ไอคอนสยาม จัดงาน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 2

ปรากฏการณ์งานเต้นสุดยิ่งใหญ่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ขนทัพนักเต้นทุกแขนงโชว์คัฟเวอร์แดนช์ ที่มีผู้ร่วมเต้นมากที่สุดในไทย

เฟ้นหาสุดยอดนักเต้น K-Pop Cover Dance ชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท สูงสุดในไทย

และสุดยอดนักเต้น Random Dance Survival

ไอคอนสยาม ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และพันธมิตร จัดงาน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 2 รวมพลคนรักการเต้นสุดยิ่งใหญ่ เฟ้นหาสุดยอดนักเต้น K- POP Cover Dance ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท สูงสุดในประเทศไทย และ ค้นหาสุดยอดนักเต้น Random Dance Survival ที่ ยืดหยัดจนคนสุดท้าย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

ขนทัพนักเต้นทุก รูปแบบ ทั้ง แอโรบิค, HipHop , Cheerleading , K-Pop Cover Dance รวมถึงทีมแชมป์ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION 2022 และนักแสดงสาวชื่อดัง “ มิน พีชญา ” โชว์เสต็ปการ เต้น คั ฟเวอร์แดนช์ริม แม่น้ำเจ้าพระยาที่ มีผู้ร่วมเต้น มาก ที่สุดในไทย

พบกิจกรรมความสนุก และชมลีลาการเต้นหลากหลากหลายแขนงได้ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. และ 12-14 พ.ค. 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (KCC) สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย, สถาบันบางกอกแดนซ์, THE INNER STUDIO, THE KNIVERSE และ Lotus’s Privé จัดโครงการประกวดเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นบนเวทีการแข่งขัน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 2 เปิดรับสมัครนักเต้น K-POP Cover Dance ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท และค้นหาสุดยอดนักเต้น Random Dance Survival ผ่านกติกาสุดเข้มข้น เต้นได้ทุกเพลงยืนหยัดจนคนสุดท้าย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท และยังมีกิจกรรมการแสดงจากนักเต้นระดับประเทศ และแชมป์ระดับโลก มาแสดงความสามารถทางการเต้นให้ทุกคนได้ชมเสต็ปแดนซ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือเป็นงานที่รวมพลคนรักการเต้นมากที่สุด ทุกรูปแบบ ทั้ง ยิมนาสติกแอโรบิก, HipHop, Cheerleading และ K-Pop Cover Dance และ J-POP

คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2 ด้วยแนวคิดหลักที่ต้องการสร้างคอมมิวนิตี้ใหม่ที่รวบรวมผู้ที่มีใจรักในเรื่องเดียวกัน ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน โดย

ไอคอนสยามได้สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมเยาวชน ได้มีเวทีแสดงทักษะและความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกได้ โดยที่ผ่านมาไอคอนสยามได้จัดกิจกรรมสำหรับให้เยาวชนได้มาแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 2 เป็นการรวมนักเต้นหลากหลายรูปแบบจากแชมป์ระดับโลกและประเทศไทย มาแสดงความสามารถ พร้อมกิจกรรมเฟ้นหานักเต้น K-POP Cover Dance เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในไทย รวมถึงการรวมตัวของนักเต้น Random Dance ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย นับเป็นปรากฏการณ์แห่งการรวมนักเต้นที่หลากหลายที่สุด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

สำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ไอคอนสยามได้จัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติคุณสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมการแสดงการเต้นจากแชมป์ระดับประเทศและระดับโลกที่หลากหลายแขนงมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ การแสดงเชียร์ลีดดิ้ง โดยนักกีฬาเชียร์ทีมชาติไทย ประเภททีมเชียร์ลีดดิ้ง แชมป์โลก รุ่น Junior Coed Advanced ปี 2019, 2021 และรองแชมป์โลก รุ่น Junior Coed Elite ปี 2022 ของสหพันธ์กีฬาเชียร์นานาชาติ International Cheer Union ที่โอลิมปิกให้การรับรอง ปัจจุบันสังกัดโรงเรียนดรุณา จ.ราชบุรี และการแสดงเชียร์ลีดดิ้งปอมคู่ โดยนักกีฬาเชียร์ทีมชาติไทย ประเภทปอมคู่ อันดับที่ 5 ของโลก รายการ ICU International Cheerleading Cup และอันดับที่ 8 ของรายการชิงแชมป์โลกของสหพันธ์กีฬาเชียร์นานาชาติ International Cheer Union ที่โอลิมปิกให้การรับรองปัจจุบันสังกัด Point Studio การแสดงจากแชมป์ยิมนาสติกแอโรบิก ยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกศิลป์ จากสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย การแสดงของแชมป์นักเต้น จากเวทีการแข่งขันศิลปะการเต้น “CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 10” โดยสถาบันบางกอกแดนซ์ การแสดงจาก LEVI.R (cover Blackpink) แชมป์ ICONSIAM DANCETOPIA 2022 การแสดงจากศิลปิน T-Pop จาก RK 2023 และการแสดงจาก THE INNER STUDIO

