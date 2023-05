ทรูเปิดเกมรุกตลาดไตรมาส 2 ย้ำภาพแบรนด์ที่รักของทุกคนในทุกช่วงชีวิต ทุกไลฟ์สไตล์ ส่งพรีเซ็นเตอร์คู่ Better Together สุดปัง! นาย-ใบเฟิร์น

ชูไฮไลท์โรดโชว์ Better Together Festival ตอกย้ำแนวคิด ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน

ส่งมอบมหัศจรรย์ความสุขของการรวมทรูดีแทค ให้ลูกค้าทั่วไทย คุ้มค่าอย่างไม่เคยมีมาก่อน ครบครันทั้งเครื่องใหม่ โปรดี บริการถึงใจ ทั้งลดทั้งแจก

กรุงเทพฯ 8 พฤษภาคม 2566 – ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเกมรุกตลาดไตรมาสสอง สร้างบรรยากาศการแข่งขันเข้มข้นยิ่งขึ้น หลังเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คู่ใหม่ นาย-ใบเฟิร์น เข้าสู่ครอบครัวทรู ที่เรียกกระแสความฟินทะลุจอให้สะเทือนไปทั่วเมือง จากวิดีโอโฆษณาออนไลน์ซีรีส์ 5EP ในแนวมัลติเวิร์ส ที่ใหม่และแปลกตาตอกย้ำแนวคิด Better Together ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน เดินหน้าส่งมอบความสุขจากการรวมทรูดีแทค พร้อมเพิ่มความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ทรู สะท้อนความเป็น Your Everyday Living – Tech ที่มุ่งนำเทคโนโลยีเข้าถึงทุกคนและทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นในทุกวัน ชูกลยุทธ์รุกตลาดด้วย5สิ่งที่ดีกว่าคือ 1.เครือข่ายที่ดีกว่า 2. แพ็กเกจที่คุ้มกว่า 3.ความบันเทิงที่เต็มอิ่มกว่า 4. สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า 5. คุณภาพบริการที่ล้ำกว่า ล่าสุดประกาศจัดกิจกรรมโรดโชว์ Better Together Festival ไปต่างจังหวัด นำขบวนพรีเซ็นเตอร์คู่จิ้นนาย และใบเฟิร์นส่งมอบมหัศจรรย์ความสุขของการรวมทรู ดีแทค ที่เดินสายพร้อมข้อเสนอที่คุ้มค่าสุดๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน พบกันทั่วทุกภาคเร็วๆ นี้

Advertisment

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังการรวมทรูดีแทคกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบรับของลูกค้าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้าที่รับสิทธิพิเศษทั้งทรูและดีแทครวมเพิ่มอีกมากกว่า 33 ล้านรายการ มียอดผู้ใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มใหม่อีกมากกว่า 8 แสนรายตอกย้ำแนวคิด “ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน (Better Together)” ที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นของการผสานพลังส่งมอบความสุข ความคุ้มค่าที่มากขึ้นให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดียิ่งกว่าอย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะนำระบบนิเวศสื่อสารดิจิทัลเทคโนโลยีที่ครบวงจรที่สุด ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุด AI และ Data Analytic ที่สมบูรณ์แบบที่สุด รวมทั้งสุดยอดพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ครบครัน มุ่งเปลี่ยนผ่านชีวิตคนไทยทั่วประเทศ ทรานสฟอร์มประเทศไทยสู่วิถีดิจิทัลที่เร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็จะทำให้ ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นแบรนด์ที่รักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทย โดยจุดยืนของแบรนด์ทรูคือจะเป็นแบรนด์ที่มุ่งนำเทคโนโลยีเข้าถึงทุกคนและทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นในทุกวัน (Your Everyday Living – Tech) โดยล่าสุดเราได้ต้อนรับพรีเซ็นเตอร์คู่ขวัญ นาย และใบเฟิร์น เข้าสู่ครอบครัวทรู มาถ่ายทอดจุดยืนแบรนด์ทรูและดีแทคในการส่งมอบสินค้าและบริการที่เข้าใจในความต้องการอย่างแท้จริง เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างสูง

Advertisement

นายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การผสานศักยภาพระหว่างทรูและดีแทคยิ่งส่งเสริมให้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีการเร่งนำเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาใช้ในหลายๆ ส่วนงานที่สำคัญ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการโครงข่าย และในฟังก์ชันทางธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะที่สำคัญสุดคืองานดูแลให้บริการลูกค้า เราจะเร่งสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจแบบไร้รอยต่อในทุกช่องทางดิจิทัลโดยเริ่มจากร้านค้าที่ให้บริการแบบไร้กระดาษ การนำหุ่นยนต์มาใช้ในคอลเซ็นเตอร์เพื่อตอบคำถามลูกค้าได้รวดเร็วทันที รวมทั้งมีบริการแบบรีโมตเซอร์วิสแก้ปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอช่างเข้าไปให้บริการที่บ้าน ตลอดจนการยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันทั้งทรูและดีแทค อีกทั้ง AI และเครื่องมือวิเคราะห์ของเราจะช่วยคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้ามากกว่า 50 ล้านราย เพื่อเพิ่มความประทับใจในบริการของเราได้ทุกที่ทุกเวลา”

