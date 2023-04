“Andamanda Songkran Festival” จัดเต็มความสนุกชุ่มฉ่ำระดับพรีเมี่ยมตลอดทั้งคืน สุดมันครั้งแรกวันสงกรานต์ในภูเก็ต ของเหล่า DJ ระดับ The World’s Best

เรียกได้ว่าสนุก มัน ชุ่มฉ่ำ ไม่ผิดหวังจริงๆ สำหรับงาน “Andamanda Songkran Festival” The Ultimate Pool Party in Phuket ครั้งแรกกับงานสงกรานต์ที่ สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ได้เนรมิตพื้นที่ทะเลเทียมกว่า 10,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นแหล่งรวมคนรักปาร์ตี้สไตล์ EDM ที่ทางผู้จัดงาน อันดามันดา ภูเก็ต ร่วมกับ กลุ่มบริษัท พราว พร้อมด้วยผู้สนับสนุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท พรีเมียมไทยแบรนด์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้า ฉลองเบย์ รัม และ บริษัท เพอร์นอดริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้รวบรวม DJ ระดับ The World’s Best มาไว้บนเวทีเดียว นำโดย “TIESTO” และเหล่าดีเจที่เพิ่งมาเล่นสดๆ ที่ภูเก็ตเป็นครั้งแรกอย่าง “Liu- OWNBOSS- Lucas and Steve” พร้อมทั้งจัดเต็มโปรดักชั่น แสง สี เสียง ท่ามกลางสวนน้ำให้ความรู้สึกถึงปาร์ตี้ระดับพรีเมียม ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในพื้นที่งาน และไม่ว่าหันไปทางไหนจะพบกับการออกแบบมาอย่างลงตัว งานดีไซน์ทุกมุม รวมไปถึง ความจัดจ้าน ทั้งสีสัน ความเซ็กซี่ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เต็มพื้นที่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเก๋ๆ อย่างถักผมและเพ้นท์หน้ามาให้บริการอีกด้วย เรียกได้ว่าเต็มอิ่ม จุใจ สำหรับคนรักปาร์ตี้ และบีช ไลฟ์สไตล์ ที่เดินทางมาจากทั่วโลกเลยทีเดียว!!

ถึงเวลาประตูแห่งความมันเปิดขึ้น Dj Local ชื่อดังอย่าง Dj Kraiz ได้ออกมาต้อนรับเหล่าคนรักปาร์ตี้ ด้วยจังหวะชวนโยกตาม ถือเป็นการวอร์มอัพ ก่อนจะถึงคิวโชว์ของดีเจชั้นนำระดับ The World’s Best มาเรียงคิวกันขึ้นเวที เริ่มที่ “Liu” ดีเจหนุ่มหน้าหวาน ที่พกพลังงานมาอย่างเต็มเปี่ยม จากนั้น “OWNBOSS” มาพร้อมผลงานรีมิกซ์ ที่ชวนให้แฟนเพลงออกมาแดนซ์ตามแบบไม่มีหยุดพักให้หายใจ แถมยังมีกองทัพน้ำฉีดใส่จากทุกด้าน ทุกมุมอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น “Lucas and Steve” ดีเจหนุ่มดูโอ้ รับช่วงต่อสาดความสนุกต่อเนื่องด้วยโชว์สุดพิเศษที่เตรียมมาเพื่อแฟนๆ ที่ประเทศไทยเท่านั้น และปิดท้ายด้วย “TIESTO” ดีเจชาวดัตช์ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “THE GODFATHER OF EDM” DJ อันดับที่ 15 ของโลก กระโดดขึ้นมาสาดทั้งซาวด์เพลงสุดมัน และสาดน้ำอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดเปียก สมกับเป็นงานปาร์ตี้ระดับพรีเมียม ที่สร้างความสนุก ประทับใจตั้งแต่เริ่มจนจบในค่ำคืนนี้

แฟนๆ สามารถรับชมบรรยากาศความสนุกสนานเหล่านี้ และอัพเดทข่าวสารเพิ่มเติมในกิจกรรมครั้งต่อไปของ Andamanda Phuket ได้ที่ www.andamandaphuket.com

