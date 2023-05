RML ลุย Q2 จัดบิ๊กแคมเปญ ‘The Ultimate Selection’ กับคอนโดฯ พร้อมอยู่ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ในไตรมาส 2 ยังคงเป็น ที่ต้องการทั้งจากลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและนักลงทุน โดยความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ยังมีต่อเนื่อง เพราะลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นหลังจากเห็นโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ จึงทำให้คอนโดฯ ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ของ RML อย่าง ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ (The Estelle Phrom Phong)’ ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่ใหม่ที่สุดในย่านพร้อมพงษ์ ทำเลยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ได้รับการตอบรับที่ดีมาก มียอดขายไปแล้วถึง 85% ดังนั้น ทาง RML จึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะตอบสนองลูกค้ากลุ่มเรียลดีมานด์ที่มีความต้องการคอนโดฯ คุณภาพระดับอัลตร้าลักชัวรี่ บนทำเล CBD ด้วยการจัดแคมเปญ ‘The Ultimate Selection’ คัดสรรมาเพียงไม่กี่ยูนิต ที่มาพร้อมกับข้อเสนอที่ดีที่สุด ของ ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ โครงการที่เหมาะทั้งเพื่อการอยู่อาศัยเอง และเพื่อการลงทุนในทำเลศักยภาพ วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้น

สำหรับ ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง RML และโตเกียว ทาเทโมโนะ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น มูลค่าโครงการ 5,200 ล้านบาท โดยเป็นคอนโดฯ อัลตร้าลักชัวรี่ ความสูง 37 ชั้น จำนวน 146 ยูนิต ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการทุกมิติ ทั้งในด้านของทำเลใจกลางพร้อมพงษ์ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น ดิ เอ็ม ดิสทริค, โรงเรียนนานาชาติ, โรงพยาบาลชั้นนำ, โรงแรมระดับ 5 ดาว อีกทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในจากบริษัทที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมชั้นนำระดับโลก SCDA เน้นความเป็นส่วนตัวสูง เพียง 8 ยูนิตต่อชั้น พร้อมห้องพิเศษที่มีลิฟต์ส่วนตัว (Private Lift) และบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งบริการ Concierge 24 ชั่วโมง บริการรถลิมูซีนส่วนกลางด้วยรถยนต์ Mercedes Benz S-Class รวมถึง ห้อง Guest Suites บริการที่ไม่มีโครงการไหนมีมาก่อน ซึ่งเป็นห้องพักสำหรับแขกผู้มาเยือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง

แคมเปญพิเศษ ‘The Ultimate Selection’ สำหรับ 1-2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 55.63-93.92 ตารางเมตร ที่มาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจเยี่ยมชมโครงการจริงพร้อมห้องตัวอย่างได้ที่ ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ ซอยสุขุมวิท 26 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร.02-029-1888, Line Official @raimonland หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.raimonland.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สื่อสารองค์กร RML

ดวงพร โชติพรไพศาล (ปู) โทร.081-6111-621

Email: duangporn.c@raimonland.com

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โอกิลวี่ ประเทศไทย

เอกภพ พันธุรัตน์ (เอก) โทร. 06-1154-4616

Email: eakkapop.panthurat@ogilvy.com

เกี่ยวกับ RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน)

RML คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้กับลูกค้าภายใต้ปรัญชาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา ‘ลักชัวรี่ รีอิมเมจิ้น’ (Luxury Reimagined) เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการระดับลักชัวรี่ และอัลตร้าลักชัวรี่มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RML พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 25 โครงการ อีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่งหนึ่ง บทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของ RML คือ รางวัล “Developer of the Year 2022” และ “Best Developer Luxury Condominiums 2022” ในงาน Dot Property Thailand Awards 2022 รวมถึงรางวัล “Thailand Property Development Company of the Year” จาก Frost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆ ของเราได้ที่ www.raimonland.com