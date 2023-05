ไอคอนสยามสร้างปรากฏการณ์งานเต้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกาศผลคัฟเวอร์แดนซ์เวทีสุดยิ่งใหญ่ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 2 “Attitude” คว้าแชมป์ทีม K-Pop Cover Dance “ณัฐวุฒิ” สุดยอดนักเต้น Random Dance Survival

ประกาศผลและมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับปรากฏการณ์งานเต้นสุดยิ่งใหญ่ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 2 เวทีรวมพลคนรักการเต้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้น K-POP COVER DANCE จัดโดย ไอคอนสยาม ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (KCC), สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย, สถาบันบางกอกแดนซ์, THE INNER STUDIO, THE KNIVERSE และ Lotus’s Privé โดยทีม “Attitude” โชว์สเต็ปการเต้นจนพิชิตใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศ K-Pop Cover Dance ส่วนนักเต้นวัย 25 ปี “ณัฐวุฒิ อินปันตี” คว้ารางวัล Random Dance Survival

ไปครอง

Advertisment

ทัศนียภาพยามเย็นริมน้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใส และเอนเนอร์จี้สุดเฟรชของกลุ่มนักเต้นกว่า 300 ชีวิตที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน K-POP COVER DANCE เวทีที่เปิดโอกาสให้นักเต้นได้โชว์ความสามารถและทักษะการเต้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์สู่การเป็นนักเต้นมืออาชีพ โดยการเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ ซีซัน 2 ในครั้งนี้

มีกองทัพนักเต้นจากทั่วประเทศตบเท้าเข้าร่วมออดิชั่นกว่า 100 ทีม และสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ทั้งสิ้น 23 ทีม

บรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคึกคักด้วยนักเต้นหนุ่มสาว กองเชียร์ และผู้ชมนับร้อย พร้อมด้วยคุณไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ที่มาร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน โดยแต่ละทีมได้ก้าวขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจ และเต็มที่กับพลังสร้างสรรค์ที่ได้ฝึกซ้อมมา ซึ่งนอกจากการเต้นจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีเยี่ยมแล้ว การแข่งขันยังส่งเสริมให้เยาวชนนักเต้นได้ฝึกทำงานเป็นทีม ระดมความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา แสดงศักยภาพ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นความตั้งใจของไอคอนสยามในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์คอมมิวนิตี้ใหม่ของคนที่มีใจรักในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีเวทีแสดงทักษะและความสามารถพิเศษ เพื่อต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลก

Advertisement

ทีมชนะเลิศคว้ารางวัลรวม 115,000 บาท

ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขัน ผู้เข้ารอบต่างพกความมั่นใจ และความกระตือรือร้นที่พร้อมจะแสดงความสามารถบนเวที ด้วยลีลาการคัฟเวอร์เพลงของไอดอล K-POP อาทิ BLACKPINK, New Jeans, IVE, XG, Enhypen, Seventeen และ Red Velvet เป็นต้น โดยแต่ละทีมเลือกศิลปิน และเพลงที่จะคัฟเวอร์เอง มีเวลาแสดงทีมละ 7-10 นาที นอกจากการเต้นที่พร้อมเพรียงแข็งแรง เซ็กซี่ หรือสนุกสนานตามที่แต่ละทีมตีความออกมาแล้ว ผู้เข้าแข่งขันยังต้องสร้างสรรค์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นแบล็กดรอปให้สอดคล้องและส่งเสริมภาพรวมของการแสดงด้วย

Advertisement

และเมื่อการแข่งขันของ 23 ทีมสิ้นสุดลง ในที่สุดก็มาถึงการประกาศผลการแข่งขัน เป็นช่วงเวลาที่

