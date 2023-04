กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พบกับกิจกรรมในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ไหว้พระ เที่ยววัด ยลวัง สัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

ดื่มด่ำประทับใจแหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก

เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

ลองลิ้มชิมอาหารเลิศรส

กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และ ๒๑ แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ (สวนสันติชัยปราการ ๒๑ เมษายน-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ )

The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin🇹🇭

Pay Homage to Buddha Images and visit Grand Palace

Enjoy Museum Night Tour and experience cultural performances

Taste authentic Thai cuisine and buy cultural products

Discover Thai history

at 21 Learning Space in Bangkok Old Town

21-25 April 2023

National Museum Bangkok

Rattanakosin Old Town

Santichaiprakan Park (21 April – 7 May 2023)

1765 สายด่วนวัฒนธรรม M-culture Hotline