ปิดท้ายการแสดงจาก ICONSIAM X THE KNIVERSE The Biggest Random Dance การโชว์เต้นคัฟเวอร์แดนช์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีผู้ร่วมเต้นจากแชมป์ระดับประเทศและระดับโลกทุกสายแดนซ์รวมตัวมากที่สุดในประเทศไทย นำโดยซุปเปอร์สตาร์สาวมากความสามารถ มิน พีชญา วัฒนามนตรี ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์การเต้นสุดยิ่งใหญ่ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม และ 12-14 พฤษภาคม 2566 ไอคอนสยามได้จัดเตรียมความบันเทิงเอาใจสาวกสายแดนซ์ไว้มากมาย ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์นักเต้น K-POP Cover Dance รอบออดิชั่น การเฟ้นหานักเต้นยืนหนึ่งที่เต้นได้ทุกท่าทุกแขนงกับกิจกรรม ICONSIAM X THE KNIVERSE Dancetopia Random Dance Survival ตลอดจนการโชว์ลีลานักเต้นจากนักเต้นมืออาชีพ และพบความสดใสน่ารักจากศิลปินไอดอลรุ่นใหม่ทั้ง J-POP และเหล่าศิลปิน IDOL มากมาย และความพิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับปีนี้คือการได้รับเกียรติจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (KCC) ที่จะมาร่วมชมงาน นักเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ที่ไอคอนสยามในปีนี้ด้วย สำหรับรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

วันที่ 6-7 พ.ค. 66 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พลาดไม่ได้กับการประกวดเต้น K-Pop Cover Dance และกิจกรรม ICONSIAM X KNIVERSE Dancetopia Random Dance Survival เฟ้นหานักเต้นยืนหนึ่งที่เต้นได้ทุกท่าทุกเพลง รอบออดิชั่น

วันที่ 12 พ.ค. 66 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ระเบิดความมันไปกับนักเต้นมืออาชีพ สถาบันบางกอกแดนซ์ และ THE INNER STUDIO รวมถึงยังมีการแสดงพิเศษจาก The Kniverse Show, Rookies Showcase, Blow Your Mind, Club After Class, FILP

และพบกับ “เจ็ส” เอกรินทร์ เอี่ยมศิริอารีรัตน์ และ “เจอาร์” ปิยะ วันสุข นักกีฬาเชียร์ทีมชาติไทย ชุด World Championships, USA รองแชมป์โลก ฮิปฮอปคู่ การแข่งขัน 2023 ICU WORLD CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS และ แชมป์ ฮิปฮอปคู่ การแข่งขัน 2023 ICU INTERNATIONAL CHEERLEADING CUP

จัดโดย สหพันธ์กีฬาเชียร์นานาชาติ International Cheer Union ที่โอลิมปิกให้การรับรองที่ ESPN WIDE WORLD OF SPORTS COMPLEX ORLANDO เมื่อ 19-24 เมษายน 66 ที่ผ่านมา

วันที่ 13 พ.ค. 66 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พบความน่ารักสดใสจากศิลปินไอดอลรุ่นใหม่ และศิลปิน J-POP และ Cheki กับเหล่า IDOL อาทิ วง REBiRTH DARUMA, Fuyubi, AKIRA-KURØ, Terasu Danshi, Euphonie, Sumomo, Stellagrima

วันที่ 14 พ.ค. 66 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มาร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับผู้เข้าประกวดรอบสุดท้าย ที่จะมาโชว์ฝีเท้าและเสต็ปแด๊นซ์อย่างสุดความสามารถ เพื่อคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ICONSIAM Dancetopia K-Pop Cover Dance 2023 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยกว่า 300,000 บาท และการแข่งขัน ICONSIAM x THE KNIVERSE Dancetopia Random Dance Survival เฟ้นหาสุดยอดนักเต้น Random Dance ผู้ที่สามารถฝ่ากติกาสุดเข้มข้น เต้นได้ทุกเพลงยืดหยัดจนคนสุดท้าย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดในงาน “ICONSIAM DANCETOPIA COMPITITION SEASON 2” ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. และ 12-14 พ.ค. 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค

ไอคอนสยาม โดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ICONSIAM หรือโทร.1338

