กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระรับพร เสริมสิริมงคล ผังการเดินรถ ขสมก. รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

1.วัดชนะสงคราม

2.วัดบวรนิเวศวิหาร

3.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

4.วัดสระเกศ

5.วัดราชนัดดาราม

6.วัดสุทัศนเทพวราราม

7.วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

8.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

9.วัดประยุรวงศาวาส

10. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

11. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

Pay Homage to Buddha Images around Rattanakosin Old Town

The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin 21-25 April 2023

Free

Time : 9 a.m. to 6 p.m.

START >> NATION MUSEUM BANGKOK

WAT CHANASONGKRAM WAT BOVORANIVESVIHARA WAT BENCHAMABOPHIT DUSITVANARAM WAT RATCHANATDARAM WAT SAKET WAT SUTHAT THEPWARARAM WAT RATCHABOPHIT SATHITMAHASIMARAM WAT RATCHAPRADIT SATHIT MARAM WAT PRAYURAWONGSAWAT WAT PHRA CHETUPKON VIMONMANGKLARAM WAT MAHATHAT YUWARATRANGSARIT

1765 สายด่วนวัฒนธรรม M-culture Hotline