นักเต้นทุกคนรอคอย โดยทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งที่คว้าแชมป์ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 2 ไปครอง คือทีม “Attitude” ซึ่งคัฟเวอร์วง IVE เกิร์ลกรุ๊ปสังกัดค่าย Starship Entertainment โดยเลือกสองเพลงใหม่ของ IVE คือ I Am และ Kitsch ที่เพิ่งลอนช์เมื่อเดือนที่แล้วมาคัฟเวอร์ในรอบชิงชนะเลิศ และคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ในที่สุด

พัชรนันท์ เพชรเที่ยง ตัวแทนจากทีม Attitude เล่าถึงที่มาของการเลือกเพลงและเบื้องหลังการฝึกซ้อมของทีมว่า “ทีมเราชอบวอนยองเป็นพิเศษ (จางวอนยอง หนึ่งในหกสมาชิกวง IVE) จึงเลือกคัฟเวอร์วง IVE ซึ่งระยะเวลาจากรอบออดิชั่นมาถึงรอบไฟนอล เหลือเวลาซ้อมไม่ถึงอาทิตย์ พวกเราจึงซ้อมกันหนักมากเท่าที่จะนัดรวมตัวกันได้ เพราะบางคนในทีมทำงานแล้ว แต่ละคนจึงต้องดูคลิปของ IVE ให้เยอะๆ ทั้งคลิปซ้อมเต้นเพื่อฝึกท่าเต้น และคลิปบนสเตจเพื่อดูอินเนอร์และฟีลลิ่งบนเวทีที่ศิลปินส่งให้คนดู โดยเฉพาะคนที่โคฟเป็นตัวเมน 6 คน ต้องเข้าใจคาแรกเตอร์ และดึงฟีลลิ่งของเมนที่โคฟออกมาให้ได้ ขณะที่สมาชิกที่เหลืออีก 14 คนในทีมซึ่งเป็นแดนเซอร์แบ็คอัพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยต้องเต้นให้พร้อมกันเพื่อช่วยเสริมภาพรวมของทีมให้ดียิ่งขึ้น สองเพลงที่พวกเราเลือกมา เราแบ่งซีเควนซ์และคอนเซ็ปต์คือ เพลงแรก I Am จะขายความสวยและความเฟียซ ส่วนเพลง Kitsch จะออกแนวซนๆ บวกแซบนิดๆ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณไอคอนสยามที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงความสามารถ ทำให้ได้ทั้งประสบการณ์ ความสนุก และเพื่อนใหม่”

เงินรางวัลที่ทีม Attitude ได้รับประกอบด้วย Lotus’s Privé Gift มูลค่า 10,000 บาท, Gift Voucherถ่ายคลิป INNER Production และลงช่องยูทูป The INNER ที่มีผู้ติดตาม 7.3 ล้านคน มูลค่า 50,000 บาท,

เงินสดและ Viz Coin จากไอคอนสยามรวมมูลค่า 50,000 บาท และบัตรสตาร์บัคส์การ์ด มูลค่า 5,000 บาท

คีย์เวิร์ดการเต้นคัฟเวอร์ คือการหลงใหลในศิลปิน

ธนานัณ จารัตน์ หนึ่งในสามคณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน ผู้คร่ำหวอดในวงการเต้นมากว่า 13 ปี กล่าวถึงทีมชนะเลิศและภาพรวมการแข่งขันว่า “ทีม Attitude มีความโดดเด่นเรื่องการเก็บช่องคะแนน เห็นได้ชัดว่าทำการบ้านมาอย่างดี ทั้งเรื่องตัวศิลปินและทักษะการเต้น จึงทำให้การแสดงออกมาดี ผิดพลาดน้อย ดูออกเลยว่าทำการบ้านมาหนัก ฝึกซ้อมเยอะ เขาแสดงด้วยความมั่นใจ ไม่กลัวอะไร สื่อสารให้เห็นว่าฉันคือศิลปิน ฉันโดดเด่น ฉันไม่ได้มาแข่งกับใคร ฉันมาทำการแสดง ซึ่งคัฟเวอร์แดนซ์คือการเต้นตามศิลปิน

