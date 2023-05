“แซปป์” บริษัทอีวีของคนไทยรายแรกเข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ หลังจากได้รับรางวัลดีไซน์ระดับโลกล่าสุด Red Dot Design Award

บริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงสัญชาติอังกฤษซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของและบริหารสร้างความสะเทือนในตลาดโลกด้วยการเข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “ZAPP” เมื่อวันที่​ 1 พฤษภาคม ​2566 ที่ผ่านมา​ โดยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่บริษัทคนไทยเป็นเจ้าของและบริหารได้เข้าสู่ NASDAQ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ระดับโลก ต่อเนื่อง​จากที่แซปป์ได้รับรางวัล Red ​Dot​ Design​ Award จากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น i300 Carbon ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา​นี้

การเข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ นับเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของบริษัทฯ นายสวินท์ ชาติสุวรรณ​ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ของแซปป์​ กล่าวว่า “การได้เข้าฉลองการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นของแซปป์ที่ Nasdaq MarketSite ใน Times Square นับเป็นความภาคภูมิใจของผมและทีมงานแซปป์ทุกคนที่บริษัทคนไทยเป็นเจ้าของสามารถเข้าตลาดหุ้น NASDAQ ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเติบโตของพวกเรา ซึ่งน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้แซปป์เป็นที่รู้จักและเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ฐานการผลิตในประเทศไทยของเรายังจะส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วโลกรับรู้ถึงความสามารถของประเทศไทยในการผลิตสินค้านวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้”

แซปป์ (Zapp) ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ที่สหราชอาณาจักร โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านยานพาหนะชาวไทยและชาวอังกฤษที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะนำอีวีสองล้อสมรรถนะสูงสู่การสัญจรในเมืองผ่านการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ โดยเน้นความปลอดภัย คุณภาพ และความยั่งยืน โดยมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น i300 Carbon เป็นรุ่นแรก ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั่วโลก

นายวริน ธนทวี ผู้บริหารฝ่ายการออกแบบ (Chief Design Officer) ของแซปป์ ได้นำแบรนด์ไปสู่การชนะรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เช่น Red Dot Design Award, German Design Award, Good Design Award (USA, Australia, Korea) และ Britain’s E-Mobility Awards ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของแซปป์ในการสร้างอีวีสองล้อที่มีนวัตกรรมและสมรรถนะสูง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคทั่วโลก

วรินกล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลใหญ่อย่าง Red Dot Design Award โดยแซปป์นั้นให้ความสำคัญอย่างมากกับดีไซน์ คุณภาพและนวัตกรรม การได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการนานาชาติของ Red Dot นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง”

“สำหรับมอเตอร์ไซค์​ไฟฟ้ารุ่น i300 เราได้สร้างดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคต โดยได้นำแรงบันดาลใจจากดีไซน์ยานพาหนะสองล้อในอดีตที่หลากหลายเพื่อปรับไปสู่อนาคตที่น่าสนใจด้วยพลังงานไฟฟ้า เราได้สร้างภาษาดีไซน์ใหม่ที่สื่อนวัตกรรมและสมรรถนะของแซปป์ ผ่านทางรูปทรงที่เรียบง่ายแต่งดงาม”

ในส่วนของยุทธศาสตร์การขยายตัว บริษัทได้เปิดเผยแผนการขยายธุรกิจโดยได้เริ่มเข้าสู่ตลาดยุโรปด้วยร้านโชว์รูมแฟลกชิพที่กรุงปารีส และมีตลาดเริ่มต้นคือประเทศฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี โดยจะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับระดับโลกของอีวีสองล้อของแซปป์ ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนและไทยในที่สุด เพื่อขยายฐานลูกค้าและยึดตำแหน่งเป็นผู้ผลิตยานพาหนะไฟฟ้าชั้นนำ แซปป์​ตั้งใจ​มอบประสบการณ์​ที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ ฟังก์ชั่น และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สู่ตลาดไทยและพร้อมสร้างผลกระทบที่สำคัญในอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าทั้งใน ASEAN และทั่วโลก

แซปป์ i300 โดดเด่นด้วยความสามารถในการเร่งความเร็วจาก 0 ถึง 50 กม./ชม. ในเวลาเพียง 2.3 วินาที มีระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและหลัง ทีมออกแบบของ ZAPP สร้างโครงสร้าง Exoskeleton รูปตัว Z ที่ไม่เหมือนใคร น้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำของ i300 ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และควบคุมที่ยอดเยี่ยมบนถนน

แบตเตอรี่พกพาขนาดเล็กของ i300 คือนวัตกรรมสำคัญอีกหนึ่งอย่าง ซึ่งคือโซลูชันการชาร์จไฟฟ้าที่โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใครด้วยชุดแบตเตอรี่แบบพกพาน้ำหนักเพียง 6 กิโลกรัม และสามารถถอดออกมาชาร์จจากปลั๊กไฟบ้านทั่วไปจาก 20% ถึง 80% ในเวลาประมาณ 40 นาที ทำให้ i300 สามารถชาร์จไฟได้สะดวกที่และทุกเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายการชาร์จไฟสาธารณะ ตามสโลแกน Take it everywhere, charge it anywhere