –

วิภาวดี 2, CENTRO พระราม 9 – กรุงเทพกรีฑา, CENTRO ราชพฤกษ์ – 345, CENTRO วิภาวดี, CENTRO บางนา – ศรีนครินทร์, CENTRO รามอินทรา – จตุโชติ 2, CENTRO ดอนเมือง – แจ้งวัฒนะ, CENTRO

บางนา, CENTRO ชัยพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ 3, CENTRO สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ 3, CENTRO บางบอน, CENTRO พหลฯ – วิภาวดี 3, CENTRO เพชรเกษม 69, และ CENTRO พระราม 9 – มอเตอร์เวย์ 2

แบรนด์ MODEN: MODEN พระราม 2, MODEN บางนา – ศรีนครินทร์ และ MODEN บางนา – เทพารักษ์ร่วมรับชม VDO Clip ที่ “กฤตย สุขวัฒก์” Voiceover Artist ชื่อดังระดับโลก นำทีมเผยไฮไลต์แคมเปญใหญ่แห่งปี #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ แจกคลั่ง ลดใหญ่ เฉพาะผู้ที่จองและโอนบ้านเดี่ยวเครือเอพี ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RrC4a7O-Vis

แคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ แจกคลั่ง ลดใหญ่ เฉพาะผู้ที่จองและโอนบ้านเดี่ยวเครือเอพี

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการพร้อมรับสิทธิพิเศษ ที่ https://apth.ly/APHugeHome

อัปเดตข่าวสารของทุกโครงการใหม่จากเอพี กับ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด ตลอดปี 2023 นี้ คลิก https://apth.ly/APNewHome2023

#HUGEHOME #โปรยักษ์บ้านใหญ่ #APhome #THECITY #CENTRO #MODEN #APThai #ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้ #APNewHome2023

เอพี ไทยแลนด์ – ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้