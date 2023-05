ยูโอบี เปิดตัวแคมเปญบัตรเครดิตใหม่ ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์ เที่ยว-กิน-ช้อป ชั้นนำระดับโลกและระดับภูมิภาคกว่า 40 แบรนด์

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญบัตรเครดิตใหม่ “For All You Love” ชูกลยุทธ์ผนึกกำลังกับ

แบรนด์ชั้นนำในภูมิภาคและแบรนด์ระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ เพื่อมอบข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์ ที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้ถือบัตรเครดิตของยูโอบีทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

การเปิดตัวแคมเปญใหม่ในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของยูโอบีในการนำเสนอข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าชื่นชอบ โดยยูโอบีได้เพิ่มข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหลากหลายหมวดเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า จากข้อมูลด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของยูโอบีในปีที่ผ่านมาพบว่าหมวดท่องเที่ยว ร้านอาหาร และช้อปปิง เป็นหมวดที่มีการใช้จ่ายสูงที่สุด ยูโอบีจึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ใหม่ใน 3 หมวดหลักนี้ให้กับลูกค้าผ่านการผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล Head of Retail and Brand ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของลูกค้าทุกคนโดยใช้ความเชี่ยวชาญในประเทศและข้อได้เปรียบของธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลกในการกลั่นกรองและรังสรรค์ออกมาเป็นบริการทางการเงินเหนือระดับที่ลูกค้าของเราจะได้รับจากธนาคาร”

ความมุ่งมั่นของยูโอบี ประเทศไทย ต่อลูกค้ายังสะท้อนให้เห็นได้จากธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมเพิ่มขึ้นถึง 30% ในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งการใช้จ่ายด้านไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่มาจากหมวดการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการช้อปปิง

นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Card Payment & Unsecured Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “จากการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจลูกค้ารายย่อยของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเราคาดว่ารายได้ในกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความทุ่มเทและความตั้งใจในการมอบประสบการณ์การใช้บริการที่มีความโดดเด่นและไม่มีใครเหมือนให้กับลูกค้าของเรา”

ไฮไลต์เด่นจากแคมเปญนี้ ได้แก่ ความร่วมมือครั้งแรกของโลกกับ Robert Parker ทีมนักวิจารณ์ไวน์ผู้ทรงอิทธิพลของโลก ซึ่งผู้ถือบัตรของยูโอบีในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม จะได้รับสิทธิพิเศษในการร่วมดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การทานดินเนอร์หรูจับคู่กับไวน์สุดพิเศษที่เสิร์ฟโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม ‘ไวน์ มาสเตอร์คลาส’ สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไวน์ ความร่วมมือนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นความร่วมมือครั้งแรกของ Robert Parker กับสถาบันการเงิน นับจากนี้ลูกค้าของยูโอบีจะได้เพลิดเพลินไปกับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหมวดร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ต่อยอดจากการประกาศเป็นพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวของ คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ในประเทศมาเลเซียและไทย ในปีที่ผ่านมา

หลังจากการประกาศความร่วมมือกับ Club 21 ผู้นำแบรนด์แฟชั่นสุดหรูในปีที่ผ่านมา ยูโอบีเดินหน้าประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Paul Smith ดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของประเทศอังกฤษในปีนี้ เพื่อยกระดับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ในหมวดไลฟ์สไตล์ โดย Paul Smith ได้มอบสิทธิ์ในการใช้ลวดลายทางหลากสี หรือ Signature stripes อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์บนสินค้าที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรยูโอบีที่เข้าร่วมแคมเปญ ‘spend-and-get’ นอกจากนี้ผู้ถือบัตรยูโอบีในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวมตามเกณฑ์ขั้นต่ำภายในปีนี้ จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับแอกเซสซอรี่ Paul Smith รุ่นลิมิเต็ด รวมถึงเคส AirPod ของ Apple และเป้ กว่า 5,000 ชิ้น พร้อมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีของผู้ถือบัตรยูโอบี 1 คนในแต่ละประเทศ ที่จะได้รับรางวัลมินิดีไซน์ไอเทมพร้อม Signature stripes ที่ออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษโดย Paul Smith โดยจะมีการสุ่มจับรางวัลทั่วทั้งภูมิภาคในเดือนธันวาคม 2566 นี้

สำหรับความร่วมมือของยูโอบีในระดับภูมิภาคและในประเทศไทย นอกจากจะมีการเปิดตัวบัตรเครดิตของยูโอบีที่เป็นแบรนด์ร่วม (Co-brand) กับแบรนด์คอนซูเมอร์ในประเทศไทยถึง 5 บัตรแล้ว ยังมีดีลในประเทศอีกกว่า 2,000 รายการ ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายูโอบี พร้อมรางวัลและสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า

แคมเปญ “For All You Love” ใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจบัตรเครดิตและความทุ่มเทของยูโอบีในการมอบประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้า ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ภายใต้แคมเปญ “For All You Love” ได้ตอกย้ำถึงยูโอบีในฐานะธนาคารชั้นนำของภูมิภาคและความแข็งแกร่งของบัตรยูโอบีในระดับโลก พร้อมเปิดตัวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และสื่อโฆษณา Out of home ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป