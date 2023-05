เปิดแล้ว!! กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดีไซน์วิลเลจ บางนา กับคอนเซปท์ “เพื่อนบ้านใหม่ ใกล้บ้านคุณ” พร้อมคัดสรรวัตถุดิบและอาหารชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลก

กูร์เมต์ มาร์เก็ต พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ไทยระดับเวิลด์คลาส ผู้นำ FOOD DESTINATION แหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารชั้นเลิศที่ดีที่สุด ที่คัดสรรแล้วจากทั่วโลก หลากหลายและครบครับทุกความต้องการ ชวนสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบอบอุ่นเป็นกันเอง ที่สาขาใหม่ Design Village Bangna ภายใต้คอนเซปท์ “The Ultimate Neighborhood Supermarket To Live Life : เพื่อนบ้านใหม่ ใกล้บ้านคุณ” จุดเริ่มต้นของความสุขทุกไลฟ์สไตล์ใกล้บ้าน ที่คัดสรรที่สุดของสินค้าและบริการระดับพรีเมียม กว่า 30,000 รายการ และอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดร้านดังมากมายกว่า 20 ร้านค้า จากทั้ง Gourmet Market และ Gourmet Eats เน้นตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว

SOUP & SALAD

พบกับไฮไลท์!!…ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดีไซน์วิลเลจ บางนา

• ครั้งแรกกับ!! YOU HUNT WE COOK BISTRO คุณเลือก เราปรุง ในคอนเซ็ปต์ใหม่ ที่พร้อมเสิร์ฟ All Day Breakfast หรือเลือกอร่อยหลายหลากไม่ว่าจะเป็น อาหารเช้า, สลัด, ซุป, ของทานเล่น, ยำ, สเต๊ก, พาสต้า และเครื่องดื่มสไตล์ Café

• MEAT & SEAFOOD เนื้อนำเข้า และอาหารทะเลสดใหม่เกรดพรีเมี่ยม พร้อมไฮไลท์วัตถุดิบพิเศษเฉพาะฤดูกาล

• FRUITS & VEGETABLES ผัก และผลไม้ สดใหม่ ส่งตรงจากฟาร์มและแหล่งผลิตที่ดีที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผลไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และ ผัดสดออร์แกนิค

• SOUP & SALAD สลัด ที่มีผักและวัตถุดิบให้เลือกสรรมากมาย รวมถึงน้ำสลัดแสนอร่อย ให้คุณเลือกอร่อยได้อย่างใจ พร้อมซุปปรุงสดใหม่ เพื่อคนรักสุขภาพ

• ของดีตลาดเด่น รวมสุดยอดวัตุดิบของแห้ง ของชำ จากตลาดดังทั่วไทย อาทิ เยาวราช, สามย่าน, วโรรส, หนองมน

• Gourmet Thai สุดยอดสินค้าของฝากทั่วไทยที่ได้มาตรฐาน การันตีความอร่อย สดใหม่ ภายใต้บรรจุภัณฑ์สวยงาม สะท้อนความเหนือระดับของสินค้าไทย

• INTERNATIONAL GROCERY รวบรวมสินค้าอุปโภค-บริโภคแบรนด์ดัง และเครื่องปรุงอาหารจากทั่วทุกมุมโลก

• GOURMET EATS รวมหลากหลายเมนูสตรีทฟู้ดร้านดัง และร้านอินเทรนด์ ให้ได้เลือกอร่อยสไตล์ GRAB & GO อาทิ ตงเพ้ง, นายอ้วนเย็นตาโฟ, ขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราช, SANPO, EGG ALL DAY, ชาตรามือ, CODESOM, HOLY DESSERT, SAINT E TOILE, WHITE STORY, KAMU, YEN YEN, LAB PHARMACY

GOURMET EATS รวมหลากหลายเมนูสตรีทฟู้ดร้านดัง และร้านอินเทรนด์

นอกจากนี้ยังมีบริการอำนวยความสะดวกครบครับที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ บริการ Free Food Service สับ หั่น เฉาะ ตุ๋น ทอด ต้ม นึ่ง, บริการ Gift & Wrap ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์กระเช้าของฝากได้ตรงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ, บริการช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com หรือบริการ Call to Order สั่งง่ายแค่กดโทร 02-130-0222 หรือ Add Line: @call2orderbangna หรือ Delivery Service สั่งสินค้าผ่านแอพพลิเคชันชั้นนำ จากLINEMAN MART, ROBINHOOD, FOODPANDA, GRABMART พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษสุดคุ้มมากมายสำหรับสมาชิกบัตร M Card ในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ อาทิ สินค้าราคาพิเศษ, ซื้อ 1 แถม 1, ซื้อ 2 แถม 1, รับฟรี ถุงสปันบอนด์ size M 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, รับ Gift voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 700 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, รับ Gift voucher มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 1,300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ลูกค้าใหม่เพียงสมัครบัตร M Card และ Log In ผ่าน M Card Application ครั้งแรก รับฟรี E-Coupon ส่วนลดสูงสุด 350 บาท, สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA ใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ M Point x 10 เท่า

GUMBO FAMILY ชวนช้อป กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดีไซน์วิลเลจ บางนา

มาร่วมเป็นเพื่อนบ้านกับ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดีไซน์วิลเลจ บางนา ได้แล้ว วันนี้เป็นต้นไป เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. หรือติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/GourmetMarketThailand