Advertisement

จากผลวิจัยที่ทรูร่วมกับ Market Buzz บริษัทวิจัยและการตลาดผ่านโมบายล์ระดับโลกสำรวจกลุ่มลูกค้ามือถือทั่วประเทศ ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่อายุ 15 -55 ปีพบว่าหลังจากรวมกันลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์ทรูในด้านบวก มีความมั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Young Gen รู้สึกดีมาก มั่นใจว่าอนาคตจะมีสินค้าที่ดีและโปรโมชั่นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน อีกทั้งเชื่อว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการสำรวจ ภาพรวมการชื่นชอบ (Overall Liking) อยู่ในเกณฑ์ดีมากสูงถึง 85% ขณะที่รู้สึกเชื่อมั่นและไว้ใจหลังการควบรวม เพิ่มสูงขึ้น 69% (เหมือนเดิม 28% น้อยลง3%) และความรู้สึกที่อยากสนับสนุน ซื้อสินค้าทั้ง 2 แบรนด์เป็น 79% (Purchasing Intention) โดยมีเหตุผลที่จะซื้อเนื่องจาก สัญญาณที่จะดีขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น และภาพลักษณ์ของการรวมสองธุรกิจชั้นนำยิ่งจะสร้างสิ่งที่ดียิ่งกว่า

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาดบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของทีมการตลาดคือการเร่งสร้างการรับรู้สิ่งที่ดียิ่งกว่าของทรูใน 5 แกน ทั้ง เครือข่าย แพ็กเกจความบันเทิง สิทธิพิเศษและคุณภาพบริการที่ล้วนดียิ่งขึ้นภายหลังการรวมธุรกิจ อันจะเป็น

กลยุทธ์หลักในการรุกตลาดชูความโดดเด่นของการรวมกันของสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อสร้างสิ่งที่ดียิ่งกว่า และคุ้มค่ากว่าให้ลูกค้าของเรา ภายใต้แนวคิด Better Together จึงเป็นที่มาของการสื่อสารด้วยการเลือกพรีเซ็นเตอร์ นาย และใบเฟิร์น ซึ่งเป็นคู่ที่น่ารัก ลงตัว สามารถสร้างพลังงานเชิงบวก มีเสน่ห์ เข้าถึงได้ และมีความเป็นตัวตนที่แท้จริง ตรงกับบุคลิกภาพของแบรนด์ทรู ซึ่งถ่ายทอดในรูปแบบซีรีส์ 5 EP. แนวมัลติเวิร์ส ให้ทั้งคู่พบกันในเวิร์ส หรือมิติต่างๆ ร่วมกับการโปรโมตสินค้าบริการ ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งคู่จะนำขบวนกิจกรรมโรดโชว์ Better Together Festival ที่ทรูตั้งใจจะนำมหัศจรรย์ความสุขของการรวมทรู ดีแทค พร้อมกับสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทรูและดีแทค ทุกภาคทั่วประเทศไทยรวมถึงข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดของแพ็กเกจสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยขจัดข้อจำกัดในการเข้าถึงวิถีดิจิทัลของคนไทยทั่วประเทศ

โรดโชว์ Better Together Festival ประกอบด้วย :

Wonderful Deal แพ็กเกจสินค้าบริการที่ดีที่สุด ครบ คุ้ม ได้เยอะแบบไม่เคยมีมาก่อน

แพ็กเกจรายเดือนและเติมเงิน ที่ดีที่สุด ทรู 5G Together Wonderful Pack และ ดีแทค 5G Better Wonderful Pack ให้ฟรีของแถมและเน็ตเพิ่ม



สมาร์ทโฟนแบรนด์ดัง ที่มาพร้อมแพ็กเกจใช้งานในราคาพิเศษสุดๆ เช่น iPhone / Oppo / Samsung



สิทธิพิเศษที่เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างเอาใจทั้ง สายเรียน สายเกม สายดูแลสุขภาพจาก True Gigatex Fiber / TrueVisions / True ID / TrueX / Gaming Nation/ Gaming Nation Play



สมัครบริการ หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่งาน Better Together Festival หรือ ที่ทรูช้อป ดีแทคช้อป หรือ ตัวแทนขายที่ร่วมรายการ รับเพิ่มของแถม หรือ ส่วนลดพิเศษเริ่ม 8 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2566



Wonderful Gift ที่งาน Better Together Festivalกินฟรี แลกฟรี หรือ ส่วนลด

มอบ Code เพื่อกดรับคูปองในแอป กินฟรี แลกฟรี หรือ ส่วนลดจากร้านที่ร่วมรายการในเครือเซ็นทรัล



สมัครบริการ หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในงาน หรือ ทรูช้อป ดีแทคช้อป ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ มือถือ Oppo รุ่น A78 5G/ Travel SIM Asia / Go Inter Asia SIMและ Game up



มีทแอนด์กรี๊ด “นาย–ใบเฟิร์น” :พรีเซ็นเตอร์ คู่ใหม่ของครอบครัวทรู นำขบวนคาราวานโปรโมตผลิตภัณฑ์ ทั้งแบรนด์ทรูและดีแทค ได้รับรู้ถึงแนวคิดชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน หรือ Better Together สร้างความรู้สึกคุ้นเคยกับแบรนด์และผูกพันอย่างต่อเนื่อง ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ

#TrueXdtacBetterTogether #TruedtacXNineBaifern #BetterTogether #ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน #true #dtac