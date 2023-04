ชป.ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างฯการบริหารจัดการน้ำฯแบบยั่งยืน

วันนี้(20 เม.ย.66) ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture) โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) , องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน(GIZ) และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

Advertisment

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ที่ได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความแข็งแรงให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ในลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน (จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ์) เป็นพื้นที่นำร่องในการต่อยอดพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อื่นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตร สร้างรายได้ขยายอาชีพให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น