คีย์เวิร์ดสำคัญจึงเริ่มจากการต้องชอบวงนั้นๆ ชอบศิลปินคนนั้น อยากเป็น อยากทำ แล้วฝึกฝนตาม ทั้งเรื่องไลน์เต้น เรื่องแอดติจูด หน้าตา เสน่ห์ของการเต้นคัฟเวอร์อยู่ตรงนี้ คือมาเพื่อหลงใหลศิลปิน ใส่อินเนอร์ของศิลปินคนนั้นเข้ามาในตัวเรา และเมื่อฝึกซ้อมบ่อยๆ คัฟเวอร์เยอะๆ ในที่สุดประสบการณ์เหล่านี้จะกลายเป็นอาวุธที่นำไปใช้เป็นแนวทางการเต้นต่อไปในอนาคตได้”

นักเต้นยืนหนึ่ง Random Dance Survival

นอกจากการแข่งขัน K-POP Cover Dance แล้ว เวที ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION ยังจัดการแข่งขัน ICONSIAM X KNIVERSE Dancetopia Random Dance Survival เฟ้นหานักเต้นยืนหนึ่งที่เต้นได้ทุกท่าทุกเพลง โดยในรอบออดิชั่นมีนักเต้นเข้าร่วมประลองการเต้นแบบ Random กว่า 200 คน และคัดจนเหลือ 8 คนสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศ

สิทธิพัทธ์ ทรัพย์เอนก นักออกแบบท่าเต้น บริษัท PSF DNA และผู้ก่อตั้ง KNIVERSE กล่าวถึงการเต้นแบบแรนด้อมแดนซ์ว่า เป็นการเต้นที่ไม่ได้เน้นท่วงท่าที่สวยเป๊ะเหมือนการเต้นคัฟเวอร์ แต่นักเต้นต้องรู้จักเพลงเยอะ แกะท่าเต้น ฝึกฝนและจดจำท่าเต้นของเพลงได้เป็นจำนวนมาก เมื่อสุ่มเปิดเพลงขึ้น สามารถเต้นตาม และหากเพลงไหนเต้นไม่ได้ ก็ถอยออกมา

“การเต้นแรนด้อมแดนซ์ทำให้เด็กๆ ได้มารวมตัวกัน มาเอนจอยการเต้นและแกะท่าเต้นด้วยกัน เรามองว่าน่าจะดีถ้าสิ่งที่เขาตั้งใจได้รับการสนับสนุนด้วยเงินรางวัล ไม่ใช่แค่การเต้นเล่นๆ กับเพื่อน แต่สามารถต่อยอดได้ และทำให้มีกำลังใจในการเต้นไปเรื่อยๆ ผมจึงอยากทำเวทีการแข่งขันการเต้นให้เป็นที่รู้จัก เพราะทั้งแรนด้อมแดนซ์และคัฟเวอร์แดนซ์เป็นเวทีแจ้งเกิดของศิลปินหลายๆ คน ล่าสุดที่เพิ่งเดบิวต์ คือน้องชิกิต้า วง Baby Monster เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ค่าย YG ประเทศเกาหลีใต้ ก็เคยแข่งคัฟเวอร์แดนซ์เมื่อ 2 ปีก่อนรุ่นเดียวกับผม ซึ่งก็เห็นแววของน้องตั้งแต่ตอนนั้น เพราะฉะนั้นเวทีการแข่งขันลักษณะนี้ จึงเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากสำหรับเด็กๆ ที่มีความฝันและความสามารถ ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ครับ”

และจากนักเต้นกว่า 200 คนในรอบออดิชั่น 2 วัน ในที่สุด ณัฐวุฒิ อินปันตี นักเต้นวัย 25 ปีก็คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Random Dance Survival ไปด้วยความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งนอกจากจะรู้จักเพลงและจดจำท่าเต้นได้มากมายแล้ว ยังเฉือนเอาชนะผู้ท้าชิงด้วยกติกาสุดท้าทาย นั่นคือต้องเต้นเข้าเพลงให้ถูกท่าและตรงจังหวะ ทันทีที่เสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดเสียงไปช่วงหนึ่ง

ณัฐวุฒิ อินปันตี เจ้าของเงินรางวัล 10,000 บาท การแข่งขัน Dancetopia Random Dance Survival เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการเต้นว่า เริ่มจากชอบวง K-Boy และเมื่อเป็นแฟนคลับก็อยากเต้นเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบได้ บวกกับมีศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่า แบล็คพิงค์ เป็นแรงบันดาลใจ จึงเริ่มหัดเต้นด้วยตัวเอง และไปเรียนเต้นในที่สุด โดยมีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้ขึ้นไปยืนบนเวที

“เมื่อ 5 ปีก่อนผมเห็นว่ามีการชาเลนจ์แบบแรนด้อมแดนซ์เกิดขึ้นในต่างประเทศ ตอนนั้นคิดว่าอยากให้มีชาเลนจ์แบบนี้ในบ้านเราบ้าง ถ้ามี ผมจะเข้าแข่งขัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยหัดเต้น ซ้อมเต้น แกะเพลงเต้นมาเรื่อยๆ จากเด็กที่เคยติดเกม ก็เปลี่ยนมาเป็นการเต้นแทน ซึ่งผมชอบเพลงเคป๊อปมากๆ รู้สึกว่าเพลงช่วยเยียวยาจิตใจ ทำให้เราได้ทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับผม การแข่งแรนด้อมแดนซ์ขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆ เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเจอเพลงอะไร แต่ไม่ว่ายังไง การเต้นคือการผ่อนคลายอย่างหนึ่ง ถ้าเจอเรื่องไม่สบายใจ ก็แค่เต้นครับ”

รางวัลแด่คนช่างฝัน

นอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศ ซึ่งทีม Attitude คว้าไปครองแล้ว การแข่งขัน K-Pop Cover Dance ยังมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันในอันดับต่างๆ ดังนี้

รองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีมTrack คัฟเวอร์ K-Pop ได้รับรางวัลมูลค่ารวม 33,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม Cheese Issue คัฟเวอร์ Le Sserafim ได้รับรางวัลมูลค่ารวม 23,000 บาท

รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้รับรางวัลมูลค่ารวมทีมละ 9,000 บาท ได้แก่

ทีม Levi. R คัฟเวอร์ BlackPink ทีม MNZ Girl คัฟเวอร์ New Jeans ทีม Dash คัฟเวอร์ Enhypen ทีม Fluffy 9 คัฟเวอร์ Fromis9 ทีม Silent Hill คัฟเวอร์ Dreamcatcher ทีม Krush-T คัฟเวอร์ XG ทีม Decentri คัฟเวอร์ Seventeen

รางวัล Social Popular Vote – ทีม Lyrica คัฟเวอร์ IVE ได้รับรางวัลมูลค่ารวม 9,500 บาท

รางวัล Final Popular Vote – MNZ Girl คัฟเวอร์ New Jeans ได้รับรางวัลมูลค่ารวม 9,500 บาท

และรางวัลพิเศษ เข้าร่วมเคป๊อปเทรนนิ่งแคมป์ที่ประเทศเกาหลีเป็นเวลา 7 วัน คือพัชรนันท์ เพชรเที่ยง

เวทีการแข่งขัน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION Season 2 ประจำปี 2023 จบลงอย่างงดงาม พบกันใหม่ในการแข่งขันซีซันหน้า โดยไอคอนสยามจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อจุดประกายความฝัน และร่วมเฟ้นหาทาเลนต์ของเมืองไทยต่อไป

#ICONSIAM #ICONSIAMDancetopiaCompetitionSeason2 #Dance